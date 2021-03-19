Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін оголосив про початок сімейних стосунків зі своєю коханою.

Андрій Лунін та його дружина Анастасія / фото: УАФ

"Одружені 18.03.21. Важливий та особливий день у нашому житті. Кохаю тебе", – лаконічно підписав світлини Лунін у своєму Instagram.

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Пара досить скромно відсвяткувала важливий день у своєму житті. У коментарях почали вітати пару із початком подружнього життя. До привітань приєдналась луганська Зоря, а також захисник Реала Дані Карвахаль.

Нагадаємо, воротар зробив пропозицію руки та серця своїй коханій ще в грудні 2019 року, проте пандемія коронавірусу змусила перенести плани молодят.

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