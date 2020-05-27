Маркевич обрав між Зорею і Динамо у боротьбі за друге місце УПЛ

Легендарний Мирон Маркевич зробив прогноз щодо боротьби за срібні медалі чемпіонату України.

"Чекаю відновлення сезону як і всі вболівальники. Цікаво, як команди пережили таку паузу. Хочеться, щоб всі змагання завершилися в повному обсязі. Так буде правильно. Нехай це буде без глядачів, але наразі це заходи безпеки. Треба трохи потерпіти.

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Важко прогнозувати, хто посяде друге місце. Якщо Динамо додасть, то, напевно, воно головний фаворит цих перегонів. Не в образу Зорі, але у киян більше шансів. Не можна втрачати рейтинг на європейській арені, адже так скоро в основну сітку Ліги чемпіонів будемо пробиватися тільки через плей-офф. Потрібно намагатися як мінімум пробиватися в групу ЛЧ, а з групи Ліги Європи – виходити", – підкреслив Маркевич у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, чемпіонат України призупинили близько двох місяців тому через спалах коронавірусу. Після 23-х турів УПЛ Зоря розташувалась на другій сходинці, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

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