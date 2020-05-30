Олександрія – Зоря: анонс матчу УПЛ

В рамках 24-го туру чемпіонату України Олександрія приймає Зорю. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Два останніх місяці українці насміхалися над білоруською лігою з тамтешніми режисерами трансляцій. Настав час показати північному сусіду, як грають у футбол білі люди – власне, це вже бачили на прикладі Бундесліги, але порівняння топ-матчів УПЛ з топ-матчами Вышейшай має вийти більш показовим. Олександрії та Зорі випала честь показати всю міць вітчизняного футболу.

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Команди часу на карантині не гаяли – з обох таборів тренери та футболісти говорять про нормальну, хоча й не ідеальну фізичну готовність. Цьому сприяли спаринги: так, за чутками різних журналістів, Зоря одразу після першого послаблення обмежень провела напівлегальний матч проти СК Дніпро-1 (поразка 1:3), хоча на сайті говорилося лише про повернення до тренувань. Олександрія начебто також зіграла з дніпровцями (2:5), а з 15-го числа "жовто-чорні" вже проводили по два тренування в день. За наступні два тижні підопічні Володимира Шарана провели "товарняки" з Ворсклою (4:2) та Черкащиною (5:0).

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Турнірне значення поєдинку велике. Зоря випереджає Динамо лише за додатковими показниками, а Олександрія перебуває всього у шести залікових балах від третього місця – Десна ж розташувалася між колективами на відстані трьох пунктів. Теоретично, луганці можуть дозволити собі осічку, сподіваючись на поразку Динамо в Класичному, але, по-перше, її ще ніхто не гарантував. По-друге, Зоря в наступних матчах, вірогідно, ще не раз втратить очки, а от чи будуть кияни втрачати частіше? Не факт.

Зрештою, у Зорі попереду ще два поєдинки з "біло-синіми", тож потрібно спробувати відірватися від них. У "жовто-чорних" же навіть в разі невдачі буде цілих вісім турів для того, щоб вирівняти становище – хоча відстань у дев'ять очок від бронзи виглядає дуже неприємно. Словом, сьогодні усім бажано перемагати.

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В тактичному плані команди схожі в ставці на пресинг, але тут багато визначатиме фізична готовність. Далі в стилях Олександрії та Зорі йде розвилка. "Жовто-чорні" більше сподіваються на те, щоб перебігати і задавити суперника, а "чорно-білі" намагаються перекомбінувати. В очних поєдинках краще працював підхід Володимира Шарана – олександрійці переграли підопічних Віктора Скрипника на виїзді, вибили їх з Кубка по пенальті й здобули мінімальну перемогу вдома.

Кадрова ситуація

За час карантину та прихованих спарингів серйозних втрат команди не зазнали. Кадрові втрати Олександрії та Зорі не виглядають критичними, хоча й не є приємними: так, у "жовто-чорних" лікує травму ахілла 37-річний Запорожан, який, вочевидь, завершить кар'єру, а Вантух тиждень тому отримав невеличке пошкодження – зараз він би мав бути здоровим. Все.

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У Зорі головною втратою є Микита Шевченко, який займається індивідуально й точно пропустить гру проти Олександрії. Разом з ним відновлюються Майборода та Казаков – в поточному сезоні УПЛ вони взагалі не грали. Крім того, клуб припинив співпрацю з Лазіо, однак навряд чи хтось взагалі знає про цього футболіста.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Зоря

Олександрія: Паньків – Лучкевич, Дубра, Бабогло, Вантух – Гречишкін – Задерака, Банада, Ковалець, Третьяков – Сітало

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Чеберко, Вернидуб, Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Лєднєв – Громов, Кабаєв

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Робити прогноз на перший посткарантинний матч, опираючись на інформацію про існування кількох спарингів – така собі ідея. Можна говорити лише про той факт, що загалом команди рівні, в очних зустрічах Олександрія була сильнішою, але Зоря здається більш гнучкою та складною в тактичному плані командою. Вірогідно, все буде залежати від фізики, але футболісти тренуються вже два з половиною тижні.

В цьому матчі всім потрібна перемога. В таких випадках нічия здається доволі ймовірною, а з урахуванням того, що в усіх очних зустрічах були голи – ця нічия може бути результативною. Є сенс ставити на "обидва заб'ють".

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