"Футбол 24" знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів та тренерів у національних першостях Європи. Про Маліновського, Зінченка та інших – у нашому матеріалі.

Минулого разу ми не могли похизуватися чудовими новинами з топ-чемпіонатів Європи, то цього разу все навпаки. Українці запалили на полях Англії, Італії та Німеччини. Для повноти картини бракує хіба футбольних здобутків Андрія Луніна, але він відзначився дещо в іншому. Отож, гайда детальніше знайомитися з черговою серією розповіді про здобутки наших земляків за кордоном.

Англія

Наше передбачення не справдилося. Олександр Зінченко не вийшов проти Порту зі страту, задовольнившись 30-ма хвилинами ігрової практики. Ман Сіті без проблем оформив вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти дортмундської Борусії. Зате у Кубку Англії Пеп Гвардіола довірив Сашку повний матч. Наш земляк навіть став героєм одного з ігрових епізодів, коли врятував власні ворота після подачі з кутового. Евертон Заку Штеффену так і не забив, припинивши боротьбу за трофей.

Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/HAJiHAf2FY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021

Андрій Ярмоленко все ближчий до повноцінного повернення у склад Вест Хема після травми. Про роботу на тренуваннях вже повідомлялося. Тепер для кращої інтеграції українця вирішили залучити до матчу "молотів" U-23 в рамках чемпіонату. Він вийшов у старті на поєдинок проти Лестера, відіграв 75 хвилин без результативних дій, після чого був замінений, а молодіжка Вест Хема у підсумку впевнено переграла "лисів" з рахунком 3:1.

Італія

Руслан Маліновський грав і в Лізі чемпіонів, і в Серії А – в обох випадках з перших хвилин. Українець був одним з найпомітніших у складі Аталанти в Мадриді, а у Вероні видав феєрію. Бергамаски перемогли з рахунком 2:0, а Руслан оформив гол та результативну передачу. Наприкінці звітної гри сталася знакова подія для українських поціновувачів кальчо – Джан П'єро Гасперіні нарешті дав дебютувати Віктору Коваленку, який вийшов на поле саме замість Маліновського. 4 хвилини на полі – скромний, але важливий початок.

Феєрія Маліновського та дебют Коваленка у відеоогляді матчу Верона – Аталанта – 0:2

Мені здається, це перший випадок в історії @SerieA, коли один українець замінює іншого.

Малиновський Коваленко pic.twitter.com/qQqS8pG748 — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) March 21, 2021

Іспанія

Андрій Лунін звично стежив за матчами Реала із лави для запасних. Минулого тижня підопічні Зінедіна Зідана здобули дві перемоги з однаковим рахунком (3:1). У Лізі чемпіонів мадридці обіграли Аталанту, а в Ла Лізі – Сельту. Поміж цими поєдинками голкіпер оголосив про своє одруження.

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Роман Зозуля відсидів дискваліфікацію через перебір попереджень і повернувся у стартовий склад Альбасете, який здолав такого ж аутсайдера – Картахену. Богдан Мілованов не покидає основу хіхонського Спортінга. Щоправда, цього разу його команда не змогла дотиснути Сабадель – наразі останню команду Сегунди.

Німеччина

Несподівано маємо гарну звістку з Бундесліги 2. Ерік Шуранов дебютував за головну команду Нюрнберга ще в листопаді і відтоді періодично отримував по кілька хвилин ігрового часу переважно наприкінці матчів. Однак на дербі з Гройтер Фюртом несподівано потрапив у стартовий склад. Шуранов виправдав довіру тренера, забивши у свій актив дебютний гол у дорослому футболі.

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Данія

Юрій Яковенко продовжив свою безгольову серію в другому дивізіоні чемпіонату Данії. Форвард у 2021-му ще не відзначався. Однак гра проти Хобро стала знаковою не лише через перемогу Есб'єрга, а передусім тому, що стала для українця 100-ю за данський клуб.

Угорщина

Цей чемпіонат взяв невелику паузу перед матчами збірних. Завдяки їй наставник Ференцвароша Сергій Ребров зумів погостювати в Україні. Фахівець відвідав тренування донецького Олімпіка та дав кілька інтерв'ю. Переважно говорив про плани на майбутнє, Динамо та збірну України.

Білорусь

Після другого туру чемпіонату залишилося лише дві команди, які не втратили очки. Серед них чинний чемпіон на чолі з Романом Григорчуком. Цього разу солігорський Шахтар здолав Енергетик. Іслоч очолює турнірну таблицю завдяки додатковим показникам. До перемоги над Сморгоню долучився наш Дмитро Юсов. Відео асисту шукайте тут. Також результативним пасом відзначився Юрій Габовда. До того ж цей гол виявився єдиним у матчі Торпедо та Славії.

Бельгія

Головною новиною для тамтешніх легіонерів стало повідомлення, що Брюгге викупив у Шахтаря контракт Едуарда Соболя. За іронією долі, саме після цього перервалася серія захисника із п'яти матчів у основі. Можливо, Філіпп Клеман пошкодував через це рішення, адже поточний лідер Ліги Жупіле програв вперше за 12 поєдинків чемпіонату. Попередня поразка датована ще 20-м грудня минулого року.

