Наші за кордоном. Неймовірні пригоди українців у Данії, такий різний Маліновський, успіхи Шахова, Олійника і Будніка

"Футбол 24" розповідає, як проявили себе українські легіонери у європейських першостях за минулі сім днів.

Практично в кожній лізі українці опинялися у центрі уваги. Найбільше радісних новин прийшло з Данії, де Сергій Гринь оформив дубль, Владлен Юрченко віддав три гольові передачі, а Юрій Яковенко відзначився забитим голом. Потішив і водночас трохи засмутив у Бельгії Руслан Маліновський. В Азербайджані відбулася пенальтійна дуель між Марко Девічем та Олександром Рибкою. У Білорусі хет-трик оформив Віталій Квашук, у Казахстані дубль записав на свій рахунок Адерінсола Есеола, в Естонії вкотре забив Євген Буднік, а Денис Олійник та Євген Шахов відзначилися важливими забитими голами у Фінляндії та Греції відповідно.

Англія

В середу Олександр Зінченко традиційно вийшов у старті Манчестер Сіті на двобій з Кардіффом (2:0). Однак вже на 19-й хвилині українець травмувався. За прогнозами лікарів українець повернеться на поле через 10 днів.

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 9 матчів, 703 хвилини

Іспанія

Леганес спершу переміг Вальядолід (1:0), а потім зіграв унічию з Алавесом (1:1). В обох зустрічах Андрій Лунін перебував на лаві запасних.

Роман Зозуля відіграв 73 хвилини в матчі проти Алькоркона і допоміг перемогти своєму Альбасете (1:0), блискуче відреагувавши на нові лайливі образи.

Малага з таким же рахунком програла Гранаді, а Євген Селезньов вступив у гру відразу по перерві.

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Андрій Лунін (Леганес) – 3 матчі, 1 пропущений гол, 184 хвилини

Василь Кравець (Леганес) – 4 матчі, 2ж.к., 335 хвилин

Роман Зозуля (Альбасете) – 28 матчів, 8 голів, 7 ж.к., 2 ч.к., 2387 хвилин

Євген Селезньов (Малага) – 11 матчів, 347 хвилин

Орест Лебеденко (Луго)

Німеччина

Євген Коноплянка в матчі Кубка Німеччини проти Вердера вступив у гру на 59-й хвилині, після чого бременці двічі забили – 0:2. А на вихідних Євгена не було в заявці на поєдинок Бундесліги – гельзенкірхенці в драматичному матчі програли Айнтрахту (1:2).

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Євген Коноплянка (Шальке) – 12 матчів, 1 гол, 1 ч.к., 643 хвилини

Борис Тащі (Дуйсбург) – 14 матчів,1 гол, 3 ж.к., 989 хвилин

Ігор Березовський (Дармштадт)

Бельгія

Почався тиждень для українців невесело – Антверпен переміг Генк (1:0), а Руслан Маліновський відіграв весь поєдинок. Згодом Гент поступився Стандарду (1:2) – Роман Яремчук провів на полі всю гру, а Роман Безус лише заключні 17 хвилин.

Проте в суботу радісних новин було більше – Генк переміг Гент (2:1), а Маліновський оформив дубль. На 41-й хвилині Руслан заробив пенальті (не обійшлося без VAR), реалізував його, а за дві хвилини забив і з гри у своєму стилі класним ударом. Вже в компенсований час, на 4-й доданій хвилині, українець отримав безглузде вилучення, через яке може пропустити кінець сезону. Також у цьому матчі 90 хвилин провів Роман Яремчук, а Роман Безус вступив у гру на 62-й хвилині.

Гравець матчу з "вкрай безглуздим" вчинком. У Бельгії бурхливо обговорюють суддівські скандали за участю Маліновського

Андрій Бацула на тижні зіграв лише 18 хвилин – українець вийшов на заміну у грі із Зульте-Варегемом (4:2).

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Ігор Пластун (Гент) – 16 матчів,1 ч.к., 1381 хвилина

Роман Безус (Гент) – 9 матчів, 4ж.к., 261 хвилину

Роман Яремчук (Гент) – 31 матч, 8 голів, 6ж.к., 2321 хвилину

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Руслан Маліновський (Генк) – 31 матч, 11 голів, 8 ж.к., 1 ч.к., 2510хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546 хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 10 матчів, 2ж.к., 583 хвилини

Туреччина

Євген Опанасенко та його Коньяспор не стримали лідера – Істанбул Башакшехір переміг 2:0, а в українця та партнерів по обороні було дуже багато роботи. Для Опанасенка це був перший вихід на поле за останній місяць.

