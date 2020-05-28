Follow me! Соцмережі клубів УПЛ: хто – абсолютний №1, а хто – аутсайдер?

"Футбол 24" провів облік фоловерів усіх клубів Прем’єр-ліги у Facebook, Instagram і Twitter.
Напередодні рестарту УПЛ, який відбудеться не при ЗВИЧНО порожніх трибунах, а при АБСОЛЮТНО порожніх трибунах, є сенс підрахувати вболівальницькі армії наших клубів в інтернеті. До уваги бралися три основні кити серед соцмереж – Facebook, Instagram і Twitter. Після бліц-моніторингу можна зробити три основні висновки.
1. Найперспективніша платформа для комунікації між клубом і вболівальником – це Instagram. "Стильно, модно, молодіжно".
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2. Найбільше накульгує Twitter, який не користується популярністю серед основної фоловерської маси. По суті, солідний результат на цьому майданчику демонструють тільки Шахтар і Динамо, а кілька клубів узагалі відмовилися від ідеї провадити своє офіційне представництво у Twitter.
3. Вісім клубів із дванадцяти ведуть свої акаунти державною мовою. Виняток – Шахтар, Зоря, Маріуполь та Олімпік, де перевага надається російській. "Гірники" унікальні в тому плані, що мають у Twitter ще три акаунти – українською, англійською та португальською мовами.
Отож.
TWITTER
1. Шахтар – 73 300 фоловерів
2. Динамо – 43 400
3. Карпати – 2 397
4. Олександрія – 1 437
5. Ворскла – 1 252
6. Зоря – 964
7. Олімпік – 923
8. Маріуполь – 897
9. СК Дніпро-1 – 143
10. Десна – немає
11. Колос – немає
12. Львів – немає
FACEBOOK
1. Шахтар – 1 385 043 користувачів (стежать)
2. Динамо – 142 335
3. Карпати – 11 888
4. Ворскла – 9 214
5. Десна – 8 350
6. Зоря – 7 652
7. СК Дніпро-1 – 5 324
8. Львів – 5 220
9. Олександрія – 4 916
10. Маріуполь – 3 792
11. Олімпік – 3 186
12. Колос – 2 378
INSTAGRAM
1. Шахтар – 335 000 фоловерів
2. Динамо – 224 000
3. Зоря – 45 400
4. Карпати – 24 800
5. Ворскла – 19 100
6. Олімпік – 18 500
7. Десна – 14 800
8. Колос – 13 400
9. Львів – 10 900
10. Маріуполь – 10 600
11. Олександрія – 3 612
12. СК Дніпро-1 – 2 609
Що нафоловили? Загальний залік
1. Шахтар: <1 793 343
2. Динамо: <409 735
3. Зоря: <54 016
4. Карпати: <39 085
5. Ворскла: <29 566
6. Десна: <23 150
7. Олімпік: <22 609
8. Львів: <16 120
9. Колос: <15 778
10. Маріуполь: <15 289
11. Олександрія: 9 965
12. СК Дніпро-1: 8 076
*Цифри станом на 27 травня 2020 року.
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