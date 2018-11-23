Шаран: Сейчас Динамо на подъеме, команда демонстрирует зрелую игру

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча против Динамо.

"Настроение у ребят хорошее. Все работают с удвоенной энергией, понимая значимость матча. Тренируемся на поле центрального стадиона, где есть подогрев, потому что других возможностей нет. Единственное, что огорчает, – незначительные кадровые проблемы. Некоторые игроки не смогут принять участие из-за травм, а Шендрик пропускает из-за перебора желтых карточек.

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Вчера на теории разбирали матч первого круга против Динамо. Разобрали основные моменты, сделали акцент, на что нужно обратить внимание. В том матче я был доволен действиями обороны, но не атакой. Хотелось бы в воскресенье сыграть в атаке по-другому, более агрессивно, чтобы больше было ударов и моментов.

Тогда Динамо было не таким, как сейчас. Сейчас киевляне – на подъеме, хорошо выглядят, показывая зрелую игру. Надеюсь, будет хороший поединок. Главное, чтобы погодные условия способствовали командам показать качественную игру.

В Александрии заснежило, однако у нас на стадионе работают профессионалы. В тот день, как только выпал снег до 20 см, Работники приступили к очистке и работали до поздней ночи. Включили подогрев, накрыли пленкой, и сейчас поле зеленое, хорошего качества. В этом вопросе волноваться не приходится", – цитирует Шарана ua-football.

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