toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Наші за кордоном. Неймовірні пригоди українців у Данії, такий різний Маліновський, успіхи Шахова, Олійника і Будніка

16:17 811 Читать на русском
Наші за кордоном. Неймовірні пригоди українців у Данії, такий різний Маліновський, успіхи Шахова, Олійника і Будніка
Євген Шахов / ПАОК
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" розповідає, як проявили себе українські легіонери у європейських першостях за минулі сім днів.

Практично в кожній лізі українці опинялися у центрі уваги. Найбільше радісних новин прийшло з Данії, де Сергій Гринь оформив дубль, Владлен Юрченко віддав три гольові передачі, а Юрій Яковенко відзначився забитим голом. Потішив і водночас трохи засмутив у Бельгії Руслан Маліновський. В Азербайджані відбулася пенальтійна дуель між Марко Девічем та Олександром Рибкою. У Білорусі хет-трик оформив Віталій Квашук, у Казахстані дубль записав на свій рахунок Адерінсола Есеола, в Естонії вкотре забив Євген Буднік, а Денис Олійник та Євген Шахов відзначилися важливими забитими голами у Фінляндії та Греції відповідно.

Англія

В середу Олександр Зінченко традиційно вийшов у старті Манчестер Сіті на двобій з Кардіффом (2:0). Однак вже на 19-й хвилині українець травмувався. За прогнозами лікарів українець повернеться на поле через 10 днів.

"Травма Зінченка – серйозна проблема". Чому в Англії вважають, що Гвардіола втратив зірку команди в особі українця

________________________

Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 9 матчів, 703 хвилини

Іспанія

Леганес спершу переміг Вальядолід (1:0), а потім зіграв унічию з Алавесом (1:1). В обох зустрічах Андрій Лунін перебував на лаві запасних.

Роман Зозуля відіграв 73 хвилини в матчі проти Алькоркона і допоміг перемогти своєму Альбасете (1:0), блискуче відреагувавши на нові лайливі образи.

Малага з таким же рахунком програла Гранаді, а Євген Селезньов вступив у гру відразу по перерві.

_________________

Андрій Лунін (Леганес) – 3 матчі, 1 пропущений гол, 184 хвилини

Василь Кравець (Леганес) – 4 матчі, 2ж.к., 335 хвилин

Роман Зозуля (Альбасете) – 28 матчів, 8 голів, 7 ж.к., 2 ч.к., 2387 хвилин

Євген Селезньов (Малага) – 11 матчів, 347 хвилин

Орест Лебеденко (Луго)

Німеччина

Євген Коноплянка в матчі Кубка Німеччини проти Вердера вступив у гру на 59-й хвилині, після чого бременці двічі забили – 0:2. А на вихідних Євгена не було в заявці на поєдинок Бундесліги – гельзенкірхенці в драматичному матчі програли Айнтрахту (1:2).

________________

Євген Коноплянка (Шальке) – 12 матчів, 1 гол, 1 ч.к., 643 хвилини

Борис Тащі (Дуйсбург) – 14 матчів,1 гол, 3 ж.к., 989 хвилин

Ігор Березовський (Дармштадт)

Бельгія

Почався тиждень для українців невесело – Антверпен переміг Генк (1:0), а Руслан Маліновський відіграв весь поєдинок. Згодом Гент поступився Стандарду (1:2) – Роман Яремчук провів на полі всю гру, а Роман Безус лише заключні 17 хвилин.

Проте в суботу радісних новин було більше – Генк переміг Гент (2:1), а Маліновський оформив дубль. На 41-й хвилині Руслан заробив пенальті (не обійшлося без VAR), реалізував його, а за дві хвилини забив і з гри у своєму стилі класним ударом. Вже в компенсований час, на 4-й доданій хвилині, українець отримав безглузде вилучення, через яке може пропустити кінець сезону. Також у цьому матчі 90 хвилин провів Роман Яремчук, а Роман Безус вступив у гру на 62-й хвилині.

