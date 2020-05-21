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Хавбек Олександрії більше не цікавить Сампдорію – залишився один варіант, де є відразу дві серйозні проблеми

17:38 80 Читать на русском
Хавбек Олександрії більше не цікавить Сампдорію – залишився один варіант, де є відразу дві серйозні проблеми
Кирило Ковалець / Сайт Олександрії

Коло претендентів на лідера Олександрії Кирила Ковальця поступово звужується.

Сампдорія відмовилася від ідеї підписати 26-річного атакувального хавбека, інформує ТаТоТаке.

Олександрія відреагувала на інтерес клубів Серії А до свого лідера

Інтерес до Ковальця зберігає лише Фіорентина, але й тут є кілька нюансів. У "фіалок" не залишилось місця для легіонера не з Євросоюзу, тому паспорт Кирила може стати проблемою. Крім того, флорентійці мають значно зірковішу альтернативу – Раджа Наінгголан з Кальярі. Пріоритетом для Фіорентини залишається підписання бельгійця.

Нагадаємо, Кирило Ковалець з 6 голами та 3 асистами у 14 матчах є найкращим бомбардиром Олександрії в УПЛ.

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Італія Трансфери ТаТоТаке Фіорентина Фіорентина Сампдорія Сампдорія Олександрія Олександрія Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан Кирило Ковалець Кирило Ковалець
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