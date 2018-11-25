Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ

Александрия принимает Динамо в центральном матче 16-го тура УПЛ. Анонс и прогноз поединка читайте на Футбол 24.

Александрия – Динамо

25 ноября, 19:30, Александрия, КСК "Ника"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Александрия – пожалуй, самое главное открытие текущего сезона УПЛ. Сегодняшний поединок против Динамо имеет статус битвы за второе место, однако настоящая крутизна подопечных Владимира Шарана заключается в том, что и матч первого круга имел аналогичный статус. Понятно, что на самом деле "жёлто-чёрные" индифферентно относятся к серебру – главной их задачей является защита третьей позиции и сохранение комфортного преимущества над четвёртой Ворсклой. В этом плане Александрия обладает серьёзными аргументами для успешного выполнения миссии: команда играет хоть и не в самый яркий, но хорошо организованный и продуманный футбол, в шести последних матчах одержав четыре победы без единого поражения. Впрочем, с грандами всё не так хорошо – и Динамо, и Шахтер достаточно спокойно прибивали амбициозных провинциалов в первом круге. Сегодня у хозяев будет попытка №3.

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Матч между Александрией и Динамо – центральный в 16-м туре УПЛ

Динамо проводит сезон не так стабильно, как Александрия, но последние три поединка заставили болельщиков и экспертов поверить как в футболистов, так и в тренерский штаб киевлян. "Бело-синие" после позорного поражения Львову неожиданно провели качественное Классическое дерби, феерично разбили Ренн и уничтожили Мариуполь. Подобная трансформация во многом продиктована ставкой на молодёжь: пока Сергей Сидорчук и Денис Гармаш сидят на банке и обдумывают свои последние выступления, Николай Шапаренко и Виталий Миколенко просто расцветают. В пользу вице-чемпионов также играет некоторое снятие ответственности за результат: серебро они и так возьмут, а о золоте думать поздно – значит, есть смысл действовать раскованно, красиво и смело. В прошлом туре динамовцы уже доказали неслучайность своего ренессанса, поэтому сегодня они являются фаворитами не только по статусу, но и по силе.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Всего команды провели между собой 18 матчей, в которых 14 раз победу праздновало Динамо, трижды матч завершился вничью, а победа Александрии была зафиксирована лишь однажды. В УПЛ состоялось 15 матчей, в которых Александрия не выиграла ни разу (13 побед Динамо, две ничьи).

2. Общий счёт противостояния между Динамо и Александрией поражает отрывом киевлян – 48:8 (в рамках УПЛ – 44:4)

3. Наиболее результативные матчи между командами были сыграны в чемпионате Украины 2016/2017. В 1-м туре Динамо разгромило Александрию со счётом 5:1, а в 28-м – со счётом 6:0.

4. Александрия в УПЛ не забивает голов в ворота Динамо в течение 375-ти минут – со 2-го апреля 2017 года.

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Кадровая ситуация

Александрия подходит к матчу против Динамо без особых кадровых проблем. Травмированных в составе "жёлто-чёрных" нет, а с дисквалификациями состоялся размен – после перебора жёлтых из них вернулся капитан Андрей Запорожан, а в бан-лист по той же причине отправился защитник Антон Шендрик. Что из этого является более важным – пока неясно, но оба игрока являются основными. Других потерь у хозяев не было.

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Динамо почти выбралось из ямы травм и отстранений. Артём Беседин уже восстановился от повреждения и даже вышел в старте в товарищеской встрече с Олимпиком, а Иосип Пиварич тренируется в общей группе вместе со всей командой. С дисквалификации за красную карточку в Классическом дерби вернулся Томаш Кендзёра, но за перебор жёлтых туда отправился Николай Морозюк. Единственной потерей из-за травмы может стать Никита Бурда, который еще в сборной получил повреждение икроножной мышцы – его участие в игре остается под большим вопросом.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Динамо

Александрия: Панькив – Микицей, Бондаренко, Бабогло, Цуриков – Банада, Гречишкин - Грицук, Ковалец, Протасов – Шастал

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко, Вербич – Беседин

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Данный поединок должен получиться не таким ярким, как последние матчи обеих команд. Александрия много забивает только аутсайдерам, но в целом "жёлто-чёрные" концентрируются на нивелировании сильных сторон соперника, качественной обороне и агрессивном контрпресинге. В атаке подопечные Владимира Шарана больше полагаются на стандарты – по крайней мере, в обеих встречах против топов они действовали именно по такой модели. Сегодня хозяевам нет особого смысла рисковать, ведь серебряные медали им не нужны – достаточно не уступить, чтобы оторваться от Ворсклы за счёт её вероятных неудач с грандами. Соответственно, пространства на поле киевляне просто так не получат, а Шапаренко, Миколенко и другим представителям "молодой гвардии" следует готовиться к максимально плотной и жесткой игре. Сегодня придётся противостоять классическим футбольным мужикам.

Динамо – фаворит матча против Александрии

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К динамовцам есть два вопроса: хватит ли сил лидерам после матчей сборных и смогут ли они правильно себя настроить. В таких поединках и в таком возрасте характер выходит на первое место, ведь на голых финтах прочную Александрию не переиграть. Кроме того, до сих пор существуют определенные проблемы с обороной – так, Мариуполь в прошлом туре мог забить минимум один гол в ворота киевлян. Вероятно, Динамо проведёт не такой крутой поединок, как предыдущие три, но результат всё равно должен выйти победным – хотя бы потому, что сегодняшние сомнения были характерны и для матча первого круга, но "бело-синие" тогда уверенно победили. Класс остается классом: у "бело-синих" есть и качественные творческие игроки, и шикарные фланги, и хороший резерв. Против лома нет приёма.

Михаил Юхименко, Футбол 24