Сергій Рибалка, Артем Кравець та Олександр Кучер розпочали матч Сівасспор-Кайсеріспор (1:3) на лаві запасних. І якщо двоє гравців гостей вийшли на 81-й та 76-й хвилинах відповідно, то Рибалка так і залишився у запасі. Дует гравців Кайсеріспора з’явився на полі, коли їхня команда вела в рахунку 3:0.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 22 матчі, 2 голи, 2 ж.к., 1555 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 8 матчів, 538 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 16 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 797 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 15 матчів, 5ж.к., 776 хвилин

Микола Морозюк (Різеспор) – 7 матчів, 1 ж.к., 1 ч.к., 521 хвилина

Олександр Гладкий (Адана Демірспор) – 6 матчів, 3 голи, 249 хвилин

Дмитро Коркішко (Хатайспор) – 19 матчів, 2 голи, 3ж.к., 544 хвилини

Греція

ПАОК переміг Ламію (3:0), а Євген Шахов вже звично відіграв весь поєдинок та ще й забив!

Це при тому, що за хвилин 20 до забитого гола Шахов не використав вбивчий момент – українець опинився наодинці перед воротами, але голкіпера не пробив.

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Євген Хачеріді (ПАОК) – 3 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 18 матчів, 2 голи, 6 ж.к., 1316 хвилин

Дмитро Чигринський (АЕК) – 14 матчів, 1215 хвилин

Владислав Наумець (Яніна) – 3 матчі, 34 хвилини

Данія

Космічним видався минулий тиждень в Данії!

В понеділок Вайле гостював у Орхуса (2:2), а наші Владлен Юрченко та Сергій Гринь вийшли у старті. І приємно, що при рахунку 0:1 обидва долучилися до того, щоб виправити ситуацію. Гринь скористався помилкою суперника, відпасував на Юрченка, а той віддав гольову передачу на Алана Соузу. На 77-й хвилині Сергія замінили.

У неділю в Данії українські легіонери видали феєричні показники! Есб’єрг, хоч і не переміг, зате наш Юрій Яковенко відзначився забитим голом у матчі з Мідтьюландом (2:2). М’яч у ворота суперника українець відправив стегном. Яковенко-молодший забив при рахунку 0:1 і був замінений на 82-й хвилині, коли Есб’єрг знову поступався.

Вайле вдома розгромив Сьоннерйюск (4:1), а українці фактично стали творцями цієї перемоги: Гринь оформив дубль, а Юрченко віддав дві гольові передачі! Все почалося з голу Сергія Гриня на 4-й хвилині, далі був гольовий пас Юрченка, а на 50-й хвилині Владлен віддав результативну передачу на Сергія, який встановив рахунок 4:0. Вайле пропускав єдиний гол вже без українців на полі. Нарешті перервалася 6-матчева серія без перемог.

Гол Гриня на 00:10, передача Юрченка на 01:00, а їхня спільна гольова атака на 02:00

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 20 матчів, 4 голи, 6ж.к., 708 хвилин

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 10 матчів, 3 ж.к., 673 хвилини

Владлен Юрченко (Вайле) – 12 матчів, 1 ж.к., 619 хвилин

Сергій Гринь (Вайле) – 3 матчі, 2 голи,181 хвилина

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Фінляндія

У Фінляндії стартував новий сезон. Приємно, що долю поєдинку першого туру Сейняйокі-ГІФК (1:0) вирішив влучний удар Дениса Олійника. Українець відіграв весь матч, а на 85-й хвилині забив єдиний гол.

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Денис Олійник (Сейняйокі) – 1 матч, 1 гол, 90 хвилин

Швеція

АФК Ескільстуна Івана Бобка та Ігоря Левченка свій матч проведе у понеділок.

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Іван Бобко (АФК Ескільстуна)

Ігор Левченко (АФК Ескільстуна)

Чехія

В очному протистоянні Слована і Яблонця зустрілися наші Тарас Качараба та Едуард Соболь. Українці відіграли по 90 хвилин, а команди голів не забивали.

