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Нігерія – Аргентина: Марадона показав непристойний жест після голу Рохо, влаштував шоу та був госпіталізований

26 червня 23:46 906 Читать на русском
Нігерія – Аргентина: Марадона показав непристойний жест після голу Рохо, влаштував шоу та був госпіталізований
Дієго Марадона / фото із соцмереж

Легендарний аргентинець Дієго Марадона не стримував емоцій під час матчу своїх співвітчизників проти Нігерії в рамках 3 туру чемпіонату світу-2018.

На матчі 3 туру ЧС-2018 Нігерія – Аргентина гаряче було не лише на полі, а й на трибунах. Запалював Дієго Марадона, який протягом протягом поєдинку встиг потанцювати з нігерійкою, продемонструвати торс фанатам, а в середині першого тайму аргентинець взагалі заснув.

Нігерія – Аргентина – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Після переможного голу Маркоса Рохо Марадона настільки радів, що показав непристойний жест. Адресат цього послання невідомий.

Після матчу Марадоні стало погано – легенду відвезли у лікарню.

До слова, це вже не перший інцидент за участю Марадони на ЧС-2018.

Нагадаємо, Аргентина зуміла дотиснути Нігерію та вийшла у 1/8 ЧС-2018, де зустрінеться з Францією.

ЧС 20183 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

Нігерія
Матч завершено
1 : 2
Аргентина
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Теги
Нігерія - Аргентина Аргентина Аргентина ЧС 2018 Дієго Марадона Дієго Марадона футбольні курйози футбольні фанати Відеоновини
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