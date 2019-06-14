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Вест Хем оголосив про перехід Форналса – він може зіграти на позиції Ярмоленка

15:10 686 Читать на русском
Вест Хем оголосив про перехід Форналса – він може зіграти на позиції Ярмоленка
Пабло Форналс / ФК Вест Хем

Атакувальний півзахисник Вільяреала Пабло Форналс офіційно перебрався у Вест Хем. Він став другим найдорожчим трансфером в історії клубу.

Вест Хем офіційно підписав хавбека Вільяреала Пабло Форналса, на якого претендували Арсенал з Тоттенхемом. Угода розрахована на 5 років з можливістю продовження ще на сезон, інформує офіційний сайт "молотобійців".

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Хавбек буде представлений після молодіжного чемпіонату Європи, на який поїде у складі збірної Іспанії.

23-річний Форналс може зіграти на будь-якій позицій в атаці, зокрема, справа – на позиції Андрія Ярмоленка. Іспанець став другим найдорожчим трансфером в історії Вест Хема – за нього виклали 23 млн фунтів. Більше вартував лише Феліпе Андерсон – 42 млн влітку минулого року.

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