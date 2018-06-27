Нігерія – Аргентина: Мессі забив 100-й гол ЧС-2018 та встановив цікаве досягнення

В матчі 3 туру чемпіонату світу-2018 у групі D Нігерія – Аргентина Ліонель Мессі відкрив рахунок. Цей гол став вже 100-м на поточному Мундіалі.

Гол Ліонеля Мессі у ворота Нігерії у поєдинку 3 туру ЧС-2018 став вже 100-м на Мундіалі в Росії, повідомляє Opta.

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До слова, Мессі забив гол на чемпіонаті світу вперше за 662 зіграні хвилини. Востаннє нападник відзначався у матчі Мундіалю в 2014 році у ворота тієї ж Нігерії.

Крім того, матч проти Нігерії став першим у кар'єрі Мессі на чемпіонатах світу, у якому він забив гол та влучив у стійку.

Нагадаємо, Аргентину для виходу з групи влаштує лише перемога, адже у попередніх двох матчах команда Сампаолі здобула лише одне очко.

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