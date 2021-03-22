Шуранов дебютував за головну команду Нюрнберга ще в листопаді і відтоді періодично отримував по кілька хвилин ігрового часу наприкінці матчів. Однак на дербі з Гройтер Фюртом несподівано потрапив у стартовий склад. Молодий наставник Нюрнберга Роберт Клаус підготував сюрприз, випустивши українця в атаку поруч з Шеффлером.

Шуранов феєрично дебютував у старті Нюрнберга: перший гол, MVP матчу і розкішна статистика

"Ерік – великий талант. Він в хорошій формі, добре тренується і готовий грати за Нюрнберг", – сказав перед матчем Клаус.

Шуранов виправдав довіру тренера, забивши прем'єрний гол у дорослому футболі. Той м'яч не став випадковістю – в Еріка було ще дві прекрасні нагоди. У першому таймі він розстрілював ворота головою, але влучив у голкіпера. А на початку другого пробивав з розвороту в нижній кут – удар вийшов занадто слабким.

"Спершу мене дратував той змарнований момент, але потім пацани сказали, щоб я продовжував, що я все одно знайду свій гол. Я відчував, що вся команда мене підтримує, і віддячив їм", – сказав українець після гри в етері Sky.

Ерік зберігав високу позицію, але водночас не був відрізаним від команди. Партнери активно шукали його попереду (на Шуранова віддали 30 пасів – дуже солідний показник для форварда), а юний українець вправно чіплявся за м'яч і підтримував атаки грамотними переміщеннями та вчасними передачами.

Результативна атака з його голом – яскраве підтвердження. Перш ніж вийти на ударну позицію та вирішити долю епізоду, Шуранов допоміг Краусу та Нюрнбергеру довести м'яч до чужого штрафного. Дуже сподобалася його взаємодія з партнерами, наслідком якої стали 4 передачі під удар. Робота на м'ячі поки що залишає бажати кращого, але націленість на ворота підкупає.

Шуранов схиляється до виступів за збірну Німеччини, – журналіст

"Вихід 19-річного форварда став несподіванкою, але привніс у гру команди варіативність та спритність. Ерік допомагав будувати атаки та перебував у постійному пошуку моментів. Шуранов був найбільш залученим у гру футболістом.

Хлопчина завдав кількох ударів, завершив пару перспективних атак і в підсумку вивів Нюрнберг вперед. Забив останнім дотиком – заміна планувалася, адже він виглядав вже змученим", – пише експерт по Нюрнбергу Флоріан Ценгер.

Гол Шуранова міг принести Нюрнбергу, який йде біля зони вильоту другої Бундесліги, сенсаційну звитягу над Гройтер Фюртом, який бореться за вихід у першу Бундеслігу. Однак на останніх секундах гості втратили перемогу. "К*рва! – випалив після фінального свистка Роберт Клаус. – Ми були так близькі до перемоги".

Тренера, звичайно ж, запитали про Шуранова. "Я подумав, що як вихованець Нюрнберга, він знає, що таке грати в дербі", – вже з посмішкою відповів Клаус.

Німецька преса гідно оцінила роботу Еріка. Авторитетний Kicker включив українця в символічну збірну туру другої Бундесліги та назвав його "майже героєм дербі".

"Це могла б бути справжня казка: дебютант стартового складу Ерік Шуранов вивів Нюрнберг вперед, але в підсумку запанували змішані відчуття. Пропустивши швидкий гол, Нюрнберг оговтався, перехопив ініціативу та регулярно створював моменти. Відповідав за це 19-річний вихованець, який вперше вийшов в основі та дав атаці свіжу силу", – інформує Kicker.

Всі ЗМІ виставили Шуранову по 2 бали (нагадуємо, що в Німеччині найкраща оцінка – 1, а найгірша – 6) і назвали його найкращим гравцем зустрічі.

"Дебютувавши в стартовому складі, став героєм поєдинку. До перерви змарнував розкішний шанс відзначитися головою, але свій гол все ж забив і опинився в епіцентрі ще кількох гострих епізодів. Щоправда, в деяких ситуаціях діяв занадто наївно та поспішно", – резюмує Nürnberger Zeitung.

"Чудовий гол і ще кілька шансів. Мав забивати раніше, але в підсумку виконав завдання. Нехай навіть не все в плані гри було ідеально", – додає профільний портал Clubfans United.

Bild також нагородив Шуранова двійкою, за що отримав критику в мережі: "Як можна було не поставити Шуранову одиницю? Грандіозний дебют – взяв участь у стількох атаках. І мова не лише про удари, він віддав дуже багато розумних передач".

Wie kann Shuranov keine eins haben? Überragendes Debüt - an so vielen Offensivaktionen beteiligt. Vorallem nicht einfach immer nur mit dem Abschluss, sondern auch viele kluge und öffnende Pässe. — Steffen (@2_Steffen) March 21, 2021

Прихильники Нюрнберга дуже тепло відгукуються про українця у Twitter.

"Я вважаю, що найкращим гравцем варто назвати Матенію або Нюрнбергера. У Шуранова ще є проблеми з координацією. Але це не повинно нівелювати свого перфоманс в плані цілеспрямованості та ефективності – все одно прекрасний дебют у старті".

Meiner Meinung nach war das Mathenia oder Nürnberger. Shuranov noch mit vielen Abstimmungsproblemen - was seine Leistung sicher nicht klein reden soll, was er heute an Einsatz und auch Können gezeigt hat war fürs Startelfdebüt trotzdem klasse! — Baragondir (@Baragondir) March 21, 2021

"Якщо Шуранов продовжить в тому ж дусі чи прогресуватиме навіть швидше, в Нюрнберга нарешті з'явиться форвард, який зможе попереду чіплятися за м'яч і спокійно завершувати".

"Від сьогодні, будь ласка, завжди ставте в основі Шуранова та Борковскі. Дякую".

"...Шуранов сьогодні фантастичний!"

"Шуранов, я побудую тобі золоту статую, ти бог".

Shuranov ich baue dir eigen händig eine Gold Statur du gott — Rekujya (@Rekujya1) March 21, 2021

Збірна України ризикує втратити природженого бомбардира: чутки про Баварію, стиль Яремчука і німецький паспорт