Гравець матчу з "вкрай безглуздим" вчинком. У Бельгії бурхливо обговорюють суддівські скандали за участю Маліновського

Андрій Бацула на тижні зіграв лише 18 хвилин – українець вийшов на заміну у грі із Зульте-Варегемом (4:2).

______________

Ігор Пластун (Гент) – 16 матчів,1 ч.к., 1381 хвилина

Роман Безус (Гент) – 9 матчів, 4ж.к., 261 хвилину

Роман Яремчук (Гент) – 31 матч, 8 голів, 6ж.к., 2321 хвилину

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Руслан Маліновський (Генк) – 31 матч, 11 голів, 8 ж.к., 1 ч.к., 2510хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546 хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 10 матчів, 2ж.к., 583 хвилини

Туреччина

Євген Опанасенко та його Коньяспор не стримали лідера – Істанбул Башакшехір переміг 2:0, а в українця та партнерів по обороні було дуже багато роботи. Для Опанасенка це був перший вихід на поле за останній місяць.

Сергій Рибалка, Артем Кравець та Олександр Кучер розпочали матч Сівасспор-Кайсеріспор (1:3) на лаві запасних. І якщо двоє гравців гостей вийшли на 81-й та 76-й хвилинах відповідно, то Рибалка так і залишився у запасі. Дует гравців Кайсеріспора з’явився на полі, коли їхня команда вела в рахунку 3:0.

_________________________

Сергій Рибалка (Сівасспор) – 22 матчі, 2 голи, 2 ж.к., 1555 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 8 матчів, 538 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 16 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 797 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 15 матчів, 5ж.к., 776 хвилин

Микола Морозюк (Різеспор) – 7 матчів, 1 ж.к., 1 ч.к., 521 хвилина

Олександр Гладкий (Адана Демірспор) – 6 матчів, 3 голи, 249 хвилин

Дмитро Коркішко (Хатайспор) – 19 матчів, 2 голи, 3ж.к., 544 хвилини

Греція

ПАОК переміг Ламію (3:0), а Євген Шахов вже звично відіграв весь поєдинок та ще й забив!

Це при тому, що за хвилин 20 до забитого гола Шахов не використав вбивчий момент – українець опинився наодинці перед воротами, але голкіпера не пробив.

_______________________

Євген Хачеріді (ПАОК) – 3 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 18 матчів, 2 голи, 6 ж.к., 1316 хвилин

Дмитро Чигринський (АЕК) – 14 матчів, 1215 хвилин

Владислав Наумець (Яніна) – 3 матчі, 34 хвилини

Данія

Космічним видався минулий тиждень в Данії!

В понеділок Вайле гостював у Орхуса (2:2), а наші Владлен Юрченко та Сергій Гринь вийшли у старті. І приємно, що при рахунку 0:1 обидва долучилися до того, щоб виправити ситуацію. Гринь скористався помилкою суперника, відпасував на Юрченка, а той віддав гольову передачу на Алана Соузу. На 77-й хвилині Сергія замінили.

У неділю в Данії українські легіонери видали феєричні показники! Есб’єрг, хоч і не переміг, зате наш Юрій Яковенко відзначився забитим голом у матчі з Мідтьюландом (2:2). М’яч у ворота суперника українець відправив стегном. Яковенко-молодший забив при рахунку 0:1 і був замінений на 82-й хвилині, коли Есб’єрг знову поступався.

Вайле вдома розгромив Сьоннерйюск (4:1), а українці фактично стали творцями цієї перемоги: Гринь оформив дубль, а Юрченко віддав дві гольові передачі! Все почалося з голу Сергія Гриня на 4-й хвилині, далі був гольовий пас Юрченка, а на 50-й хвилині Владлен віддав результативну передачу на Сергія, який встановив рахунок 4:0. Вайле пропускав єдиний гол вже без українців на полі. Нарешті перервалася 6-матчева серія без перемог.