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Тарас Качараба (Слован) – 23 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 1976хвилин

Едуард Соболь (Яблонець) – 13 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 890 хвилин

Сербія

Двічі на тижні зіграли Раднічки Тараса Бондаренка. Спершу його команда не змогла на виїзді перемогти Мачву із Шабаца (0:0), а потім розтрощила Бачку-Паланку (5:1). Українець традиційно відіграв 180 хвилин (у неділю міг забивати вже на старті зустрічі) і допоміг Раднічкам закріпитися на другій сходинці ліги вслід за Црвеною Звездою.

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Тарас Бондаренко (Раднічки) – 24 матчі, 2 голи, 2ж.к., 2062 хвилини

Польща

По два матчі провели польські команди на тижні. Приємно, що усі троє українців відіграли по 180 хвилин. Спочатку Краковія здолала Корону (2:1), а потім з таким же рахунком поступилася Медзі. Примітно, що Олексій Дитятьєв міг забивати на старті зустрічі, проте точного удару по воротах Антона Каніболоцького не завдав. Разом з тим, матч для нашого захисника важко назвати особливо вдалим через два пропущені голи, які були забиті з центральної зони. Що стосується кіпера, то зі своєю роботою він впорався. Кількома днями раніше Медзь розписала мирову зі Шльонском (0:0) – Каніболоцький провів відмінний "сухий" матч.

Володимир Костевич допоміг Леху обіграти Погонь (3:2), а потім не врятував від поразки Лехії (0:1). Участі в епізодах, що стали гольовими українець не брав.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 25 матчів, 1 гол, 6ж.к., 2170 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 19 матчів, 29 пропущених голів, 1710 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 19 матчів, 1 гол, 1562 хвилини

Угорщина

В середу Ференцвароша Сергія Реброва з Ігорем Харатіним та Іваном Петряком програв в Кубку Угорщини Відеотону (0:2) і вилетів у чвертьфіналі. Крім того, "Фраді" втратили Харатіна, який зламав ніс.

Вже на вихідних у чемпіонаті Ференцварош розгромив Пакш (3:0), а Петряк провів на полі весь матч. Українець долучився до третього взяття воріт – Іван навісив у штрафний майданчик, після чого партнерам вдалося вразити ворота суперника.

Дьошдьор програв Халадашу (0:1), а Сергій Шестаков, Юрій Габовда та Олег Голодюк відіграли весь поєдинок. Єдиний гол в матчі був забитий не без участі українця – Габовда класно подав кутовий з лівого флангу, а його партнер Руй Педро відправив м’яч у сітку.

Дебрецен Олександра Надя переміг (3:1) МТК Євгена Селіна – обидва українці провели на полі по 90 хвилин. Артем Кичак спостерігав за грою із лави запасних.

Кішварда на виїзді не помітила Академію Пушкаша (4:0). Антон Кравченко відіграв 81 хвилину, а Роман Карасюк та Богдан Мельник відбігали усі 90 хвилин. Саме Мельник став автором одного з голів.

Мезакьовешд з Михайлом Месхі (відіграв усі 90 хвилин) програв Уйпешту (1:2). Шандор Вайда вийшов на заключні 5 хвилин.

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 22 матчі: 15 перемог, 3 нічиїх, 4 поразки

Олександр Надь (Дебрецен) – 25 матчів, 27 пропущених голів, 4ж.к., 2250хвилин

Артем Кичак (МТК) – 25 матчів, 40 пропущених голів, 2 ж.к., 2250хвилин

Євген Селін (МТК) – 23 матчі, 1 гол, 3 ж.к., 1865 хвилин

Іван Петряк (Ференцварош) – 25 матчів, 6 голів, 5 ж.к., 2097 хвилин

Ігор Харатін (Ференцварош) – 8 матчів, 1 ж.к., 702 хвилини

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 25 матчів, 2 ж.к., 2101 хвилина

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 20 матчів, 6 ж.к., 1327 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 24 матчі, 1 гол, 6 ж.к., 2115 хвилин

Олег Голодюк (Халадаш) – 4 матчі, 1 гол, 3ж.к., 350 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 24 матчі, 2 ж.к., 1556 хвилин

Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 18 матчів, 1 гол, 1297 хвилин

Антон Кравченко (Кішварда) – 8 матчів, 1 гол, 2ж.к., 711 хвилин

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 24 матчі, 5 голів, 1 ж.к., 1582 хвилини

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 11 матчів, 1 гол, 3ж.к. 1 ч.к., 856 хвилин

Андрій Черепко (Кішварда)

Північна Македонія

Євген Новак на тижні провів 180 хвилин за Вардар у протистояннях з Победою (0:0) та Академією Пандєва (1:1). Його команда традиційно мало забиває, проте ще менше пропускає – найменше у лізі.

