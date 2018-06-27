ЧС-2018 Нігерія – Аргентина: "альбіселестес" у драматичному матчі перемогли Нігерію та вийшли до 1/8 фіналу

Підопічні Хорхе Сампаолі дотиснули Нігерію та вийшли до плей-офф ЧС-2018.

Матч активніше розпочали аргентинці, і вже в самому дебюті гри Маскерано передачею вивів Тальяфіко на ударну позицію, але проти лівого захисника "альбіселестес" вдало зіграв корпусом Балогун, внаслідок чого м'яч звалився з ноги аргентинця. Нігерійці відповіли пристрілкою Муси з-за меж штрафного майданчика – м'яч пролетів над поперечкою воріт Армані.

Нігерія – Аргентина – 1:2 – відео голів і огляд матчу

На 14-й хвилині Ліонель Мессі отримав ідеальну передачу на хід від Банеги, класно прийняв м'яч, та відправив його повз голкіпера нігерійців Узохо. В середині тайму Мессі створив ще один шанс для аргентинців: капітан збірної шикарною розрізною передачею вивів Ігуаїна віч-на-віч з голкіпером, проте "Піпіта" не встиг до м'яча та в результаті зіткнення з Узохо відправив того в легкий нокдаун. Першотаймовий бенефіс Мессі продовжився й надалі: "десятка" збірної Аргентини зі зручної позиції пробивав зі штрафного, але все той же Узохо перевів удар Ліонеля у стійку.

Ліонель Мессі відкриває рахунок у грі

Початок другого тайму видався жахливим для аргентинців: Джюнейт Чакир призначив пенальті за те, що Маскерано повалив у штрафному Балогуна, а Віктор Мозес зрівняв рахунок з 11-метрової позначки. Окрилені успіхом, нігерійці на куражі полетіли вперед, та оборона "альбіселестес" в окремих моментах тріщала по швах. За деякий час, підопічні Хорхе Сампаолі змогли відвести гру від власних воріт, та посилили тиск на ворота "суперорлів", адже нічия у цьому матчі їх ніяк не влаштовувала.

Гонсало Ігуаїн проти Френсіса Узохо

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Мессі та Компанія досить довго не могли створити по-справжньому небезпечний момент біля воріт африканської збірної, а от підопічні Гернота Рора провели непогану контратаку, в якій дуже гостро пробивав здалеку Ндіді, проте м'яч просвистів над поперечкою воріт Армані. Ще одна контратака Нігерії завершилася просто шаленим моментом у Ігало, який з меж штрафного майданчика не влучив у ворота суперника. За мить до удару нігерійського центрфорварда Рохо зіграв рукою, але Джюнейт Чакир, скориставшись відеоповтором, прийняв дуже суперечливе рішення не призначати пенальті.

Аргентину міг врятувати Ігуаїн, якому ідеальну передачу під удар віддав Тальяфіко, але нападник Ювентуса запустив м'яч значно вище воріт Узохо. Гравці збірної Нігерії продовжували моментами знущатися над захистом "альбіселестес": Ігало знову отримав прекрасний шанс, вийшовши під кутом на ворота аргентинців, але не переграв Армані. Після цього африканська збірна заробила перспективний штрафний, а Етебо дуже гостро пробивав у дев'ятку, проте влучив у сітку з зовнішньої сторони.

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Здавалося б, що у Аргентини зовсім нічого не виходить в другому таймі, але "рятівною паличкою" південноамериканців дуже несподівано став Маркос Рохо, який замкнув подачу партнера з правого флангу чудовим ударом в нижній кут воріт Узохо.

Вирішальні кадрові перестановки

До основи збірної Аргентини порівняно з провальним матчем проти хорватів повернулися Рохо, Банега, Ді Марія та Ігуаїн, а місце у воротах замість Кабальєро зайняв голкіпер Рівер Плейта Франко Армані. Ходило багато чуток про роль Сампаолі та Мессі у визначенні стартового складу команди та її гри, але в данному контексті абсолютно неважливо, чия це була ідея, а головне, що це спрацювало. Практично кожен з вищеперерахованих гравців зробив свій внесок у перемогу збірної Аргентини, якій вдалося перевтілитися та зібратися в найпотрібніший для цього момент.

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Бенефіс Мессі у першому таймі

Те, що цей матч для нього є вирішальним, можна було прочитати по обличчю Лео ще за кілька хвилин до початку гри. Лідера та капітана збірної Аргентини після двох стартових турів ЧС-2018 просто нещадно критикували як на батьківщині, так і по всьому світу, адже очікування від гри "альбіселестес" на Мундіалі були величезними. У матчі проти Нігерії Мессі нарешті увімкнувся на повну потужність. Особливо це стосувалося першої половини гри, коли лише від "десятки" аргентинської збірної могли прийти як мінімум 3 голи у ворота Нігерії. Мессі нарешті продемонстрував усім критикам те, що він може бути вожаком на полі, і йому вдалося певною мірою повести партнерів за собою.

Ліонель Мессі

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Нігерія заслуговувала на більше

Підопічні Гернота Рора провалили перший матч із Хорватією, а от у другому та третьому турах дуже сподобалися. В цьому матчі Нігерія не найкращим чином провела перший тайм, але повірила в свої сили після голу Мозеса з пенальті. Нігерійці атакували дуже гостро, а захисники збірної Аргентини раз за разом не встигали за своїми опонентами: один лише Одіон Ігало міг забивати декілька голів у ворота Армані.

Мозес в боротьбі проти Тальяфіко та Банеги

Справедливе рішення чи суддівське VARварство?

Хтозна, яким чином склалася б подальша гра, якби Джюнейт Чакир призначив другий пенальті у ворота аргентинців за гру рукою Рохо. Джюнейт Чакир слухав підказки відеоасистентів, після чого вирішив подивитися цей момент на повторі самостійно. Здавалося, що після перегляду відеоповтору, турецький арбітр неодмінно вкаже на "позначку", але Чакир несподівано прийняв рішення не призначати пенальті, пояснюючи це тим, що м’яч потрапив у руку Рохо від його ж голови. Центрбек збірної Аргентини в цьому епізоді зіграв дуже недбало та має бути дійсно вдячним арбітру за трактування цього моменту на користь Аргентини.

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Герой матчу – Маркос Рохо

Захисник МЮ міг стати і антигероєм для своєї збірної, якби головний арбітр прийняв інше рішення у вищезазначеному моменті, але, натомість, він став головним героєм нації, опинившись на позиції форварда тоді, коли це було найбільш необхідним для "альбіселестес". Його класний удар не залишив шансів голкіперу збірної Нігерії, та, як виявилося трохи пізніше, вивів таки Аргентину до 1/8 фіналу ЧС. Дивовижне для Рохо повернення в стартовий склад після пропущеного матчу з Хорватією.

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Далі – Франція

Збірна Аргентини у підсумку вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2018 з другого місця в групі, де зіграє зі збірною Франції, а Нігерія залишилася за бортом Мундіалю. Важко зараз прогнозувати те, як розгортатимуться події в матчі Аргентина – Франція, але одне можна сказати точно – у французів буде вдосталь моментів, адже "альбіселестес" вже не першу гру дуже слабко грають в обороні, та навіть Нігерія за сприятливих умов могла "відвантажувати" 3-4 м’ячі у ворота підопічних Сампаолі.

ЧС-2018. Група D. 3 тур

Нігерія – Аргентина – 1:2

Голи: Мозес, 50 – Мессі, 14, Рохо, 86