Гол Гриня на 00:10, передача Юрченка на 01:00, а їхня спільна гольова атака на 02:00

_____________________

Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 20 матчів, 4 голи, 6ж.к., 708 хвилин

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 10 матчів, 3 ж.к., 673 хвилини

Владлен Юрченко (Вайле) – 12 матчів, 1 ж.к., 619 хвилин

Сергій Гринь (Вайле) – 3 матчі, 2 голи,181 хвилина

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Фінляндія

У Фінляндії стартував новий сезон. Приємно, що долю поєдинку першого туру Сейняйокі-ГІФК (1:0) вирішив влучний удар Дениса Олійника. Українець відіграв весь матч, а на 85-й хвилині забив єдиний гол.

_____________________

Денис Олійник (Сейняйокі) – 1 матч, 1 гол, 90 хвилин

Швеція

АФК Ескільстуна Івана Бобка та Ігоря Левченка свій матч проведе у понеділок.

_________________

Іван Бобко (АФК Ескільстуна)

Ігор Левченко (АФК Ескільстуна)

Чехія

В очному протистоянні Слована і Яблонця зустрілися наші Тарас Качараба та Едуард Соболь. Українці відіграли по 90 хвилин, а команди голів не забивали.

______________________

Тарас Качараба (Слован) – 23 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 1976хвилин

Едуард Соболь (Яблонець) – 13 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 890 хвилин

Сербія

Двічі на тижні зіграли Раднічки Тараса Бондаренка. Спершу його команда не змогла на виїзді перемогти Мачву із Шабаца (0:0), а потім розтрощила Бачку-Паланку (5:1). Українець традиційно відіграв 180 хвилин (у неділю міг забивати вже на старті зустрічі) і допоміг Раднічкам закріпитися на другій сходинці ліги вслід за Црвеною Звездою.

_________________________

Тарас Бондаренко (Раднічки) – 24 матчі, 2 голи, 2ж.к., 2062 хвилини

Польща

По два матчі провели польські команди на тижні. Приємно, що усі троє українців відіграли по 180 хвилин. Спочатку Краковія здолала Корону (2:1), а потім з таким же рахунком поступилася Медзі. Примітно, що Олексій Дитятьєв міг забивати на старті зустрічі, проте точного удару по воротах Антона Каніболоцького не завдав. Разом з тим, матч для нашого захисника важко назвати особливо вдалим через два пропущені голи, які були забиті з центральної зони. Що стосується кіпера, то зі своєю роботою він впорався. Кількома днями раніше Медзь розписала мирову зі Шльонском (0:0) – Каніболоцький провів відмінний "сухий" матч.

Володимир Костевич допоміг Леху обіграти Погонь (3:2), а потім не врятував від поразки Лехії (0:1). Участі в епізодах, що стали гольовими українець не брав.

_____________________________

Олексій Дитятьєв (Краковія) – 25 матчів, 1 гол, 6ж.к., 2170 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 19 матчів, 29 пропущених голів, 1710 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 19 матчів, 1 гол, 1562 хвилини

Угорщина

В середу Ференцвароша Сергія Реброва з Ігорем Харатіним та Іваном Петряком програв в Кубку Угорщини Відеотону (0:2) і вилетів у чвертьфіналі. Крім того, "Фраді" втратили Харатіна, який зламав ніс.

Вже на вихідних у чемпіонаті Ференцварош розгромив Пакш (3:0), а Петряк провів на полі весь матч. Українець долучився до третього взяття воріт – Іван навісив у штрафний майданчик, після чого партнерам вдалося вразити ворота суперника.

Дьошдьор програв Халадашу (0:1), а Сергій Шестаков, Юрій Габовда та Олег Голодюк відіграли весь поєдинок. Єдиний гол в матчі був забитий не без участі українця – Габовда класно подав кутовий з лівого флангу, а його партнер Руй Педро відправив м’яч у сітку.

Дебрецен Олександра Надя переміг (3:1) МТК Євгена Селіна – обидва українці провели на полі по 90 хвилин. Артем Кичак спостерігав за грою із лави запасних.