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Євген Новак (Вардар) – 22 матчі, 2 голи, 4 ж.к., 1980 хвилин

Кіпр

Євген Павлов вийшов на заміну на 76-й хвилині у матчі Докси проти Анортосіса (3:3). На той момент усі голи вже були забиті, а екс-гравець Волині отримав жовту картку.

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Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 22 матчі, 3 голи, 5ж.к., 877 хвилин

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 23 матчі, 2 голи, 6 ж.к., 2028 хвилин

Хорватія

Посеред тижня Олександр Сваток та Дмитро Льопа спостерігали за поєдинками Хайдука (поразка загребському Динамо 0:1) та Осієка (перемога над Інтером 3:1) відповідно з лав запасних.

У неділю екс-дніпряни могли зійтися в очному протистоянні – команди голів не забивали, а на поле виходив лише Сваток. В активі оборонця усі 90 хвилин.

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Дмитро Льопа (Осієк) – 11 матчів, 2ж.к., 346 хвилин

Олександр Сваток (Хайдук) – 4 матчі, 1 ж.к., 1 ч.к., 355 хвилин

Словаччина

Артем Сухоцький, Данило Бескоровайний і Юрій Захарків потрапили у заявку на гру Слован-Земплін (4:1). І якщо останній на поле не вийшов, то перші двоє відіграли увесь поєдинок. Єдиний гол гостей було забито з-під Сухоцького – це не була безпосередня помилка Артема – він просто не встиг заблокувати удар суперника.

Максим Третьяков з лави запасних спостерігав за матчем ДАК-Жиліна (1:0).

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Артем Сухоцький (Слован) – 20 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1783 хвилини

Данило Бескоровайний (Земплін) – 19 матчів, 5ж.к., 1641 хвилина

Юрій Захарків (Земплін) – 2 матчі, 1 гол, 85 хвилин

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 857 хвилин

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 5 матчів, 13 хвилин

Владислав Хомутов (ЗлатеМоравце) – 3 матчі, 118 хвилин

Олександр Моргос (Тренчин)

Болгарія

Нещодавно в пресі з’явилася інформація про те, що Олександр Севідов залишив Верею. Офіційний сайт клубу востаннє оновлювався ще у середині березня, відтак про це можна стверджувати тільки на 99,99%. Власне, в останніх двох поєдинках ні Севідова, ні українського десанту футболістів не було у протоколі Вереї.

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Олександр Севідов (Верея) – 6 матчів: 1 нічия, 5 поразок

Денис Васильєв (Верея) – 16 матчів, 1 ж.к.,1331 хвилина

Геннадій Ганєв (Верея) – 6 матчів, 14 пропущених голів, 1 ж.к., 540 хвилин

Сергій Рудика (Верея) – 4 матчі, 1 ж.к., 360 хвилин

Євген Добровольский (Верея) - 6 матчів, 2 ж.к., 540 хвилин

Казахстан

Ордабаси вдалося перемогти Жетису (1:0), а українці на полі з’явилися лише по перерві. Кирило Ковальчук вступив у гру з початком другого тайму, а Руслан Степанюк покликаний був врятувати ситуацію на 71-й хвилині. "Сухий" матч в активі Дмитра Непогодова. У це складно повірити, але українець з казахським паспортом у цьому сезоні ще не пропускав.

Знову забив Адерінсола Есеола. Цього разу українець оформив дубль в матчі з Окжетпесом (4:1). Більше того, Есеола мав реальні шанси забивати і втретє, проте відмінно зіграв голкіпер, який парирував постріл впритул.

Голи Адерінсоли на 01:15 та 02:15

Різван Аблітаров та Андрій Ткачук зіграли по 90 хвилин у поєдинку з Астаною Романа Григорчука (1:3). У неділю чемпіон вперше у сезоні втратив очки, розписавши мирову з Кайсаром (0:0).

З таким же рахунком завершили свою битву Атирау і карагандинський Шахтар. Артем Барановський та Євген Ткачук, а також Різван Аблітаров та Андрій Ткачук провели на полі весь поєдинок.

