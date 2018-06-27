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Нігерія – Аргентина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

26 червня 22:58 1893 Читать на русском
Нігерія – Аргентина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було
Нігерія – Аргентина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Стали відомі стартові склади на матч 3 туру групи D між Нігерією та Аргентиною.

Матч та онлайн-трансляція Нігерія – Аргентина розпочалися о 21:00. У паралельному матчі цієї групи грали Ісландія та Хорватія.

Аргентина у драматичному матчі перемогла Нігерію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС, де зіграє проти збірної Франції

Нігерія: Узохо – Балогун, Троост-Еконг, Омеруо – Обі Мікел, Ндіді, Етебо – Ідову, Мозес – Муса, Іхеаначо

Аргентина: Армані – Меркадо, Отаменді, Рохо, Тальяфіко – Маскерано, Банега, Перес, Ді Марія – Мессі, Ігуаїн

ЧС-2018: Хорватія перемогла Ісландію, яка не вийшла з групи

ЧС 20183 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

Нігерія
Матч завершено
1 : 2
Аргентина
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Нігерія - Аргентина Аргентина Аргентина ЧС 2018 Нігерія Нігерія Головне
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