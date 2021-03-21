Верона зустрічалася з Аталантою у 28-му туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Верона – Аталанта на "Футбол 24".

Поєдинок 28-го туру став знаковим одразу для двох українців "Богині". У старті з'явився Маліновський, а от Коваленко залишився у запасі. Вже у першому таймі Руслан відзначився ідеальним виконанням пенальті, після чого ще й асистував Сапаті.

Маліновський оформив гол+асист, а Коваленко дебютував! Аталанта перемогла Верону з провалом екс-динамівця

По перерві Аталанта заспокоїлась та грала по результату. Джан П'єро Гасперіні наприкінці зустрічі розпочав робити заміни і вирішив випустити Віктора Коваленка на 87-й хвилині. Відбулась по-справжньому українська заміна, адже екс-"гірник" замінив Маліновського. У підсумку впевнена перемога 2:0 з дебютом Коваленка.

Аталанта закріпилась на 4 сходинці Серії А з 55 очками (відставання від лідера – Інтера – складає 10 пунктів). А от Верона залишилась в середині турнірної таблиці на 9 місці і має у своєму активі 38 залікових балів.