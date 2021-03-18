Лідер Ліги Жупіле – Брюгге – нарешті викупив свого захисника Едуарда Соболя у донецького Шахтаря.

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Бельгійська сторона поки офіційно не оголосила про трансфер, однак, інформація про новий статус Соболя стала надбанням громадськості після того, як Брюгге опублікував заяву про додаткову емісію акцій клубу. У документі Едуард вказується гравцем команди, з яким у "чорно-синіх" чинний контракт ще на три роки, тобто до літа 2024-го.

Нагадаємо, Брюгге "позичив" Соболя у Шахтаря в липні 2019 року. Згодом бельгійці продовжили оренду ще на рік, виплативши "гірникам" 1 млн євро і зберігши можливість на викуп українця за 3-4 мільйони. У поточному сезоні наш легіонер провів за "чорно-синіх" 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 5 результативних передач.

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