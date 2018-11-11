Шаран: Александрия не обращает внимания на 2-е место в турнирной таблице УПЛ

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился впечатлениями после матча с Арсеналом-Киев 15 туре УПЛ.

"Победа увереная по счету, но на самом деле это был тяжелый матч для нас, соперник сделал все, чтобы отыграться. Панькив – молодец, выручил нас, взяв одиннадцатиметровый. В начале матча было много стандартов у наших ворот, но мы выдержали и потом Шастал забил.

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Во втором тайме Арсенал добавил, но ребята молодцы, что выдержали и довели матч до победы. Сейчас для нас важна каждая победа. Сработали наши замены – Ковалец и Задерака усилили игру.

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Не обращаю внимание на второе место, у нас совсем другая задача. Для нас важна первая шестерка, посмотрим в межсезонье, будет ли команда усиливаться", – сказал Шаран в эфире телеканала "Футбол 2".