Кішварда на виїзді не помітила Академію Пушкаша (4:0). Антон Кравченко відіграв 81 хвилину, а Роман Карасюк та Богдан Мельник відбігали усі 90 хвилин. Саме Мельник став автором одного з голів.

Мезакьовешд з Михайлом Месхі (відіграв усі 90 хвилин) програв Уйпешту (1:2). Шандор Вайда вийшов на заключні 5 хвилин.

___________________________

Сергій Ребров (Ференцварош) – 22 матчі: 15 перемог, 3 нічиїх, 4 поразки

Олександр Надь (Дебрецен) – 25 матчів, 27 пропущених голів, 4ж.к., 2250хвилин

Артем Кичак (МТК) – 25 матчів, 40 пропущених голів, 2 ж.к., 2250хвилин

Євген Селін (МТК) – 23 матчі, 1 гол, 3 ж.к., 1865 хвилин

Іван Петряк (Ференцварош) – 25 матчів, 6 голів, 5 ж.к., 2097 хвилин

Ігор Харатін (Ференцварош) – 8 матчів, 1 ж.к., 702 хвилини

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 25 матчів, 2 ж.к., 2101 хвилина

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 20 матчів, 6 ж.к., 1327 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 24 матчі, 1 гол, 6 ж.к., 2115 хвилин

Олег Голодюк (Халадаш) – 4 матчі, 1 гол, 3ж.к., 350 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 24 матчі, 2 ж.к., 1556 хвилин

Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 18 матчів, 1 гол, 1297 хвилин

Антон Кравченко (Кішварда) – 8 матчів, 1 гол, 2ж.к., 711 хвилин

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 24 матчі, 5 голів, 1 ж.к., 1582 хвилини

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 11 матчів, 1 гол, 3ж.к. 1 ч.к., 856 хвилин

Андрій Черепко (Кішварда)

Північна Македонія

Євген Новак на тижні провів 180 хвилин за Вардар у протистояннях з Победою (0:0) та Академією Пандєва (1:1). Його команда традиційно мало забиває, проте ще менше пропускає – найменше у лізі.

______________

Євген Новак (Вардар) – 22 матчі, 2 голи, 4 ж.к., 1980 хвилин

Кіпр

Євген Павлов вийшов на заміну на 76-й хвилині у матчі Докси проти Анортосіса (3:3). На той момент усі голи вже були забиті, а екс-гравець Волині отримав жовту картку.

________________

Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 22 матчі, 3 голи, 5ж.к., 877 хвилин

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 23 матчі, 2 голи, 6 ж.к., 2028 хвилин

Хорватія

Посеред тижня Олександр Сваток та Дмитро Льопа спостерігали за поєдинками Хайдука (поразка загребському Динамо 0:1) та Осієка (перемога над Інтером 3:1) відповідно з лав запасних.

У неділю екс-дніпряни могли зійтися в очному протистоянні – команди голів не забивали, а на поле виходив лише Сваток. В активі оборонця усі 90 хвилин.

__________________________

Дмитро Льопа (Осієк) – 11 матчів, 2ж.к., 346 хвилин

Олександр Сваток (Хайдук) – 4 матчі, 1 ж.к., 1 ч.к., 355 хвилин

Словаччина

Артем Сухоцький, Данило Бескоровайний і Юрій Захарків потрапили у заявку на гру Слован-Земплін (4:1). І якщо останній на поле не вийшов, то перші двоє відіграли увесь поєдинок. Єдиний гол гостей було забито з-під Сухоцького – це не була безпосередня помилка Артема – він просто не встиг заблокувати удар суперника.

Максим Третьяков з лави запасних спостерігав за матчем ДАК-Жиліна (1:0).

