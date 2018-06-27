toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
НІГЕРІЯ - АРГЕНТИНА ІСЛАНДІЯ - ХОРВАТІЯ ДАНІЯ - ФРАНЦІЯ АВСТРАЛІЯ - ПЕРУ Новини ЧС 2018

Нігерія – Аргентина: Мессі – найкращий гравець матчу

26 червня 23:38 287 Читать на русском
Нігерія – Аргентина: Мессі – найкращий гравець матчу
Ліонель Мессі / Фото з соцмереж

Зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем матчу проти Нігерії (2:1).

У матчі третього туру групового етапу ЧС-2018 Аргентина здобула перемогу над Нігерією 2:1, яка подарувала "альбіселесте" путівку в плей-офф.

Нігерія – Аргентина – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Ліонель Мессі став автором одного з голів, та в підсумку був визнаний найкращим гравцем матчу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Аргентина зустрінеться з Францією. Матч відбудеться 30 червня, початок о 17:00.

Аргентина у драматичному матчі перемогла Нігерію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС, де зіграє проти збірної Франції

ЧС 20183 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

Нігерія
Матч завершено
1 : 2
Аргентина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Нігерія - Аргентина Аргентина Аргентина ЧС 2018 Ліонель Мессі Ліонель Мессі Чемпіонат світу-2018
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
28
хв
Мексика
17:00
Швеція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук