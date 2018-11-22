"Могу выкурить полторы пачки сигарет за игру". Топ-30 ярких цитат Игоря Суркиса, президента с "динамовским сердцем"

"Футбол 24" вспоминает самые эпичные цитаты Игоря Суркиса относительно "Шахтера", трансферной эпопеи Ярмоленко, наглости Блохина, безответственности Милевского и многого другого.

О Милевском и Алиеве

"За Милевским следили. А как он хотел? Получать огромные деньги и при этом пить и гулять? Если бы команда все выигрывала – в Лиге Европы, в Лиге чемпионов, то пусть пьет и гуляет, но при этом забивает".

"Я много раз шел Милевскому и Алиеву навстречу. Сколько они клялись, божились, что это последний раз, и никогда этого не будет. Как только они выходили из моего кабинета, вечером уже сидели в клубе".

"Я возмущен! Другим словом, кроме как "гаденыш", я Алиева назвать не могу. В два часа ночи покидать расположение сборной...".

"Милевский – самовлюбленный парень с характером. Его так просто не "наклонишь". Скажу вам откровенно, я его понимаю. Я его предупреждал, говорил с ним, ругался, штрафовал".

"Если сравнить заслуги перед футболом Сабо и Алиева, то Алиев должен спросить разрешения у Йожефа Йожефовича, может ли с ним поздороваться".

О тренерах

"Если Олег Владимирович хочет судиться со своим клубом, после того, что он сделал с командой, это его право. Мы будем действовать в соответствии с законом и подготовим ему очень достойный ответ. Эта ситуация лишний раз показала сущность человека. Блохин сам себя позорит".

"Если Блохин не умеет считать, то ему нужно пройти курсы математики. Хотя бы начальных классов. Уверяю вас, что "Динамо" не задолжало Блохину ни цента".

"Если бы у меня хватило выдержки, не отпустил бы Валерия Газзаева. Долго себя корил за это, но Валерий Георгиевич сам решил уйти".

"Резать по живому, всех увольнять – не мой метод работы. Я не бросаю людей, поймите! Да, возможно, это моя беда. Но таков мой характер, его уже не изменить".

"У Реброва "динамовское сердце", хотя сам он и родом из Донбасса".

"Хороших квалифицированных тренеров, которые могут прийти в такую команду, как "Динамо" (Киев), можно пересчитать на пальцах одной руки".

"У киевского "Динамо" должен быть тренером тот, кто будет понимать философию клуба. Который не скажет "мне наплевать на то, что было до меня, давайте, мол, все делать наоборот, купите мне десять футболистов, этих я не покупал, мне они не нужны".

"Был бы жив Валерий Васильевич Лобановский и, допустим, стал бы он экспертом. Так все бы его с открытыми ртами слушали бы! Потому что этот человек чего-то в жизни достиг".

О трансферах и контрактах

"Футболисты, которые хотят уйти, всегда нервничают перед закрытием трансферного окна, во время трансферного окна, а затем все становится на свои места".

"Я не работаю в "скорой помощи". Если кто-то хотел купить Ярмоленко, к нам нужно было обратиться за пятнадцать или по крайней мере за десять дней".

"Наш лидер – не залежалый товар, который продавец только и мечтает сбыть с рук. Так что у нас Андреем может быть разный взгляд на ситуацию. У каждого своя правда".

"Зарплата у Гладкого немаленькая, но в клуб он переходит на правах свободного агента. И надеемся, что он составит конкуренцию в линии атаки. Если не получится, значит, как поженились, так и расстанемся".

"Ярмоленко собственноручно подписал пятилетний контракт даже не на улучшенных – на фантастических условиях. Можно сказать, что он получил своего рода страховой бонус, который обязан отрабатывать в полной мере".

В случае предложений от "Сток Сити" и "Эвертона" я занял такую позицию, что должен был послать месседж нашим болельщикам: киевское "Динамо" – это киевское "Динамо", а "Сток Сити" – это "Сток Сити".

"Я вообще в душе за то, чтобы за "Динамо" выступали украинские ребята. Они играют каким-то особенным духом, по-особенному переживают за клуб".

О клубных делах и личном

"Меня обливали не только шампанским – команда обливалась всем подряд: и шампанским, и водой, и соком каким-то. Слава Богу, в раздевалке есть душ. Спасибо Яковенко, он мне дал свою чистенькую форму – в ней я и поехал домой".

"Для кого мне выводить футболистов, тратя 60-70 миллионов в год? Чтобы они для меня играли? Я тогда лучше сниму какой-то стадиончик, приглашу ветеранов и буду с ними тоже играть в футбол и получать удовольствие".

"Если вы меня спросите, поменял ли бы я чемпионство на полуфинал Лиги Европы, то я вам отвечу – нет. Чемпионство я бы поменял только на европейский кубок".

"Лига чемпионов и Лига Европы – это как Земля и Луна. И со спортивной точки зрения, и с финансовой. Лига чемпионов это Лига чемпионов".

"Я первый рекомендовал Шевченко не идти в политику. Когда я узнал о его намерении, то позвонил ему и сказал: "Не смей этого делать!". Но он обжегся. Бывает".

"Если быстро забиваем, выкуриваю сигарет 8-10, в других случаях могу выкурить полторы пачки за игру".

"Насчет Леоненко никогда не было ни одного предложения, так как пьяниц западные клубы априори не покупают. Неужели вы этого не понимаете?!".

О "Динамо" и "Шахтере"

"Мы можем долго спорить, у кого лучшие футболисты. У "Шахтера" есть позиции, на которых игроки, возможно, выглядят сильнее наших. Хотя я так не считаю. Да, если бы мы объединили клубы, то получили бы сборную мира для нашего региона – СНГ".

"Я стимулирую все команды, которые играют против "Шахтера". Начиная с первого тура. То же самое делает и "Шахтер". И давайте мы не будем делать вид, что этого никто не знает".

"Мы Зинченко не интересовались. Палкин грезит или у него солнечный удар. Хотя погода сейчас прохладная".

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