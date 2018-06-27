Нігерія – Аргентина: Мессі – найкращий гравець матчу

Зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем матчу проти Нігерії (2:1).

У матчі третього туру групового етапу ЧС-2018 Аргентина здобула перемогу над Нігерією 2:1, яка подарувала "альбіселесте" путівку в плей-офф.

Нігерія – Аргентина – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Ліонель Мессі став автором одного з голів, та в підсумку був визнаний найкращим гравцем матчу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Аргентина зустрінеться з Францією. Матч відбудеться 30 червня, початок о 17:00.

Аргентина у драматичному матчі перемогла Нігерію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС, де зіграє проти збірної Франції