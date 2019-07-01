Фабіан Руїс став найкращим гравцем Євро-2019 U-21 – він розкішно забив у фіналі

Півзахисник іспанської молодіжки Фабіан Руїс визнаний найкращим гравцем чемпіонату Європи-2019 серед збірних U-21.

Хавбек Наполі – найкращий гравець турніру, повідомляє офіційний твіттер Євро-2019.

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Фабіан Руїс був одним із лідерів іспанської молодіжки під час турніру. Зокрема, він відкрив рахунок у фінальному матчі, забивши німцям класним дальнім ударом.

Усього в його активі 4 матчі, в яких він забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. До слова, Руїс вже одягав футболку й національної збірної. У червні він зіграв 2 поєдинки кваліфікації до чемпіонату Європи-2020.

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