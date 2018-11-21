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Александрия героически спасает стадион от последствий снегопада перед матчем с Динамо

19:07 130 Читати українською
Александрия героически спасает стадион от последствий снегопада перед матчем с Динамо
Александрия героически спасает стадион от последствий снегопада / Фото ФК Александрия

Работники стадиона Ника не позволят стихии сорвать матч 16-го тура УПЛ Александрия – Динамо.

В ночь с 20 на 21 ноября в Александрии прошел сильный снегопад, в результате чего газон местного стадиона Ника остался под 10-сантиметровим покровом снега, сообщает официальный сайт клуба.

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Агрономы стадиона предусмотрительно постелили на газон защитную пленку, поэтому поле было защищено от стихии.

В течение 20 часов продолжалась борьба работников стадиона со снегом и завершилась победой александрийцев.

Напомним, поединок 16-го тура Александрия – Динамо состоится 25 ноября, начало в 19:30.

Украина16 тур

Александрия - Динамо Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Александрия
до матча
3
дн
:
23
час
:
26
мин
Динамо Киев
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