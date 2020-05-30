Александрия – Заря: анонс матча УПЛ

В рамках 24-го тура чемпионата Украины Александрия принимает Зарю. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Два последних месяца украинцы смеялись над белорусской лигой с местными режиссёрами трансляций. Пришло время показать северному соседу, как играют в футбол белые люди – собственно, это уже видели на примере Бундеслиги, но сравнение топ-матчей УПЛ с топ-матчами Вышейшай должен получится более показательным. Александрии и Зари выпала честь показать всю мощь отечественного футбола.

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Команды времени на карантине не теряли – с обеих лагерей тренеры и футболисты говорят о хорошей физической готовности. Этому способствовали спарринги: так, по слухам разных журналистов, Заря сразу же после первого ослабления ограничений провела полулегальный матч против СК Днепр-1 (поражение 1:3), хотя на сайте говорилось лишь о возвращении к тренировкам. Александрия, якобы, также сыграла с днепровцами (2:5), а с 15-го числа "желто-черные" проводили по две тренировки в день. За следующие две недели подопечные Владимира Шарана провели "товарняки" с Ворсклой (4:2) и Черкащиной (5:0).

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Турнирное значение поединке значительное. Заря опережает Динамо лишь по дополнительным показателям, а Александрия находится всего в шести зачётных баллах от третьего места – Десна же расположилась между ними на расстоянии трех пунктов. Теоретически, луганчане могут позволить себе осечку, надеясь на поражение Динамо в классическом, но, во-первых, её ещё никто не гарантировал. Во-вторых, Заря в следующих матчах наверняка будет терять очки, а вот часто ли будут терять киевляне? Не факт.

В конце концов, у Зари впереди ещё два поединка с "бело-синими", поэтому нужно попытаться оторваться от них. У "желто-черных" же даже в случае неудачи будет целых восемь туров для того, чтобы выровнять положение – хотя расстояние в девять очков от бронзы выглядит очень неприятно. Короче говоря, сегодня всем желательно побеждать.

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В тактическом плане команды похожи в ставке на прессинг, но здесь много будет определять физическая готовность. Далее в стилях Александрии и Зари идёт развилка. "Желто-черные" больше надеются на то, чтобы перебегать и задавить соперника, а "черно-белые" пытаются перекомбинировать. В очных поединках лучше работал подход Владимира Шарана – александрийцы переиграли подопечных Виктора Скрипника на выезде, выбили их из Кубка по пенальти и одержали минимальную победу дома.

Кадровая ситуация

За время карантина и скрытых спаррингов серьёзные потери команды не претерпели. Кадровые потери Александрии и Зари не выглядят критичными, хотя и не являются приятными: так, у "желто-черных" лечит травму ахилла 37-летний Запорожан, который, очевидно, завершит карьеру, а также небольшое повреждение получил Вантух – за последнюю неделю он должен был вылечиться. Всё.

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У Зари главной потерей является Никита Шевченко, который занимается индивидуально и точно пропустит игру против Александрии. Вместе с ним восстанавливаются Майборода и Казаков – в текущем сезоне УПЛ они вообще не играли. Кроме того, клуб прекратил сотрудничество с Лазио, однако вряд ли кто-то вообще знает об этом футболисте.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Заря

Александрия: Панькив – Лучкевич, Дубра, Бабогло, Вантух – Гречишкин – Задерака, Банада, Ковалец, Третьяков – Ситало

Заря: Махарадзе – Тымчик, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Леднев – Громов, Кабаев

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Делать прогноз на первый посткарантинний матч, опираясь на информацию о существовании нескольких спаррингов – такая себе идея. Можно говорить лишь о том факте, что в целом команды равны, в очных встречах Александрия была сильнее, но Заря кажется более гибкой и сложной в тактическом плане. Вероятно, всё будет зависеть от физики, но футболисты тренируются уже две с половиной недели.

В этом матче всем нужна победа. В таких случаях ничья кажется довольно вероятной, а с учётом того, что во всех очных встречах были голы – это ничья может быть результативной. Есть смысл ставить на "оба забьют".

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