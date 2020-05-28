Follow me! Соцмережі клубів УПЛ: хто – абсолютний №1, а хто – аутсайдер?

"Футбол 24" провів облік фоловерів усіх клубів Прем’єр-ліги у Facebook, Instagram і Twitter.

Напередодні рестарту УПЛ, який відбудеться не при ЗВИЧНО порожніх трибунах, а при АБСОЛЮТНО порожніх трибунах, є сенс підрахувати вболівальницькі армії наших клубів в інтернеті. До уваги бралися три основні кити серед соцмереж – Facebook, Instagram і Twitter. Після бліц-моніторингу можна зробити три основні висновки.

1. Найперспективніша платформа для комунікації між клубом і вболівальником – це Instagram. "Стильно, модно, молодіжно".

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2. Найбільше накульгує Twitter, який не користується популярністю серед основної фоловерської маси. По суті, солідний результат на цьому майданчику демонструють тільки Шахтар і Динамо, а кілька клубів узагалі відмовилися від ідеї провадити своє офіційне представництво у Twitter.

3. Вісім клубів із дванадцяти ведуть свої акаунти державною мовою. Виняток – Шахтар, Зоря, Маріуполь та Олімпік, де перевага надається російській. "Гірники" унікальні в тому плані, що мають у Twitter ще три акаунти – українською, англійською та португальською мовами.

Отож.

TWITTER

1. Шахтар – 73 300 фоловерів

2. Динамо – 43 400

3. Карпати – 2 397

4. Олександрія – 1 437

5. Ворскла – 1 252

6. Зоря – 964

7. Олімпік – 923

8. Маріуполь – 897

9. СК Дніпро-1 – 143

10. Десна – немає

11. Колос – немає

12. Львів – немає

FACEBOOK

1. Шахтар – 1 385 043 користувачів (стежать)

2. Динамо – 142 335

3. Карпати – 11 888

4. Ворскла – 9 214

5. Десна – 8 350

6. Зоря – 7 652

7. СК Дніпро-1 – 5 324

8. Львів – 5 220

9. Олександрія – 4 916

10. Маріуполь – 3 792

11. Олімпік – 3 186

12. Колос – 2 378

INSTAGRAM

1. Шахтар – 335 000 фоловерів

2. Динамо – 224 000

3. Зоря – 45 400

4. Карпати – 24 800

5. Ворскла – 19 100

6. Олімпік – 18 500

7. Десна – 14 800

8. Колос – 13 400

9. Львів – 10 900

10. Маріуполь – 10 600

11. Олександрія – 3 612

12. СК Дніпро-1 – 2 609

Що нафоловили? Загальний залік

1. Шахтар: <1 793 343

2. Динамо: <409 735

3. Зоря: <54 016

4. Карпати: <39 085

5. Ворскла: <29 566

6. Десна: <23 150

7. Олімпік: <22 609

8. Львів: <16 120

9. Колос: <15 778

10. Маріуполь: <15 289

11. Олександрія: 9 965

12. СК Дніпро-1: 8 076

*Цифри станом на 27 травня 2020 року.

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