Пиварич объяснил, как удаление Кендзеры в матче с Шахтером помешало ему сыграть против Испании

Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич, который пропустил из-за травмы матч сборной Хорватии против испанцев в Лиге наций, уже залечил повреждение и готов выйти на поле.

"Я получил травму еще в матче с Шахтером. В конце игры меня должны были заменить, но арбитр удалил Кендзеру, и мне пришлось доиграть поединок до конца. Это осложнило положение.

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Все последние дни я усиленно лечился. Уже в воскресенье я буду полностью здоров и готов сыграть на Уэмбли", – цитирует Пиварича Dynamo.kiev.ua

Поединок Лиги наций между сборными Англии и Хорватии состоится завтра, 18 ноября, в 16:00.

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