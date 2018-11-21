Александрия героически спасает стадион от последствий снегопада перед матчем с Динамо

Испания — 17:20 222
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Лунин получил шанс заиграть за Леганес в Примере – главный победитель матчей сборной Украины должен выйти на Алавес
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Представитель Барселоны дважды встречался с Неймаром в ЛондонеИспания — 16:35 164
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Следующий год будет большим, или Фил Джонс и Де Хеа в нашей сборной: реакция соцсетей на матч Украина – ТурцияСборная Украины — 14:38 446
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"Граємо казна-де – такі спаринги нікому не потрібні". Україна – Туреччина, або Чому Луческу ще зарано на пенсіюСборная Украины — 13:00 398
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"Луческу нужно уволить немедленно". Турецкие СМИ хвалят молодую сборную Украины и объясняют, почему Мирча сохранит постСборная Украины — 12:22 813
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