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Роман Григорчук (Астана) – 5 матчів: 4 перемоги, 1 нічия

АдерінсолаЕсеола (Кайрат) – 2 матчі, 3 голи, 180 хвилин

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 3 матчі, 50 хвилин

Дмитро Непогодов (Ордабаси) – 4 матчі, 360 хвилин

Руслан Степанюк (Жетису) – 3 матчі, 199 хвилин

Різван Аблітаров (Атирау) – 5 матчів, 450 хвилин

Андрій Ткачук (Атирау) – 5 матчів, 2ж.к., 333 хвилини

Сергій Загинайлов (Атирау) – 3 матчі, 126 хвилин

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 4 матчі, 360 хвилин

Артем Барановський (Шахтар Караганда) – 4 матчі, 360 хвилин

Білорусь

В сусідній країні відбулися поєдинки другого туру. В протистоянні Городеї та Вітебська (1:1) за гостей зіграли два українці: Артем Старгородський та Максим Фещук. Саме Старгородський відкрив рахунок у матчі.

88 хвилин за Динамо-Брест відіграв Артем Мілевський і допоміг перемогти могильовський Дніпро (3:1). Мілевський заробив пенальті, після якого було відкрито рахунок у матчі. Мабуть, це той випадок, коли фото є красномовнішим, ніж саме відео.

До того ж Артем дотепно підписав своє фото – "Це я вмію найкраще".

Олексій Хобленко вийшов на заміну на 88-й хвилині.

В мінському дербі по 90 хвилин відіграли Євген Зубейко та Олександр Васильєв – їхній ФК Мінськ розписав мирову з Динамо (0:0).

Солігорський Шахтар на виїзді здолав Неман (3:0). В заміні тріумфаторів просидів Василь Прийма, а на останні 16 хвилин вийшов Микита Татарков.

Торпедо здолало Іслоч (2:0) – весь матч за переможців зіграв Олександр Батищев, а екс-гравець Зірки Олексій Збунь з’явився на полі на 89-й хвилині.

Слуцьк вдома з непристойним рахунок поступився Гомелю (0:6). За господарів весь поєдинок провели екс-волиняни Артем Дудік та Юрій Тетеренко. У складі господарів зіграли четверо наших земляків: Євген Смірнов, Бадрі Акубардія, Віталій Квашук та Дмитро Терещенко. На 74-й, 85-й та 87-й хвилинах Квашук тричі розписався у воротах суперника – мабуть, найшвидший хет-трик у кар’єрі екс-гравця Зорі. На цей момент українець лідирує в бомбардирських перегонах білоруської ліги.

Торпедо-БелАЗ переміг Славію (2:1). У складі переможців весь матч провів Богдан Мишенко. Натомість за мозирців зіграли Ігор Воронков, Юрій Пантя, Редван Мемешев та Максим Слюсар. Екс-гравець Зорі Слюсар забив єдиний гол Славії, реалізувавши пенальті. Свого часу його звинувачували в участі у договірних матчах за дублюючий склад луганців.

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Олександр Нойок (Динамо Брест) – 1 матч, 33 хвилини

Олексій Хобленко (Динамо Брест) – 1 матч, 2 хвилини

Артем Мілевський (Динамо Брест) – 2 матчі, 1 ж.к., 104 хвилини

Євген Зубейко (Мінськ) – 2 матчі, 176 хвилин

Олександр Васильєв (Мінськ) – 2 матчі, 180 хвилин

Олег Карамушка (Вітебськ)

Максим Фещук (Вітебськ) – 2 матчі, 1 ж.к., 154 хвилини

Артем Старгородський (Вітебськ) – 2 матчі, 1 гол, 179 хвилин

Василь Прийма (Шахтар)

Микита Татарков (Шахтар) – 2 матчі, 44 хвилини

Олександр Батищев (Торпедо) – 2 матчі, 180 хвилин

Олексій Збунь (Торпедо) – 2 матчі, 2 хвилини

Артем Дудік (Слуцьк) – 2 матчі, 180 хвилин

Юрій Тетеренко (Слуцьк) – 2 матчі, 173 хвилини

Олексій Курилов (Слуцьк)

Євген Смірнов (Гомель) – 2 матчі, 1 ж.к., 180 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 1 матч, 61 хвилина

Віталій Квашук (Гомель) – 2 матчі, 4 голи, 180 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 2 матчі, 119 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо-БелАЗ) – 2 матчі, 162 хвилини

