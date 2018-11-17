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Пиварич объяснил, как удаление Кендзеры в матче с Шахтером помешало ему сыграть против Испании

16:59 43 Читати українською
Пиварич объяснил, как удаление Кендзеры в матче с Шахтером помешало ему сыграть против Испании
Йосип Пиварич / фото из соцсетей

Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич, который пропустил из-за травмы матч сборной Хорватии против испанцев в Лиге наций, уже залечил повреждение и готов выйти на поле.

"Я получил травму еще в матче с Шахтером. В конце игры меня должны были заменить, но арбитр удалил Кендзеру, и мне пришлось доиграть поединок до конца. Это осложнило положение.

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Все последние дни я усиленно лечился. Уже в воскресенье я буду полностью здоров и готов сыграть на Уэмбли", – цитирует Пиварича Dynamo.kiev.ua

Поединок Лиги наций между сборными Англии и Хорватии состоится завтра, 18 ноября, в 16:00.

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Лига наций6 тур

Англия - Хорватия: Воскресенье 18 ноября 2018

Англия
до матча
21
час
:
48
мин
Хорватия
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Теги
Лига наций Англия - Хорватия Шахтер - Динамо Киев Йосип Пиварич Йосип Пиварич Динамо Киев Динамо Киев Хорватия Хорватия
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