Перу с помощью защитника Динамо неожиданно разгромило Чили и сыграет в финале Копа Америка против Бразилии

Перу – второй финалист Копа Америка-2019. Карлос Самбрано и компания уверенно прошли Чили, забив 3 гола. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Копа Америка-2019, 1/2 финала

Чили – Перу – 0:3

Голы: Флорес, 21, Йотун, 38, Герреро, 90+1

Нереализованный пенальти: Варгас, 90+4

Чили почти одним составом выиграло две предыдущие Копы, а сегодня пыталось выйти в третий финал подряд. Предматчевые прогнозы были на стороне "ла рохи": она без проблем преодолела групповой этап, выбила сильную Колумбию и имела на день больше для отдыха. Перу, в свою очередь, отметилось только в одном из своих 4-х матчей на турнире, а рядом с проходом Уругвая был разгром от Бразилии.

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Впрочем, дерби Тихого океана начало удивлять с первых минут. Инициативой неожиданно завладело Перу. Группа атаки "инков" неплохо прессинговала и использовала ошибки соперника для острых выпадов. Герреро к середине тайма создал хорошие моменты для Куэвы и Флореса, но те их не реализовали.

На 21-й минуте перуанцы логично вышли вперед. Йотун дал диагональ в штрафную, там Тапиа выиграл борьбу у Видаля, Куэва подобрал мяч и подал, а Каррильо перевел головой на Флореса. Удар под дальнюю штангу – 0:1.

У Чили не шла позиционная игра, а полумоменты возникали разве что после вбеганий Арангиса и подключений фулбэков. Ближе к перерыву подопечные Рейналдо Руэды взяли мяч под тотальный контроль и закрепились на чужой половине поля, однако до ударов дело все равно не доходило. Перу спокойно оборонялось.

А на 38-й минуте "инки" во второй раз поразили ворота фаворита – активное участие в голевой атаке принял защитник Динамо. Карлос Самбрано, который провел прошлый сезон в аренде в Базеле, с собственной половины запустил лонгбол на правый фланг на Каррильо. Андре пробросил мяч мимо голкипера, который непонятно куда побежал, и отпасовал на линию штрафной – там Йотун умело принял передачу и покатил в пустые ворота – 0:2.

При таком критического счете Чили уже всеми силами побежало в атаку. Начали возникать шансы, мяч начал попадать в створ. За час игрового времени самым заметным на поле среди чилийцев был Арангис. Варгас с его подачи сотряс штангу, удары самого Чарльза или блокировались, или летели мимо цели.

На 60-й минуте перуанцы могли снимать все вопросы, когда выбежали в суперконтру – роскошный розыгрыш плохо завершил Йотун. После этого "красно-белые" забыли об атаке и сосредоточились на защите собственных владений до последних минут.

Чили же беспрестанно сыпал моментами. Босежур едва не забросил под перекладину, а Варгас выходил один на один с голкипером, но в обоих моментах спас Гальесе. Он же без проблем взял удары головой от Пульгара и Видаля, а также сделал яркий сейв после выстрела Алексиса. Перуанский вратарь отстоял на отлично.

Под занавес встречи "ла роха" откровенно опустила руки – атаковало Перу. В компенсированное время хорошая комбинация завершилась классным пасом в разрез от Тапии и голом Герреро.

0:3 и разгром, которого соперник не заслуживал. На последних секундах лучший игрок Чили на турнире Арангис заработал пенальти, однако Варгас не забил гол престижа с 11-метровой отметки. Ужасную "паненку" прочитал Гальесе.

Перу вышло в финал Копа Америка-2019, где сыграет 7-го июля против Бразилии. Чили на день раньше попытается завоевать бронзу в поединке с Аргентиной.

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