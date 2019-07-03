Бразилия победила Аргентину и вышла в финал Копа Америка – Месси снова не выиграл турнир со сборной

Суперкласико завершилось в пользу Бразилии (2:0), "селесао" стали первым финалистом Копа Америка-2019. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Копа Америка-2019, 1/2 финала

Бразилия – Аргентина – 2:0

Голы: Жезус, 19, Фирмино, 71

Бразилия подходила к матчу фаворитом. Команда Тите уверенно вышла из группы, не пропустила на турнире ни одного гола и показала приличную игру. Аргентина же серьезно рисковала не попасть даже в плей-офф – нынешний футбол "альбиселестес" тотально разочаровывает, а Месси не способен все вытянуть на себе.

Аргентина победила Венесуэлу в 1/4 финала Копа Америка: неоднозначная игра "альбиселесте" и Месси, невероятный Мартинес

Лео снова спел гимн и завел партнеров на битву, однако старт поединка остался за оппонентами. Бразилия выглядела солиднее, правда, в голевые эпизоды это не трансформировалось. Команды некоторое время играли почти без ворот. Первый серьезный момент возник на 12-й минуте у Паредеса, который издалека выстрелил немного выше "девятки" Алиссона.

Аргентина регулярно теряла мяч в центре поля. Одна из таких ситуаций привела к голу в ее ворота – миг гениальности выдал Дани Алвес. Капитан "селесао" обокрал Мартинеса, перебросил Акунью, прокатил на заднице Паредеса и роскошно отпасовал на фланг. Фирмино оттуда прострелил на Жезуса, а Габриэл с нескольких метров спокойно переправил мяч в сетку.

Поведя в счете, хозяева Копы отдали аргентинцам мяч. Однако те не знали, как им распорядиться, как построить атаку. Моменты создавал, конечно же, Месси. Сначала подачами со штрафных. Лионель мягко набрасывал в бокс, чем воспользовался Агуэро – Кун сумел головой перебить Алиссона, но попал в перекладину.

Затем лидер Барселоны заострял с игры: после сольного прохода вывел на удар Агуэро (Серхио бездарно распорядился шансом), после удачного подката пробил сам (очень неточно). До перерыва Аргентина, несмотря на территориальное преимущество, так и не сумела сравнять счет.

Второй тайм стал логическим продолжением первого – "альбиселестес" большими силами пошли в атаку. Лаутаро легким ударом проверил бдительность Алиссона – без проблем для голкипера. Атакующее трио Аргентины создало хороший момент для Де Пауля – тот не попал в створ. Бразилия организовала интересную атаку с эффектным финтом Жезуса и нереализованным выходом на ворота Коутинью, после чего вернулась к позиционной обороне.

Среди аргентинцев продолжал выделяться Месси. Капитан в одной атаке пробил в штангу, а затем отвоевал мяч и вторым темпом прострелил вдоль ворот, однако никто из партнеров не откликнулся на этот пас. На 66-й минуте Лионель заработал стандарт перед штрафной площадкой соперника. Идеальная позиция, хороший удар "блохи" в ближнюю "девятку", но гениальный Алиссон намертво зафиксировал мяч!

Впрочем, вскоре Бразилия добила соперника. Жезус подобрал сферу в центре поля, проскочил сквозь пассивного Песселью и широким шагом залетел в штрафную. Пауза, пас на пустые ворота Фирмино, гол. Роберто легко воспользовался подарком в ответ – 2:0.

Тренерский штаб Аргентины усилил атаку Ди Марией, Ло Чельсо и Дибалой – шансов стало больше, но довести их до ума не удавалось. Бразильцы хоть и прижались к своим воротам, однако выдерживали натиск "альбиселестес" вполне уверенно. Болельщики "селесао" должны были поволноваться, когда Отаменди претендовал на пенальти после блокировки (не без оснований) в штрафной – судья и VAR не увидили 11-метровый.

Аргентина так и не сумела сократить отставание и проиграла Суперкласико со счетом 2:0, вылетев с турнира. Бразилия вышла в финал домашнего Копа Америка, где встретится с победителем пары Чили – Перу. Все 4 предыдущих континентальных финала на собственной земле "селесао" выиграли. Шансы продолжить приятную серию очень хорошие – в решающем матче парни Тите также будут фаворитами.

Аргентина победила Венесуэлу в 1/4 финала Копа Америка: неоднозначная игра "альбиселесте" и Месси, невероятный Мартинес