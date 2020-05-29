Прогулянка для Баварії та Борусії Д, Ребров проти "зачарованого Пушкаша" і столичний тест Вернидуба – топ-матчі вікенду

Бундесліга продовжує бути єдиною серед топ-чемпіонатів, хто вже відновив сезон. Українські легіонери на провідних ролях у Європі. "Футбол 24" – про все найцікавіше в ці вихідні.

Гранди Бундесліги після Der Klassiker розімнуться на невдахах

Баварія – Фортуна



30 травня, 19:30. Мюнхен, Альянц Арена

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстовий онлайн на "Футбол 24"

Падерборн – Борусія Д (Бундесліга)



31 травня, 19:00. Падерборн, Бентелер-Арена

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 3", текстовий онлайн на "Футбол 24"

Поєдинок між Баварією та Борусією у попередньому турі Бундесліги вважався ключовим у чемпіонських перегонах. Перемога мюнхенців фактично вбила інтригу, адже відіграти 7 очок за шість турів у нинішніх реаліях фактично неможливо. "Джмелям" взагалі пощастило не втратити другу позицію, але й решта лідерів синхронно зазнала невдач. Цими вихідними у команд не повинно виникнути серйозних проблем – грати доведеться проти колективів, які перебувають на дні турнірної таблиці.

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Баварія повинна ще на крок наблизитися до "срібної салатниці". Підопічні Хансі Фліка проекзаменують дюсельдорфську Фортуну. Зустріч у першому колі завершилася нищівною перемогою мюнхенців – 4:0, та й узагалі востаннє "95-ті" обігрували Баварію у далекому 1991 році. Так, загроза вильоту мусить додавати команді Уве Рьослера мотивації, але навряд чи цього вистачить, щоб зупинити "червону машину". Звітний поєдинок, скоріше, потрібно розглядати в іншому контексті – шанс для Роберта Лєвандовскі збільшити свій бомбардирський доробок. Поляк у нинішньому розіграші Бундесліги вже забив 27 м'ячів і лише раз протягом сезону покидав поле без голів у двох матчах поспіль. Дортмунду Роберт не забивав, тому бажання у форварда вистачатиме, до того ж це його шанс випередити Чіро Іммобіле у заліку "Золотий бутс-2020". Наразі в обох по 54 очки, але Серія А відновиться пізніше, тому потрібно йти у відрив від італійця.

Борусія вже усвідомлює, що вкотре доведеться попрощатися з чемпіонськими амбіціями. Після матчу з Баварією про це заявив Емре Джан. Хавбек не вірить, що "ротен" зможуть розгубити таку перевагу. Натомість Люсьєну Фавру потрібно зосередитись на захисті другої позиції, адже Лейпциг відстає лише на 2 пункти, а Байєр і тезки з Менхенгладбаха – на 4. Теоретично замість титулу можна залишитися і без Ліги чемпіонів. Добре, що Падерборн зручний суперник для повернення впевненості. Остання команда чемпіонату не знає смаку перемог вже 9 матчів поспіль. Тому навіть кадрові втрати не повинні стати перешкодою для дортмундців – напередодні до кінця сезону вибув Махмуд Дауд, а компанію Ройсу в клубному лазареті складе Ерлінг Холанд. Зрештою, навіть напіврезервний склад Борусії мусить здобувати перемогу, а бажання поквитатися за нічию (3:3) в першому колі повинне стати додатковим стимулом.

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Столичний екзамен для хлопців Вернидуба

Динамо Мінськ – Шахтар Солігорськ



30 травня, 19:00. Мінськ, Національний олімпійський стадіон Динамо

Пряма трансляція на телеканалі "Спорт 1"

Старт Юрія Вернидуба у Шахтарі видався доволі суперечливим. У команди були проблеми з результатами, а тренер часто наголошував, що гравцям бракує вмінь реалізовувати план на гру. У білоруській пресі вже почали з'являтися обережні натяки на те, що тандем не працює, але саме в той момент справи налагодилися.