_______________

Артем Сухоцький (Слован) – 20 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1783 хвилини

Данило Бескоровайний (Земплін) – 19 матчів, 5ж.к., 1641 хвилина

Юрій Захарків (Земплін) – 2 матчі, 1 гол, 85 хвилин

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 857 хвилин

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 5 матчів, 13 хвилин

Владислав Хомутов (ЗлатеМоравце) – 3 матчі, 118 хвилин

Олександр Моргос (Тренчин)

Болгарія

Нещодавно в пресі з’явилася інформація про те, що Олександр Севідов залишив Верею. Офіційний сайт клубу востаннє оновлювався ще у середині березня, відтак про це можна стверджувати тільки на 99,99%. Власне, в останніх двох поєдинках ні Севідова, ні українського десанту футболістів не було у протоколі Вереї.

_____________________

Олександр Севідов (Верея) – 6 матчів: 1 нічия, 5 поразок

Денис Васильєв (Верея) – 16 матчів, 1 ж.к.,1331 хвилина

Геннадій Ганєв (Верея) – 6 матчів, 14 пропущених голів, 1 ж.к., 540 хвилин

Сергій Рудика (Верея) – 4 матчі, 1 ж.к., 360 хвилин

Євген Добровольский (Верея) - 6 матчів, 2 ж.к., 540 хвилин

Казахстан

Ордабаси вдалося перемогти Жетису (1:0), а українці на полі з’явилися лише по перерві. Кирило Ковальчук вступив у гру з початком другого тайму, а Руслан Степанюк покликаний був врятувати ситуацію на 71-й хвилині. "Сухий" матч в активі Дмитра Непогодова. У це складно повірити, але українець з казахським паспортом у цьому сезоні ще не пропускав.

Знову забив Адерінсола Есеола. Цього разу українець оформив дубль в матчі з Окжетпесом (4:1). Більше того, Есеола мав реальні шанси забивати і втретє, проте відмінно зіграв голкіпер, який парирував постріл впритул.

Голи Адерінсоли на 01:15 та 02:15

Різван Аблітаров та Андрій Ткачук зіграли по 90 хвилин у поєдинку з Астаною Романа Григорчука (1:3). У неділю чемпіон вперше у сезоні втратив очки, розписавши мирову з Кайсаром (0:0).

З таким же рахунком завершили свою битву Атирау і карагандинський Шахтар. Артем Барановський та Євген Ткачук, а також Різван Аблітаров та Андрій Ткачук провели на полі весь поєдинок.

________________________

Роман Григорчук (Астана) – 5 матчів: 4 перемоги, 1 нічия

АдерінсолаЕсеола (Кайрат) – 2 матчі, 3 голи, 180 хвилин

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 3 матчі, 50 хвилин

Дмитро Непогодов (Ордабаси) – 4 матчі, 360 хвилин

Руслан Степанюк (Жетису) – 3 матчі, 199 хвилин

Різван Аблітаров (Атирау) – 5 матчів, 450 хвилин

Андрій Ткачук (Атирау) – 5 матчів, 2ж.к., 333 хвилини

Сергій Загинайлов (Атирау) – 3 матчі, 126 хвилин

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 4 матчі, 360 хвилин

Артем Барановський (Шахтар Караганда) – 4 матчі, 360 хвилин

Білорусь

В сусідній країні відбулися поєдинки другого туру. В протистоянні Городеї та Вітебська (1:1) за гостей зіграли два українці: Артем Старгородський та Максим Фещук. Саме Старгородський відкрив рахунок у матчі.

88 хвилин за Динамо-Брест відіграв Артем Мілевський і допоміг перемогти могильовський Дніпро (3:1). Мілевський заробив пенальті, після якого було відкрито рахунок у матчі. Мабуть, це той випадок, коли фото є красномовнішим, ніж саме відео.

До того ж Артем дотепно підписав своє фото – "Це я вмію найкраще".

Олексій Хобленко вийшов на заміну на 88-й хвилині.

В мінському дербі по 90 хвилин відіграли Євген Зубейко та Олександр Васильєв – їхній ФК Мінськ розписав мирову з Динамо (0:0).

Солігорський Шахтар на виїзді здолав Неман (3:0). В заміні тріумфаторів просидів Василь Прийма, а на останні 16 хвилин вийшов Микита Татарков.

