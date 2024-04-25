Львівський клуб опинився серед лауреатів щорічної премії від УЄФА за діяльність у масовому футболі в сезоні 2023/24.

Рух став бронзовим лауреатом премії UEFA Grassroots Awards за діяльність у масовому футболі в цьому сезоні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Перше місце ж посіла словацька Дунайска Стреда, а на другій сходинці – ірландський Богеміан. Кожен золотий переможець отримує приз у розмірі 10 000 євро для подальшого сприяння виконанню їхньої роботи.

Нагороди УЄФА Grassroots Awards – це щорічні нагороди, які присуджуються масовим футбольним клубам і проектам, які зробили видатний внесок у гру в Європі. Кандидатів висувають європейські національні футбольні асоціації, а переможців обирає Комітет розвитку та технічної допомоги УЄФА згідно з рекомендаціями Комітету масових учасників УЄФА.

Загалом від заснування цієї премії у 2010 році було вручено 142 нагороди UEFA Grassroots Awards переможцям з 42 асоціацій-членів УЄФА.

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