Дмитро Юсов (Торпедо-БелАЗ) – 1 матч, 7 хвилин

Юрій Пантя (Славія) – 2 матчі, 180 хвилин

Редван Мемешев (Славія) – 2 матчі, 124 хвилини

Ігор Воронков (Славія) – 2 матчі, 180 хвилин

Максим Слюсар (Славія) – 2 матчі, 1 гол, 161 хвилина

Молдова

Практично в кожному турі забивають наші легіонери в Молдові. Цього разу настав час для екс-гравця Ворскли Мирослава Мазура. В матчі Петрокуб-Сфинтул – Георге (2:2) українець відіграв усі 90 хвилин і забив за гостей другий гол.

Шериф сенсаційно програв Мілсамі (0:1), а наш Андрій Блізніченко відбігав усі 90 хвилин. Екс-дніпрянин продовжує, хоч і не одноосібно, залишатися найкращим бомбардиром ліги.

Динамо-Авто врятувалося від поразки у протистоянні із Зімбру (1:1), а Владислава Краєва було замінено на 84-й хвилині.

Владислав Бобров відіграв весь матч за Кодру, однак його команда в компенсований час пропустила і програла Сперанці (1:2).

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Андрій Блізніченко (Шериф) – 4 матчі, 3 гол, 282 хвилини

Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 2 матчі, 1 гол, 162 хвилини

Мирослав Мазур (Сфинтул Георге) – 3 матчі, 1 гол, 181 хвилина

Владислав Бобров (Кодру) – 4 матчі, 360 хвилин

Португалія

Євген Сердюк знову опинився поза заявкою Боавішти.

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Євген Сердюк (Боавішта)

Ізраїль

Маккабі зіграв внічию з Бней-Сахніном (1:1), а нашого Антона Браткова не було у заявці гостей.

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Антон Братков (Маккабі П-Т) – 1 матч, 1 ж.к., 90 хвилин

Азербайджан

В понеділок Дмитро Безотосний відстояв на "сухо" в двобої Габали та Сабаха (0:0). Роботи у нашого воротаря було немало, проте він впорався з усіма ударами. Ще один матч, який відбувся на вихідних, Безотосний до активу собі занести не може, адже його Габала програла Карабаху (1:2). Попри це у двох епізодах Дмитра відверто розстрілювали і шансів врятувати ворота було обмаль.

Валерій Куценко відіграв весь матч за Кешлю, яка програла Сумгаїту (1:2). На 20-й хвилині українець атакував голкіпера і ледве не примусив того помилитися. Блок від Куценка був своєчасним, проте м’яч зрикошетив поруч зі штангою.

Кирило Петров провів на полі весь поєдинок і допоміг Нефтчі перемогти Зіру (4:2).

Повернувся на поле після дискваліфікації Марко Девіч. Серб з українським паспортом пропустив кілька тижнів, проте у грі з Сабаїлом відіграв весь матч і посприяв перемозі Сабаха з рахунком 3:1. Натомість Олександр Рибка пропустив тричі, хоча зіграв загалом непогано. Взагалі резюме цього матчу повинно складатися з двох елементів. Перший – дебют в Сабаїлі зіркового колись Майкла Есьєна. Другий – дуель Девіча та Рибки під час пенальті. Голкіпер м’яч відбив, однак з добиванням суперника не впорався.

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Марко Девіч (Сабах) – 16 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1 ч.к.,1288 хвилин

Дмитро Безотосний (Габала) – 19 матчів, 18 пропущених голів, 1710 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 18 матчів, 5ж.к., 1595 хвилин

Ігор Коротецький (Сабаїл) – 6 матчів, 2ж.к., 426хвилин

Олександр Рибка (Сабаїл) – 9 матчів, 9 пропущених голів, 2 ж.к., 810 хвилин

Валерій Куценко (Кешля) – 9 матчів, 560 хвилин

Вірменія

Як завжди, важко хоча б з протокольними даними у Вірменії. Однак точно можна сказати, що на тижні українці у місцевій лізі не забивали.

Відомо лише, що Максим Трусевич та Сергій Шевчук вийшли у старті на матч Пюнік-Лорі (1:2).