Торпедо здолало Іслоч (2:0) – весь матч за переможців зіграв Олександр Батищев, а екс-гравець Зірки Олексій Збунь з’явився на полі на 89-й хвилині.

Слуцьк вдома з непристойним рахунок поступився Гомелю (0:6). За господарів весь поєдинок провели екс-волиняни Артем Дудік та Юрій Тетеренко. У складі господарів зіграли четверо наших земляків: Євген Смірнов, Бадрі Акубардія, Віталій Квашук та Дмитро Терещенко. На 74-й, 85-й та 87-й хвилинах Квашук тричі розписався у воротах суперника – мабуть, найшвидший хет-трик у кар’єрі екс-гравця Зорі. На цей момент українець лідирує в бомбардирських перегонах білоруської ліги.

Торпедо-БелАЗ переміг Славію (2:1). У складі переможців весь матч провів Богдан Мишенко. Натомість за мозирців зіграли Ігор Воронков, Юрій Пантя, Редван Мемешев та Максим Слюсар. Екс-гравець Зорі Слюсар забив єдиний гол Славії, реалізувавши пенальті. Свого часу його звинувачували в участі у договірних матчах за дублюючий склад луганців.

________________________

Олександр Нойок (Динамо Брест) – 1 матч, 33 хвилини

Олексій Хобленко (Динамо Брест) – 1 матч, 2 хвилини

Артем Мілевський (Динамо Брест) – 2 матчі, 1 ж.к., 104 хвилини

Євген Зубейко (Мінськ) – 2 матчі, 176 хвилин

Олександр Васильєв (Мінськ) – 2 матчі, 180 хвилин

Олег Карамушка (Вітебськ)

Максим Фещук (Вітебськ) – 2 матчі, 1 ж.к., 154 хвилини

Артем Старгородський (Вітебськ) – 2 матчі, 1 гол, 179 хвилин

Василь Прийма (Шахтар)

Микита Татарков (Шахтар) – 2 матчі, 44 хвилини

Олександр Батищев (Торпедо) – 2 матчі, 180 хвилин

Олексій Збунь (Торпедо) – 2 матчі, 2 хвилини

Артем Дудік (Слуцьк) – 2 матчі, 180 хвилин

Юрій Тетеренко (Слуцьк) – 2 матчі, 173 хвилини

Олексій Курилов (Слуцьк)

Євген Смірнов (Гомель) – 2 матчі, 1 ж.к., 180 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 1 матч, 61 хвилина

Віталій Квашук (Гомель) – 2 матчі, 4 голи, 180 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 2 матчі, 119 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо-БелАЗ) – 2 матчі, 162 хвилини

Дмитро Юсов (Торпедо-БелАЗ) – 1 матч, 7 хвилин

Юрій Пантя (Славія) – 2 матчі, 180 хвилин

Редван Мемешев (Славія) – 2 матчі, 124 хвилини

Ігор Воронков (Славія) – 2 матчі, 180 хвилин

Максим Слюсар (Славія) – 2 матчі, 1 гол, 161 хвилина

Молдова

Практично в кожному турі забивають наші легіонери в Молдові. Цього разу настав час для екс-гравця Ворскли Мирослава Мазура. В матчі Петрокуб-Сфинтул – Георге (2:2) українець відіграв усі 90 хвилин і забив за гостей другий гол.

Шериф сенсаційно програв Мілсамі (0:1), а наш Андрій Блізніченко відбігав усі 90 хвилин. Екс-дніпрянин продовжує, хоч і не одноосібно, залишатися найкращим бомбардиром ліги.

Динамо-Авто врятувалося від поразки у протистоянні із Зімбру (1:1), а Владислава Краєва було замінено на 84-й хвилині.

Владислав Бобров відіграв весь матч за Кодру, однак його команда в компенсований час пропустила і програла Сперанці (1:2).

