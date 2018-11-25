Олександрія приймає Динамо у центральному матчі 16-го туру УПЛ. Анонс та прогноз поєдинку читайте на Футбол 24.

Олександрія – Динамо

25 листопада, 19:30, Олександрія, КСК "Ніка"

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Олександрія – мабуть, найголовніше відкриття поточного сезону УПЛ. Сьогоднішній поєдинок проти Динамо має статус битви за друге місце, однак справжня крутість підопічних Володимира Шарана полягає в тому, що і матч першого кола мав аналогічний статус. Зрозуміло, що насправді "жовто-чорні" індиферентно відносяться до срібла – головним їх завданням залишається захист третьої позиції та збереження комфортної переваги над четвертою Ворсклою. У цьому плані Олександрія володіє серйозними аргументами для успішного виконання міссії: команда наразі грає хоч і не в найбільш яскравий, але добре організований і продуманий футбол, у шести останніх матчах здобувши чотири перемоги без жодної поразки. Втім, з грандами все не так добре – і Динамо, і Шахтар досить спокійно прибивали амбітних провінціалів у першому колі. Сьогодні у господарів буде спроба №3.

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Матч між Олександрією та Динамо – центральний у 16-му турі УПЛ

Динамо проводить сезон не так стабільно, як Олександрія, але останні три поєдинки змусили вболівальників та експертів повірити як у футболістів, так і в тренерський штаб киян. "Біло-сині" після ганебної поразки Львову несподівано провели дуже якісне Класичне дербі, феєрично розбили Ренн та знищили Маріуполь. Подібна трансформація великою мірою продиктована ставкою на молодь: поки Сергій Сидорчук та Денис Гармаш сидять на банці й обдумують свої останні виступи, Микола Шапаренко та Віталій Миколенко просто розквітають. На користь віце-чемпіонів також грає деяке зняття відповідальності за результат: срібло вони й так візьмуть, а про золото думати пізно – значить, є сенс діяти розкуто, красиво та сміливо. У минулому турі динамівці вже довели невипадковість свого ренесансу, тож сьогодні вони є фаворитами не тільки за статусом, а й за силою.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Всього команди провели між собою 18 матчів, в яких 14 разів перемогу святкувало Динамо, тричі матч завершився внічию, а перемога Олександрії була зафіксована лише одного разу. В УПЛ відбулося 15 матчів, в яких Олександрія не виграла жодного разу (13 перемог Динамо, дві нічиї).

2. Загальний рахунок протистояння між Динамо та Олександрією вражає відривом киян – 48:8 (в рамках УПЛ – 44:4)

3. Найбільш результативні матчі між командами були зіграні у чемпіонаті України 2016/2017. У 1-му турі Динамо розгромило Олександрію з рахунком 5:1, а у 28-му – з рахунком 6:0.

4. Олександрія в УПЛ не забиває голів у ворота Динамо впродовж 375-ти хвилин – з 2 квітня 2017 року

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Кадрова ситуація

Олександрія підходить до матчу проти Динамо без особливих кадрових проблем. Травмованих у складі "жовто-чорних" немає, а з дискваліфікаціями відбувся розмін – після перебору жовтих з них повернувся капітан Андрій Запорожан, а у бан-лист по тій же причині відправився захисник Антон Шендрік. Що з цього є більш важливим – поки неясно, але обидва гравці є основними. Інших втрат у господарів не було.

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Динамо майже вибралося з ями травм та відсторонень. Артем Бєсєдін вже відновився від пошкодження й навіть вийшов у старті в товариській зустрічі з Олімпіком, а Йосип Піваріч тренується у загальній групі разом з усією командою. З дискваліфікації за червону картку в Класичному дербі повернувся Томаш Кендзьора, але за перебір жовтих туди відправився Микола Морозюк. Єдиною втратою через травму може стати Микита Бурда, який ще у збірній отримав ушкодження литкового м'язу – його участь у грі залишається під великим запитанням.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Динамо

Олександрія: Паньків – Микицей, Бондаренко, Бабогло, Цуріков – Банада, Гречишкін – Грицук, Ковалець, Протасов – Шастал

Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Бєсєдін

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Даний поєдинок має вийти не таким яскравим, як останні матчі обох команд. Олександрія багато забиває лише аутсайдерам, але загалом "жовто-чорні" концентруються на нівелюванні сильних сторін суперника, якісній обороні та агресивному контрпресингу. У атаці підопічні Володимира Шарана більше покладаються на стандарти – принаймні, в обох зустрічах проти топів ндів вони діяли саме за такою моделлю. Сьогодні господарям немає особливого сенсу ризикувати, адже срібні медалі їм не потрібні – достатньо не поступитись, щоб відірватись від Ворскли за рахунок її ймовірних невдач з грандами. Відповідно, простору на полі кияни просто так не отримають, а Шапаренку, Миколенку та іншим представникам "молодої гвардії" слід готуватися до максимально щільної та жорсткої гри. Сьогодні доведеться протистояти класичним футбольним мужикам.

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До динамівців існує два питання: чи вистачить сил лідерам після матчів збірних і чи зможуть вони правильно себе налаштувати. У таких поєдинках й у такому віці характер виходить на перше місце, адже на голих фінтах міцну Олександрію не переграти. Крім того, досі існують певні проблеми з обороною – так, Маріуполь у минулому турі міг забити мінімум один гол у ворота киян. Ймовірно, Динамо проведе не такий крутий поєдинок, як попередні три, але результат все одно повинен вийти переможним – хоча б тому, що сьогоднішні сумніви були характерними і для матчу першого кола, але "біло-сині" тоді впевнено виграли. Клас залишається класом: у "біло-синіх" є і якісні творчі гравці, і шикарні фланги, і гарний резерв. Проти лому немає прийому.

Михайло Юхименко, Футбол 24