Наставник Ференцвароша Сергій Ребров скористався перервою на матчі національних команд та повернувся на батьківщину.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін завітав на тренування своєї команди із зірковим гостем – Сергієм Ребровим, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Український тренер Ференцвароша зізнався, що в Угорщині слідкує за Олімпіком, а також підтримав свого колегу Юрія Калітвінцева, який зараз очолює донеччан.

Після 17-ти турів УПЛ Олімпік розташувався на 9-й сходинці, команда поступилась у 5-ти поспіль матчах.

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