Олександрія – "найсухіша" команда УПЛ, рівність Динамо та Шахтаря, матчі Барселони гарантують голи на 97%

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) презентував цікаву статистику "сухих" матчів.

Football Observatory проаналізувала відсоток безгольових матчів кожної команди 150 топ-дивізіонів світу в період з 1 січня 2015-го по 31 грудня 2019-го. Відповідно до цієї статистики сформувалися своєрідні рейтинги "найсухіших" колективів.

УПЛ – найбільш грубий європейський чемпіонат, Львів у топ-10 світового рейтингу

В УПЛ найменш видовищна команда – Олександрія. 13,6% матчів за участю колективу Володимира Шарана не дарують голів. Тобто майже кожна сьома гра Олександрії завершується з рахунком 0:0. Нічого дивного – всі знають, що "містяни" в попередні роки досягли успіхів завдяки організованій обороні. На другому місці Карпати – 11,8% "сухих" матчів. Чільну трійку доповнила Десна – 10,6%.

Гранди нашого футболу рідко відпускають вболівальників зі своїх поєдинків без голів. Це логічно – вищі за класом команди намагаються розкрити гру в обидві сторони. Цікаво, що в Динамо та Шахтаря ідентичні показники – лише 5,3% матчів з їхньою участю завершується нулями.

УПЛ входить у топ-10 європейських чемпіонатів з найбільшим відсотком "сухих" зустрічей (10,3%). Очолюють цей рейтинг балканські ліги. На першому місці – Чорногорія (13%).

Найменший шанс побачити "сухий" матч у Північній Ірландії – лише кожна 3-4 гра зі ста. Нідерланди підтвердили статус видовищного чемпіонату, посівши друге місце з кінця (4%) в компанії другосортних першостей.

В елітній п'ятірці статистика також підтверджує емпіричне враження. У Франції найчастіше "катають нулі", у Німеччині – найрідше. Різниця в півтора відсотка досить суттєва.

У топ-чемпіонатах титул "найсухішої" команди поділили Анже та Вільяреал – по 12% безгольових матчів. Загалом потужних команд на цьому полюсі рейтингу, звичайно, немає. Можна виділити Атлетік, Бордо та Болонью, але гранди так часто не йдуть з поля за рахунку 0:0.

Безгольові поєдинки найрідше трапляються за участю Барселони та Кальярі. У нас 96,9% гарантії, що в грі каталонців і сардинців будуть забиті м'ячі. З Барсою все зрозуміло, як і з Баварією, Ювентусом і Тоттенхемом, які доповнюють топ-5. А от Кальярі, Вердер і Ренн варті уваги завдяки своїй відкритій грі.

Відкрив рахунок – переміг. Українці на різних полюсах цікавого рейтингу, ПСЖ – найкращий в елітних лігах, Шахтар – в УПЛ