Реал планує підписати зірку Євро-2019 U-21 – майбутнє Луніна під загрозою

Андрій Лунін може отримати ще одного конкурента за місце в першій команді Реала. "Бланкос" націлились на голкіпера Алавеса Антоніо Сіверу.

Голкіпер Алавеса та молодіжної збірної Іспанії Антоніо Сівера потрапив у сферу інтересів Реала. Мадридці розглядають 22-річного воротаря як заміну Луці Зідану в ролі третього голкіпера команди на сезон 2019/20, повідомляє Cadena Ser.

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Потенційному трансферу може завадити Валенсія, яка у 2017 році продала Сіверу в Алавес. Левантійці мають пріоритетне право викупу голкіпера, контракт якого чинний до 30 червня 2021 року.

В сезоні 2018/19 Сівера провів у складі Алавеса 5 матчів та пропустив 8 голів. Зазначимо, що голкіпер бере участь у Євро-2019 U-21, у якому Іспанія у фіналі зіграє з Німеччиною. Сівера зіграв 3 поєдинки та пропустив двічі.

Потенційний трансфер Сівери може вплинути на перспективи Андрія Луніна в першій команді Реала. Навіть у випадку відходу Луки Зідана залишаються Тібо Куртуа та Кейлор Навас, який попри бажання Реала продати костариканця залишається у Мадриді.

Нагадаємо, Лунін, який став чемпіоном світу-2019 U-20 та був визнаний найкращим голкіпером турніру, минулий сезон провів на правах оренди за Леганес.

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