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Динамо – Мариуполь – 4:0 – видео голов и обзор матча

19:42 64 Читати українською
Динамо – Мариуполь – 4:0 – видео голов и обзор матча
Динамо – Мариуполь – 4:0 – видео голов и обзор матча

Динамо победило Мариуполь в 15 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Мариуполь.

В матче 15 тура УПЛ Динамо дома не почувствовало сопротивления от Мариуполя.

Динамо зрелищно разгромило Мариуполь в матче УПЛ, вернувшись на второе место

Динамо набирает 32 очка и возвращается на второе место. Мариуполь после 15-го тура опускается на 7-ю позицию.

Украина. УПЛ 2018/19, 15-й тур

Динамо – Мариуполь – 4:0

Голы: Шапаренко, 33, Вербич, 56, Чоботенко, 62 (авт.), Цыганков, 85 (пен.)

Украина15 тур

Динамо Киев - Мариуполь: Воскресенье 11 ноября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
4 : 0
Мариуполь
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