__________________

Андрій Блізніченко (Шериф) – 4 матчі, 3 гол, 282 хвилини

Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 2 матчі, 1 гол, 162 хвилини

Мирослав Мазур (Сфинтул Георге) – 3 матчі, 1 гол, 181 хвилина

Владислав Бобров (Кодру) – 4 матчі, 360 хвилин

Португалія

Євген Сердюк знову опинився поза заявкою Боавішти.

__________________

Євген Сердюк (Боавішта)

Ізраїль

Маккабі зіграв внічию з Бней-Сахніном (1:1), а нашого Антона Браткова не було у заявці гостей.

__________________

Антон Братков (Маккабі П-Т) – 1 матч, 1 ж.к., 90 хвилин

Азербайджан

В понеділок Дмитро Безотосний відстояв на "сухо" в двобої Габали та Сабаха (0:0). Роботи у нашого воротаря було немало, проте він впорався з усіма ударами. Ще один матч, який відбувся на вихідних, Безотосний до активу собі занести не може, адже його Габала програла Карабаху (1:2). Попри це у двох епізодах Дмитра відверто розстрілювали і шансів врятувати ворота було обмаль.

Валерій Куценко відіграв весь матч за Кешлю, яка програла Сумгаїту (1:2). На 20-й хвилині українець атакував голкіпера і ледве не примусив того помилитися. Блок від Куценка був своєчасним, проте м’яч зрикошетив поруч зі штангою.

Кирило Петров провів на полі весь поєдинок і допоміг Нефтчі перемогти Зіру (4:2).

Повернувся на поле після дискваліфікації Марко Девіч. Серб з українським паспортом пропустив кілька тижнів, проте у грі з Сабаїлом відіграв весь матч і посприяв перемозі Сабаха з рахунком 3:1. Натомість Олександр Рибка пропустив тричі, хоча зіграв загалом непогано. Взагалі резюме цього матчу повинно складатися з двох елементів. Перший – дебют в Сабаїлі зіркового колись Майкла Есьєна. Другий – дуель Девіча та Рибки під час пенальті. Голкіпер м’яч відбив, однак з добиванням суперника не впорався.

________________

Марко Девіч (Сабах) – 16 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1 ч.к.,1288 хвилин

Дмитро Безотосний (Габала) – 19 матчів, 18 пропущених голів, 1710 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 18 матчів, 5ж.к., 1595 хвилин

Ігор Коротецький (Сабаїл) – 6 матчів, 2ж.к., 426хвилин

Олександр Рибка (Сабаїл) – 9 матчів, 9 пропущених голів, 2 ж.к., 810 хвилин

Валерій Куценко (Кешля) – 9 матчів, 560 хвилин

Вірменія

Як завжди, важко хоча б з протокольними даними у Вірменії. Однак точно можна сказати, що на тижні українці у місцевій лізі не забивали.

Відомо лише, що Максим Трусевич та Сергій Шевчук вийшли у старті на матч Пюнік-Лорі (1:2).

______________

Максим Трусевич (Пюнік) –18 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 1574 хвилини

Сергій Шевчук (Пюнік) – 5 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 373 хвилини

Дмитро Клімаков(Арцах) – 4 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 276 хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 1 матч, 2 пропущених голи, 90 хвилин

Андрій Яковлєв (Арарат) – 3 матчі, 133 хвилини

Михайло Калугін (Арарат) – 2 матчі, 1 ж.к., 108 хвилин

Грузія

На тижні у безгольовому протистоянні тбіліського Динамо та кутаїського Торпедо (0:0) зіграли троє українців. Олександр Азацький традиційно відіграв весь матч, Амбросій Чачуа відбігав 7 хвилин, а Дмитро Іванісеня – 21 хвилину.

У неділю Азацький провів на полі весь поєдинок проти Діли (2:0).

Тбіліське Динамо здолало Руставі (3:1), а Іванісеня також відіграв всі 90 хвилин і участі в гольових епізодах не брав.

На вихідних батумське Динамо перемогло Сіоні (4:2), а Гіулі Манджгаладзе відзначився забитим голом.

