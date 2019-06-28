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Баварія зацікавилася гравцем збірної Іспанії U-21 Рокою – Еспаньйол озвучив ціну хавбека

13:28 150 Читать на русском
Баварія зацікавилася гравцем збірної Іспанії U-21 Рокою – Еспаньйол озвучив ціну хавбека
Марк Рока / EFE

Півзахисник Еспаньйола та молодіжної збірної Іспанії Марк Рока потрапив до сфери зацікавлень мюнхенської Баварії.

"Ротен" вразила гра півзахисника на Євро-2019 серед 21-річних і вони готові придбати іспанця, повідомляє AS.

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Мюнхенці вважають, що Рока є вдалою альтернативою Родрі Ернандесу, який обрав Манчестер Сіті місцем продовження кар'єри. Щоправда, задля трансферу молодого хавбека Баварії доведеться солідно витратитися. Представники Еспаньйола вже заявили, що не вестимуть перемовин із тими, хто не хоче виплатити клаусулу Роки. Вона складає 40 млн євро.

До слова, в сезоні 2018/19 Марк Рока провів 35 матчів у Ла Лізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 асисти.

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