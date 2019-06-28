Баварія зацікавилася гравцем збірної Іспанії U-21 Рокою – Еспаньйол озвучив ціну хавбека

Півзахисник Еспаньйола та молодіжної збірної Іспанії Марк Рока потрапив до сфери зацікавлень мюнхенської Баварії.

"Ротен" вразила гра півзахисника на Євро-2019 серед 21-річних і вони готові придбати іспанця, повідомляє AS.

Демікеліс повернувся в Баварію у тренерське крісло, Клозе продовжить роботу з юніорською командою мюнхенців

Мюнхенці вважають, що Рока є вдалою альтернативою Родрі Ернандесу, який обрав Манчестер Сіті місцем продовження кар'єри. Щоправда, задля трансферу молодого хавбека Баварії доведеться солідно витратитися. Представники Еспаньйола вже заявили, що не вестимуть перемовин із тими, хто не хоче виплатити клаусулу Роки. Вона складає 40 млн євро.

До слова, в сезоні 2018/19 Марк Рока провів 35 матчів у Ла Лізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 асисти.