Євген Макаренко перед візитом у збірну відновився від травми і навіть встиг зіграти за Кортрейк, який зазнав поразки від Ейпена. Хавбек пішов з поля на 72-й хвилині з жовтою карткою у пасиві. Мар'ян Швед провів увесь матч проти Льовена та допоміг Мехелену врятувати бодай нічию. Роман Безус та Роман Яремчук звично опинилися у стартовому складі Гента, але цього разу героєм "буйволів" став Кастро-Монтес, який забив єдиний м'яч у грі з Серкль Брюгге. Ігор Пластун знову залишився поза заявкою.

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Богдан Михайліченко гучно натякнув Венсану Компані, що готовий грати більше. Захисник вперше у 2021 році вийшов на матч чемпіонату і відразу в основі. Андерлехт пропустив першим, але зумів влаштувати розгром Зюльте-Варегем. Українець долучився до перших двох результативних атак. Спочатку Михайліченко віддав передгольовий пас, а потім не записав у свій актив асист лише тому, що Мурільйо прошив голкіпера з другої спроби.

Греція

У Елладі відбувся поділ чемпіонату на дві частини – верхня шістка розігрує чемпіонство та путівки у єврокубки, а нижня вісімка змагається за виживання. Поки Дмитро Чигринський заліковує пошкодження, АЕК зазнав другої поразки поспіль і випав із призової трійки. Євген Шахов та Олег Данченко з'явилися на полі з лави для запасних, але допомогти нічим не змогли. У нижній частині веселіше. ПАС Яніна здобула 6 перемог у семи останніх матчах при одній нічиїй. Тепер команда Владислава Наумця посідає друге місце у групі вильоту. Ларіса та Максим Максименко вже не виглядають безпорадними аутсайдерами. Завдяки перемозі над Аполлоном команда значно покращила шанси залишитися в еліті. Екс-захисник Колоса відіграв увесь матч.

Кіпр

Євген Селін за останні три місяці лише двічі зіграв за Анортосіс. У решті поєдинків колишній захисник збірної України не потрапив навіть у заявку. Зокрема і в останніх 13 матчах команди, яка бореться за єврокубки. Пафос знову повернувся на переможний шлях. Саламіс зазнав розгрому, а Артур Рудько залишив свої ворота "сухими".

Молдова

Феноменальний старт Юрія Вернидуба перервався. Шериф у чртирьох матчах під керівництвом українського фахівця не пропустила жодного м'яча, за цей час забивши у ворота суперників 18 разів. Очевидно, що були виключно перемоги, але минулого тижня Петрокуб зумів відстояти "суху" нічию.

Саудівська Аравія

Аль-Фатех вдруге поспіль розжився трьома очками. Цього разу Максим Коваль допоміг втримати перемогу, хоча його команда понад півгодини грала у меншості. Пропустив екс-голкіпер збірної України лише через помилку власних захисників, які не встерегли відразу двох суперників.

Польща

Лише Артем Шабанов зумів здобути собі статус міцного гравця основи. Із Заглембе у захисника профільної роботи багато не було, тому він розігнав атаку, яка завершилася другим голом Пекхарта (тут відео). Конкурент Назарія Русина оформив "покер". Василь Кравець вперше за три місяці провів повний матч у Екстраклясі. Лех поступився у шалених гойдалках з Ягеллонією. Усі голи прийшли з флангу українця, але його безпосередньої провини у них немає.

Туреччина

Микола Морозюк зі своїм Різеспором у матчі з сімома голами сенсаційно прибив одного із лідерів – Галатасарай. Українець не втримав опонента, коли стамбульці забивали третій гол. Забитий м'яч у попередньому турі не переконав наставника Коньяспора повернути Артема Кравця в основу, перемога на Аланіяспором лише доводить правильність його рішення. На жаль, Богдан Бутко не зміг підтримати переможну ходу земляків. Його Ерзурум поступився Антальяспору, який до цього не брав три очки у шести останніх матчах.

Латвія

Вже після першого туру Олександр Рибка ризикував опинитися в лазареті. На щастя, травми вдалося уникнути, і голкіпер вийшов на гру з Ригою. Лієпаї поступився 0:2, а Рибку частково можна звинувачувати у другому пропущеному. Сашко спробував зіграти у стилі Мануеля Нойєра, але невдало виніс м'яч на ногу суперника, розпочавши результативну контратаку на власні ворота.

Чехія

Після свого автогола ще на початку березня Тарас Качараба не потрапляє навіть у заявку на матчі чемпіонату Чехії. Однак його Славія впевнено крокує до чергового чемпіонства і досі продовжує боротьбу в Лізі Європи.

Хорватія

Ненад Б'єліца продовжує довіряти Євгену Чеберку. Другий матч у старті поспіль і друга перемога. Натомість Дмитро Льопа не покидає лаву для запасних.

Південна Корея та Малайзія

За екзотику в нашому огляді відповідають Борис Тащи та Євген Бохашвілі. Перший дебютував у сонові Пхохан Стілерс. Як і тиждень тому, команда українця зазнала поразки та опустилася у нижню частину турнірної таблиці. А от здобуток Бохашвілі значно кращий. Вихованець Дніпра перебрався у чемпіонат Малайзії місяць тому, а минулого тижня відзначився дебютним голом. Форвард відкрив рахунок проти Сабаха, чим допоміг своєму Паханду здобути поки єдину перемогу в нинішньому сезоні.

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