Розв'язка у топ-чемпіонатах Європи не за горами – настав час стежити за головними претендентами на здобуття "Золотого бутса"-2021.

Як відомо, "Золотий бутс" – це нагорода, яка вручається найкращому бомбардиру елітних дивізіонів європейських чемпіонатів за підсумками кожного сезону. При цьому кожна ліга має свій коефіцієнт – залежно від статусу чемпіонату, забитий гол множиться на 2 (Італія, Англія, Іспанія, Німеччина та Франція) або 1.5 (чемпіонати з 6 по 21 рейтингу асоціацій УЄФА).

Іммобіле отримав "Золотий бутс" за підсумками минулого сезону

Чинним володарем "Золотого бутса" є форвард Лаціо Чіро Іммобіле, який забив 36 голів у Серії А 2019/20. Він обійшов Роберта Лєвандовскі завдяки вдалій серії на фініші чемпіонату. А от у поточному сезоні нападник Баварії є явним фаворитом на нагороду – наразі конкуренцію Роберту можуть скласти хіба що Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Обидва мають певну перевагу, адже в Іспанії та Італії команди проводять по 38 матчів, тоді як у Бундеслізі – лише 34.

Найкращим серед українців є Роман Яремчук. Форвард Гента забив 15 голів у чемпіонаті Бельгії (27,5 бала) та розмістився на межі 5-го та 6-го десятків рейтингу.

До слова, рекордсменом за кількістю здобутих нагород є Ліонель Мессі, який 6 разів вигравав "Золотий бутс" – у Кріштіану Роналду на дві менше.

"Золотий бутс" 2020/21: топ-10 рейтингу станом на 16 березня 2021

1. Роберт Лєвандовскі (Баварія, Німеччина) – 32 голи, 64 бали (коефіцієнт – 2)

2. Кріштіану Роналду (Ювентус, Італія) – 23 голи, 46 балів (коефіцієнт – 2)

3. Ліонель Мессі (Барселона, Іспанія) – 21 гол, 42 бали (коефіцієнт – 2)

4. Каспер Юнкер (Буде-Глімт, Норвегія) – 27 голів, 40,5 бала (коефіцієнт – 1,5)

5-7. Ерлінг Холанд (Борусія Д, Німеччина) – 19 голів, 38 балів (коефіцієнт – 2)

5-7. Андре Сілва (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина) – 19 голів, 38 балів (коефіцієнт – 2)

5-7. Ромелу Лукаку (Інтер, Італія) – 19 голів, 38 балів (коефіцієнт – 2)

8-9. Амаль Пеллегріно (Крістіансунд, Норвегія) – 25 голів, 37,5 бала (коефіцієнт – 1,5)

8-9. Поль Онуаху (Генк, Бельгія) – 25 голів, 37,5 бала (коефіцієнт – 1,5)

10-12. Гіоргос Якумакіс (Венло, Нідерланди) – 24 голи, 36 балів (коефіцієнт – 1,5)

10-12. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) – 18 голів, 36 балів (коефіцієнт – 2)

10-12. Луїс Суарес (Атлетіко, Іспанія) – 18 голів, 36 балів (коефіцієнт – 2).

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