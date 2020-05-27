toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР ДИНАМО - ОЛІМПІК БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ КОРОНАВІРУС

Маркевич обрав між Зорею і Динамо у боротьбі за друге місце УПЛ

09:47 2684 Читать на русском
Маркевич обрав між Зорею і Динамо у боротьбі за друге місце УПЛ
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Легендарний Мирон Маркевич зробив прогноз щодо боротьби за срібні медалі чемпіонату України.

"Чекаю відновлення сезону як і всі вболівальники. Цікаво, як команди пережили таку паузу. Хочеться, щоб всі змагання завершилися в повному обсязі. Так буде правильно. Нехай це буде без глядачів, але наразі це заходи безпеки. Треба трохи потерпіти.

УПЛ офіційно визначила дату відновлення сезону – Шахтар і Динамо закриють тур

Важко прогнозувати, хто посяде друге місце. Якщо Динамо додасть, то, напевно, воно головний фаворит цих перегонів. Не в образу Зорі, але у киян більше шансів. Не можна втрачати рейтинг на європейській арені, адже так скоро в основну сітку Ліги чемпіонів будемо пробиватися тільки через плей-офф. Потрібно намагатися як мінімум пробиватися в групу ЛЧ, а з групи Ліги Європи – виходити", – підкреслив Маркевич у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, чемпіонат України призупинили близько двох місяців тому через спалах коронавірусу. Після 23-х турів УПЛ Зоря розташувалась на другій сходинці, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

Екс-гравці збірної України і Динамо стали перлинами екзотичного чемпіонату – як знайти перший клуб за 2 роки

blog_ava
Шахтар – Динамо: кияни офіційно підтвердили зміну стадіону
10:16
2299
Теги
Головне Динамо Динамо Мирон Маркевич Зоря Зоря
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
32
хв
Динамо
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук