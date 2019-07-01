Несподівана загроза для Луніна та серйозний конкурент Ярмоленка: Іспанія U-21 перемогла на Євро – що з ними буде

"Футбол 24" розповідає про перспективи одинадцяти гравців молодіжної збірної Іспанії (U-21), яка обіграла німців у фіналі Євро-2019. Двоє з них серйозно загрожують українцям.

Антоніо Сівера (Алавес, голкіпер, 22 роки)

Вихованець Валенсії був придбаний Алавесом у 2017-му за 2 млн євро, однак на Мендісорросі талановитий воротар не зумів вийти з тіні Фернандо Пачеко. Сівера провів у Ла Лізі лише п'ять поєдинків, серйозно замислившись над зміною прописки. Схоже, після феноменального Євро пропозицій у нього не бракуватиме. Антоніо з чинним контрактом до 2021 року перетворився на ласий шматок для багатьох європейських клубів, серед яких виділяється пропозиція мадридського Реала.

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За інформацією Cadena SER, "бланкос" прагнуть зробити його третім голкіпером команди у сезоні 2019/20. Відзначимо, що потенційний трансфер Сівери на Бернабеу ризикує негативно вплинути на майбутнє Андрія Луніна, якому, найпевніше, шукатимуть чергову оренду.

Мартін Агіррегабірія (Алавес, захисник, 23 роки)

Ще один представник баскського клубу провів пристойний турнір в Італії та Сан-Маріно (5 матчів, 450 хвилин). Він вважається гравцем основного складу як Алавеса, так і молодіжної збірної Іспанії, але наразі не може похвалитись хорошими пропозиціями з боку більш іменитих клубів. Якщо не трапиться дива, то Мартін залишиться у Віторії ще на один сезон. Його угода з Алавесом розрахована до літа 2022 року.

Унаї Нуньєс (Атлетік, захисник, 22 роки)

Мегаперспективний центрбек відродився на Євро-2019 після непереконливого сезону в складі Атлетіка з Більбао. Попри нерегулярні виступи у Прімері 22-річний баск став одним з ключових гравців Луїса де ла Фунте на континентальній першості. Поки британські клуби засипають його запаморочливими пропозиціями, боси Атлетіка наполегливо працюють, щоб перепідписати з ним контракт. Клаусула Нуньєса складає 30 млн євро, тож спортивний директор "левів" Рафа Алькорта робить усе можливе, щоб футболіст не покинув Сан-Мамес за "мізерну" суму.

Хесус Вальєхо (Реал, захисник, 22 роки)

Капітан тріумфаторів чемпіонату Європи не входить у плани головного тренера Реала Зінедіна Зідана, який збирається робити ставку на квартет центральних захисників Рамос-Варан-Начо-Мілітао. Мадридський гранд віддає перевагу варіанту з орендою Вальєхо, однак повноцінний продаж схильного до травм кантерано Ла Фабріки також не виключається. Головним претендентом на 22-річно гравця вважається Мілан, а сума трансферу оцінюється у щонайменше 20 млн євро.

Жуніор Фірпо (Бетіс, захисник, 22 роки)

Іспанець домініканського походження тривалий час перебував на радарі у двох іспанських грандів, але небажання "огірків" вести перемовини поза рамками його клаусули (50 млн євро) наблизили прудконогого латераля до АПЛ. Ліверпуль та Манчестер Юнайтед начебто готові розв'язати справжню війну за Фірпо, який забив 5 голів і виконав 6 асистів у минулому сезоні Ла Ліги. Сам футболіст наразі відмовляється коментувати можливий трансфер: "Моє майбутнє? Я пов'язаний довготривалим контрактом з Бетісом та зберігаю спокій".

Фабіан Руїс (Наполі, півзахисник, 23 роки)

Найкращий гравець турніру (2 голи та 2 асисти) лише минулого літа перебрався з Бетіса у Наполі за 30 млн євро. Під керівництвом Карло Анчелотті обдарований хавбек швидко став основним на Сан-Паоло і майже вдвічі збільшив свою трансферну вартість (55 млн євро). Ще перед стартом Євро-2019 Фабіану приписували інтерес з боку мадридського Реала, який розглядає його у якості альтернативи Полю Погба. Втім, молодий "проспект", швидше за все, залишиться на Апеннінах, де йому довіряють. Руїс не хоче ризикувати ігровою практикою, а Зідан не гарантує йому місця у складі.

Марк Рока (Еспаньйол, півзахисник, 22 роки)

Представник каталонського клубу в опорній зоні чемпіонів Європи вже зараз може похвалитись пропозицію від мюнхенської Баварії. Президент "ротен" Улі Хьонесс, який програв Ман Сіті боротьбу за Родрі, готовий виконати усі фінансові вимоги Еспаньйола, щоб Рока повторив шлях Хаві Мартінеса. Каталонці зайняли жорстку позицію – 40 млн євро або нічого.

Дані Ольмо (Динамо Загреб, вінгер, 22 роки)

"Продукт" Ла Масії був одним з лідерів команди де ла Фуенте, забивши вирішальний м'яч у фіналі проти Німеччини – технічно та холоднокровно. Леверкузенський Баєр начебто домігся значного прогресу у перемовинах з представниками гравця, однак можлива пропозиція від Барселони сплутала "фармацевтам" усі карти. Каталонці, за інформацією Mundo Deportivo, готові повернути Ольмо додому, спокушаючи Динамо 25-а мільйонами євро. "Я відчуваю, що прийшов момент зробити новий серйозний крок у кар'єрі", – зазначив футболіст в інтерв'ю виданню Marca. Камп Ноу – його мрія.

Дані Себальйос (Реал, півзахисник, 22 роки)

Вожак іспанської молодіжки не має майбутнього у Реалі, принаймні до того часу, поки там перебуває Зінедін Зідан. Французький фахівець відкрито вказав Себальйосу на двері, а той благає королівський клуб замінити повноцінний трансфер орендою. Екс-гравець Бетіса досі вірить, що зможе себе проявити на Сантьяго Бернабеу. Наразі з конкретною пропозицією на Переса виходив лише Мілан, який готовий орендувати плеймейкера на два сезони з правом викупу за 35 млн євро. Попри це "бланкос" збережуть можливість повернути гравця.

Пабло Форналс (Вест Хем, вінгер, 22 роки)

Клуб Андрія Ярмоленка подбав про перехід суперталанта з Вільяреала ще до старту Євро-2019. Іспанець став другим найдорожчим трансфером в історії Вест Хема – за нього виклали 23 млн фунтів. Пабло може однаково успішно зіграти на двох флангах, а також на позиції під форвардами. Не виключено, що саме з ним доведеться конкурувати Андрію Ярмоленку, який лишень відновився від складної травми. Гра Форналса на чемпіонаті Європи – велика загроза для нашого футболіста.

Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад, нападник, 21 рік)

Універсальний форвард, який виконував на турнірі роль "фальшивої дев'ятки", найближчим часом не покине рідний Сан-Себастьян. Лише минулого літа Оярсабаль відхилив дуже щедру пропозицію Атлетіка, підписавши з "біло-гулубими" новий 6-річний контракт. Клаусула форварда складає 75 млн євро.

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