________________________

Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 7 матчів, 1 гол, 2ж.к., 435 хвилин

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 7 матчів, 2 голи, 630 хвилин

Амбросій Чачуа (Торпедо Кт) – 4 матчі, 103 хвилини

Гіулі Манджгаладзе (Динамо Батумі) – 6 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 540 хвилин

Денис Шеліхов (Сабуртало)

Латвія

Данило Кучер пропустив єдиний гол в матчі з Ригою і все завершилося поразкою Даугавпілса з рахунком 0:1. Екс-гравець Дніпра задалеко вийшов з воріт і після добивання суперник відзначився голом. Наприкінці зустрічі Кучер здійснив класний сейв.

Олексій Геловані відіграв усі 90 хвилин в матчі Валмієра-Вентспілс (1:1).

___________________

Максим Марусич (РФШ) – 3 матчі, 1 гол, 103 хвилини

Богдан Коваленко (Даугавпілс) – 2 матчі, 120 хвилин

Данило Кучер (Даугавпілс) – 3 матчі, 3 пропущених голи, 270 хвилин

Олексій Геловані (Валмієра) – 3 матчі, 1 ж.к., 270 хвилин

Литва

Юрій Бушман відіграв усі 90 хвилин за Кауно Жальгіріс, отримав жовту картку і подав ключовий кутовий у матчі зі Стумбрасом (1:0). Після подачі екс-гравця київського Арсеналу арбітр призначив пенальті, який і вирішив долю зустрічі. За господарів 3 хвилини провів 18-річний українець Єгор Кондратюк.

Андрій Карвацький відіграв весь поєдинок Паневежис-Рітеряй (1:2).

_________________

Денис Підручний (Стумбрас) – 1 матч, 1 хвилина

Єгор Кондратюк (Стумбрас) – 1 матч, 3 хвилини

Юрій Бушман(Кауно Жальгіріс)– 4 матчі, 2 ж.к., 360 хвилин

Андрій Карвацький (Паневежис) – 4 матчі, 1 ж.к., 343 хвилини

Естонія

Черговий дивний матч зі знаком "мінус" провів Нимме Калью. Цього разу чемпіон примудрився програти Флорі 0:3. Андрій Маркович відіграв усі 90 хвилин. Звинувачувати українця у пропущених голах не варто. Лише останній гол відбувся за участі Андрія, проте врятувати ситуацію йому не вдалося.

У неділю Маркович знову відіграв весь матч проти Тулевика (3:2) і заробив пенальті, який з успіхом реалізував Максіміліано Угге.

Євген Буднік, Ігор Жураховський та Юрій Ткачук вийшли у стартовому складі і допомогли Левадії перемогти Транс (2:1). Ба більше, Буднік відзначився дублем (один з голів з пенальті).

В неділю Левадія вкотре тріумфувала у грі з Таммекою (2:1). Українське тріо відіграло весь поєдинок – Ткачук віддав гольову передачу, а Буднік реалізував черговий пенальті. Для Євгена це 7-й гол (4 з них з пенальті) і він впевнено лідирує у бомбардирських перегонах (у найближчих переслідувачів – по 3 голи).

Пас Ткачука на 01:15, гол Будніка на 02:50

____________________________________

Андрій Маркович (Нимме Калью) – 4 матчі, 1 ж.к., 360хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 3 матчі, 270 хвилин

Ігор Жураховський (Левадія) – 5 матчів, 2 голи, 450 хвилин

Євген Буднік (Левадія)– 5 матчів, 7 голів, 1 ж.к., 450 хвилин

Наші за кордоном: гольова феєрія Маліновського та Яремчука, гнів Девіча, дебют Блізніченка, пас Харатіна

Теги
Статті Головне Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Світ Любомир Кузьмяк Юрій Яковенко Юрій Яковенко Руслан Маліновський Руслан Маліновський Владлен Юрченко Владлен Юрченко Сергій Ребров Сергій Ребров Денис Олійник Денис Олійник Євген Коноплянка Євген Коноплянка Євген Буднік Євген Буднік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
34
хв
Болонья
21:30
К'єво
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук