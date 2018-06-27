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Нігерія – Аргентина: стартовий склад команди Сампаолі увійшов в історію

26 червня 21:35 951 Читать на русском
Нігерія – Аргентина: стартовий склад команди Сампаолі увійшов в історію
Аргентина перед матчем з Нігерією / фото: твіттер AFA

Наставник збірної Аргентини Хорхе Сампаолі випустив найбільш віковий склад в історії команди на чемпіонатах світу.

В матчі 3 туру чемпіонату світу-2018 Нігерія – Аргентина стартовий склад південноамериканців став найбільш віковим в історії збірної у поєдинках фінальної частини Мундіалів, інформує Opta.

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Середній вік гравців становить 30 років та 189 днів.

Нагадаємо, у поєдинку з Нігерією для виходу з групи Аргентину влаштує лише перемога. У попередніх двох матчах підопічні Сампаолі набрали лише одне очко.

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ЧС 20183 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

Нігерія
Матч завершено
1 : 2
Аргентина
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Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі Нігерія - Аргентина Аргентина Аргентина ЧС 2018 Рекорди
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