Екс-тренер Карпат Дулуб очолить Мінськ

"Гірники" не програють в останніх шести матчах, вигравши п'ять із них. Така серія дозволила підопічним українського фахівця повернутися у чемпіонські перегони – відставання від лідера складає лише 4 очки. Мінське Динамо розташовується в середині таблиці. Столичний клуб поки не може похизуватися стабільністю. Невдалий початок чемпіонату призвів до тренерської відставки – тепер Динамо очолює добре знайомий українським уболівальникам Леонід Кучук, але й він не зміг швидко реанімувати колектив. Шахтар виглядає фаворитом у цьому протистоянні, адже вже пройшов період пошуків своєї гри, але фактор виїзної зустрічі потрібно враховувати. Динамо – домашня команда: 9 зі своїх 13 очок команда здобула на власному полі, тому в Мінську підопічним Вернидуба точно не буде легко.

Дербі Мілевського проти зухвалого дебютанта

Рух Брест – Динамо Брест



31 травня, 20:00. Брест, ОСК Брестський

Пряма трансляція на телеканалі "Спорт 1"

В минулому сезоні Динамо вперше у своїй історії здобуло перемогу в чемпіонаті Білорусі. Колективу вдалося зберегти кістяк команди та навіть запросити кількох сильних виконавців. Змін зазнала лише позиція тренера – керівництво не продовжило співпрацю з Марцелом Лічкою, довіривши управління командою Сергію Ковальчуку. Новий наставник поки не зміг достукатися до гравців. Результати дуже нестабільні і як наслідок – замість боротьби за лідерство балансування в середині пелотону.

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Своєю чергою, Рух лише перед початком попередньої кампанії позбувся статусу фарм-клубу Динамо і відразу зумів пробитися у Вищу лігу, де теж не загубився. Щобільше, наразі Рух випереджає своїх географічних сусідів у турнірній таблиці, маючи значно гірший кадровий потенціал.

Артем Мілевський у нинішньому сезоні став ще важливішим гравцем для Динамо. Фактично українець – чи не єдина світла пляма у тьмяній грі Динамо. Фахівці відзначають залежність команди від свого форварда, але поки саме те, чи піде гра в Артема, визначає результати. А з цим у Динамо все доволі погано – три останні матчі, включно з фіналом Кубка Білорусі, були програні. Продовження такої серії уболівальники, які напередодні визнали Мілевського гравцем місяця, можуть і не зрозуміти. Майбутній матч стане лише другим брестським дербі після відновлення Руха – перше мінімально виграло Динамо (1:0). Тепер Мілевському і Ко належить не просто перервати свою невтішну серію, а ще й потрібно доводити своїм "шумним" сусідам, хто у Бресті хазяїн.

Центральний матч туру для Реброва і Ко

Академія Пушкаша – Ференцварош



31 травня, 22:05, Фальчута, Панчо Арена

Пряма трансляція на телеканалі "Спорт 1"

Сергій Ребров продовжує писати історію Ференцвароша. У минулому сезоні український фахівець вперше за 30 років повернув "Фраді" чемпіонство, а в нинішньому впевнено бореться за захист титулу, випереджаючи найближчого переслідувача на 9 очок. До того ж чинні чемпіони – єдина команда першості, яка не втрачала очок після відновлення чемпіонату, вигравши обидва матчі.

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Тамтешня Федерація футболу вже навіть дозволила клубам повернути вболівальників на трибуни. Клуби, які наважаться на це, будуть змушені дотримуватися низки вимог. Поки невідомо, чи проведе наступний матч команда Реброва з глядачами – кожен клуб буде ухвалювати рішення індивідуально.

Точно можна сказати, що на Ференцварош чекає непростий виїзд. Академія Пушкаша посідає четверте місце в турнірній таблиці і бореться за єврокубки, тому не налаштована втрачати очки. До того ж і "Фраді" вкрай погано грають на полі "академіків" – в активі найтитулованішого клубу Угорщини лише одна виїзна перемога за всю історію і та датована ще 2015-м. Останній візит до Академії Пушкаша взагалі завершився для Реброва і Ко плачевно – поразка 1:4. Словом, Ференцварошу доведеться не лише підтвердити чемпіонські амбіції, а спробувати зламати негативну тенденцію.

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