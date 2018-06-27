Нігерія – Аргентина – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Збірна Аргентини у важкому поєдинку 3-го туру чемпіонату світу-2018 у групі D здолала нігерійців. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів зустрічі.

"Альбіселесте" на останніх хвилинах матчу зуміли вирвати перемогу в збірної Нігерії. Старт поєдинку був за аргентинцями, що дозволи їм повести в рахунку. Однак, зі стартом другої половини грі ініціативою заволоділи "суперорли". Вони реалізували одинадцятиметровий зусиллями Мозеса, а потім не використали ще кілька нагод. Як наслідок, забили латиноамериканці – Меркадо подав із правого флангу, а Маркос Рохо класно пробив в один дотик – 2:1.

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На 14-й хвилині матчу аргентинці зусиллями Ліонеля Мессі відкрили рахунок.

Гол Мессі:

На старті другої половини гри нігерійцям вдалося зрівняти рахунок. Віктор Мозес спокійно реалізував пенальті.

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Гол Мозеса:

На 86-й хвилині Маркос Рохо класним ударом вивів збірну Аргентини вперед.

Гол Рохо:

Огляд матчу: