Мілан хоче підписати Себальйоса – хавбек збереже шанси на повернення в Реал

Півзахисник Реала Дані Себальйос може продовжити кар'єру в Італії. У послугах хавбека зацікавлений Мілан.

Мілан налаштований підсилитись хавбеком Реала Дані Себальйосом. "Россонері" планують орендувати іспанця на 2 роки з правом першочергового викупу за 35 млн євро. Очікується, що така оренда обійдеться Мілану у 5-8 млн євро , повідомляє Sport Mediaset.

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Реал залишить за собою право зворотнього викупу 22-річного Себальйоса за 40 млн євро. Наставник мадридців Зінедін Зідан не бачить хавбека у своїй команді, а тому для іспанця такий варіант буде цілком прийнятним – він матиме 2 роки, щоб довести Реалу свою необхідність і в той же час, хоч і покине Мадрид всупереч своєму бажанню, але матиме шанс на повернення.

Наразі сторони продовжують перемовини щодо умов переходу. Сам хавбек перебуває на Євро-2019 U-21 у складі збірної Іспанії. Сьогодні у фіналі турніру Себальйос та компанія зіграють проти Німеччини.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 півзахисник провів 23 матчі в Ла Лізі, в яких забив 3 м'ячі. Чинний контракт хавбека з Реалом діє до літа 2023 року.

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