Бразилія – Перу: анонс фіналу Копа Амеріка-2019

Збірна Бразилії зустрічається з перуанцями у фіналі домашнього Копа Амеріка. Анонс і прогноз матчу читайте на "Футбол 24".

Бразилія – Перу

7 липня, 23:00. Ріо-де-Жанейро, Маракана

Головний арбітр: Роберто Тобар (Чилі)

Бразилія 12 років не вигравала солідний трофей – доводилося задовольнятися перемогами на другосортному Кубку Конфедерацій та Олімпійських іграх. Сьогодні "селесао" мають чудову можливість виправити ситуацію та завоювати титул на очах рідних вболівальників. Всі 4 попередні домашні копи вони виграли.

Бразилія – Перу: прогноз на фінал Копа Амеріка-2019

Бразилія – найсильніша команда Південної Америки на цей момент. З 22 офіційних матчів під керівництвом Тіте пентакампеони програли лише один і 17 разів зберегли свої ворота "сухими". Єдина невдача припала на чвертьфінал ЧС-2018, тому поки що Тіте не отримав заслуженого визнання, але після Копа Амеріка-2019 ситуація може дещо змінитися.

Коуч поставив хороший організований футбол: пожертвував видовищністю, але додав балансу. На цьому турнірі стояло завдання замаскувати відсутність Неймара. Це вдалося не на всі сто, адже Парагвай витримав і ледь не вибив "селесао" по пенальті. У півфіналі Бразилія пройшла Аргентину з нотками везіння та прихильності суддів, але все одно виглядала солідніше. Команда Тіте – не найяскравіша на КА-2019. Скоріше, найменш проблемна серед топів.

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Шлях Бразилії та Перу до фіналу:

Поява Перу у фіналі Копа Амеріка – сенсація. Тут чекали Колумбію, Чилі, Уругвай, але ніяк не Перу. Нинішня збірна "бланкірохес" – тренерський проєкт, який завдячує своїми успіхами Рікардо Гареці. Аргентинський тренер вивів Перу на чемпіонат світу вперше за 36 років, а у фінал Копа Амеріка вперше за 44 роки. До речі, обидва попередні фінали копи "інки" виграли (1939 і 1975).

Різниця в класі між фіналістами космічна. Показовий приклад. У стартовому складі Тіте всі 11 футболістів виграли трофей протягом минулого сезону (Ліга чемпіонів, АПЛ, Серія А, Ла Ліга, Ліга 1), тоді як у Гареки лише 4 таких гравці (а виграні турніри рівня Кубка Мексики та Суперкубка Саудівської Аравії). Один з них – захисник Динамо Карлос Самбрано, який здобув Кубок Швейцарії з Базелем в оренді.

Ця різниця далася взнаки в останньому турі групового етапу – Бразилія та Перу вже зустрічалися на турнірі. Тоді "селесао" розтрощили суперника з рахунком 5:0. Перу не виглядав так жахливо, а отримав "повну торбу" через спробу зіграти відкритіше (на той момент підопічні Гареки вже фактично гарантували собі вихід у плей-офф).

У фіналі навряд чи варто чекати повторення погрому – тренерський штаб "інків" проведе роботу над помилками, а футболісти будуть мотивовані. Особливо воротар Педро Гальєсе, який "привіз" гол Фірміно, але потім чудово проявив себе у плей-офф.

Перу вже подарувало дві несподіванки на бразильських полях. У чвертьфіналі "інки" стримали Уругвай, а потім переграли його у серії пенальті. У півфіналі завдяки грамотній стратегії вони знищили Чилі. Капітан Паоло Герреро провів відмінний поєдинок і піднявся на третє місце в історії найкращих бомбардирів Копа Амеріка.

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Кадрова ситуація

Тіте напередодні матчу отримав позитивні новини. По-перше, основний лівий фулбек Філіпе Луїс залікував пошкодження та готовий повернутися в стартовий склад. По-друге, болі в спині Аліссона виявилися некритичними. Голкіпер, який продовжує показувати височенний рівень, з'явиться з перших хвилин і спробує відстояти "на нуль" десятий матч поспіль.

А от Вілліан пропустить фінал за станом здоров'я. Оскільки Рішарлісон досі оговтується після свинки, то в лінії атаки Бразилії змін не очікується. Трикутник хавбеків залишиться таким, як проти Аргентини – Фернандінью не готовий вийти з перших хвилин.

Перу відіграло обидва матчі плей-офф однаковим складом. Навряд чи Рікардо Гарека вноситиме зміни на фінальний матч. Лідер команди Джефферсон Фарфан зазнав серйозної травми та достроково завершив виступи на Копа Амеріка. Без нього перша скрипка остаточно відійшла до Паоло Герреро.

Збереже своє місце у старті захисник Динамо Карлос Самбрано. Він проводить дуже пристойний турнір в ролі правого центрального оборонця Перу та повинен вийти у фіналі проти Фірміно, Жезуса та Коутінью. У випадку вдалої гри з такими монстрами, вартість Самбрано солідно зросте, а український клуб зможе непогано заробити на трансфері "непотрібного" гравця.

Орієнтовні склади

Бразилія: Аліссон – Дані Алвес, Маркіньйос, Тьягу Сілва, Філіпе Луїс – Каземіро, Артур – Жезус, Коутінью, Евертон – Фірміно.

Перу: Гальєсе – Адвінкула, Самбрано, Абрам, Трауко – Йотун, Тапія – Каррільйо, Куева, Флорес – Герреро.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Не будемо оригінальними та спрогнозуємо тріумф Бразилії. При всіх чеснотах Рікардо Гареки та настирності його підопічних, Перу все одно стоїть явним аутсайдером фіналу. Оборона "селесао" не робитиме таких подарунків, як чилійці, а Педро Гальєсе навряд чи зловить кураж в черговому матчі.

Повторення 5:0 все ж не варто очікувати – суперники діятимуть обережніше. Однак Бразилія повинна спокійно довести турнір до логічного завершення, оформити чергову "суху" перемогу та завоювати 9-ий в історії Копа Амеріка.

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