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Максим Трусевич (Пюнік) –18 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 1574 хвилини

Сергій Шевчук (Пюнік) – 5 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 373 хвилини

Дмитро Клімаков(Арцах) – 4 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 276 хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 1 матч, 2 пропущених голи, 90 хвилин

Андрій Яковлєв (Арарат) – 3 матчі, 133 хвилини

Михайло Калугін (Арарат) – 2 матчі, 1 ж.к., 108 хвилин

Грузія

На тижні у безгольовому протистоянні тбіліського Динамо та кутаїського Торпедо (0:0) зіграли троє українців. Олександр Азацький традиційно відіграв весь матч, Амбросій Чачуа відбігав 7 хвилин, а Дмитро Іванісеня – 21 хвилину.

У неділю Азацький провів на полі весь поєдинок проти Діли (2:0).

Тбіліське Динамо здолало Руставі (3:1), а Іванісеня також відіграв всі 90 хвилин і участі в гольових епізодах не брав.

На вихідних батумське Динамо перемогло Сіоні (4:2), а Гіулі Манджгаладзе відзначився забитим голом.

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 7 матчів, 1 гол, 2ж.к., 435 хвилин

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 7 матчів, 2 голи, 630 хвилин

Амбросій Чачуа (Торпедо Кт) – 4 матчі, 103 хвилини

Гіулі Манджгаладзе (Динамо Батумі) – 6 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 540 хвилин

Денис Шеліхов (Сабуртало)

Латвія

Данило Кучер пропустив єдиний гол в матчі з Ригою і все завершилося поразкою Даугавпілса з рахунком 0:1. Екс-гравець Дніпра задалеко вийшов з воріт і після добивання суперник відзначився голом. Наприкінці зустрічі Кучер здійснив класний сейв.

Олексій Геловані відіграв усі 90 хвилин в матчі Валмієра-Вентспілс (1:1).

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Максим Марусич (РФШ) – 3 матчі, 1 гол, 103 хвилини

Богдан Коваленко (Даугавпілс) – 2 матчі, 120 хвилин

Данило Кучер (Даугавпілс) – 3 матчі, 3 пропущених голи, 270 хвилин

Олексій Геловані (Валмієра) – 3 матчі, 1 ж.к., 270 хвилин

Литва

Юрій Бушман відіграв усі 90 хвилин за Кауно Жальгіріс, отримав жовту картку і подав ключовий кутовий у матчі зі Стумбрасом (1:0). Після подачі екс-гравця київського Арсеналу арбітр призначив пенальті, який і вирішив долю зустрічі. За господарів 3 хвилини провів 18-річний українець Єгор Кондратюк.

Андрій Карвацький відіграв весь поєдинок Паневежис-Рітеряй (1:2).

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Денис Підручний (Стумбрас) – 1 матч, 1 хвилина

Єгор Кондратюк (Стумбрас) – 1 матч, 3 хвилини

Юрій Бушман(Кауно Жальгіріс)– 4 матчі, 2 ж.к., 360 хвилин

Андрій Карвацький (Паневежис) – 4 матчі, 1 ж.к., 343 хвилини

Естонія

Черговий дивний матч зі знаком "мінус" провів Нимме Калью. Цього разу чемпіон примудрився програти Флорі 0:3. Андрій Маркович відіграв усі 90 хвилин. Звинувачувати українця у пропущених голах не варто. Лише останній гол відбувся за участі Андрія, проте врятувати ситуацію йому не вдалося.

У неділю Маркович знову відіграв весь матч проти Тулевика (3:2) і заробив пенальті, який з успіхом реалізував Максіміліано Угге.

Євген Буднік, Ігор Жураховський та Юрій Ткачук вийшли у стартовому складі і допомогли Левадії перемогти Транс (2:1). Ба більше, Буднік відзначився дублем (один з голів з пенальті).

В неділю Левадія вкотре тріумфувала у грі з Таммекою (2:1). Українське тріо відіграло весь поєдинок – Ткачук віддав гольову передачу, а Буднік реалізував черговий пенальті. Для Євгена це 7-й гол (4 з них з пенальті) і він впевнено лідирує у бомбардирських перегонах (у найближчих переслідувачів – по 3 голи).

Пас Ткачука на 01:15, гол Будніка на 02:50

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Андрій Маркович (Нимме Калью) – 4 матчі, 1 ж.к., 360хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 3 матчі, 270 хвилин

Ігор Жураховський (Левадія) – 5 матчів, 2 голи, 450 хвилин

Євген Буднік (Левадія)– 5 матчів, 7 голів, 1 ж.к., 450 хвилин

Наші за кордоном: гольова феєрія Маліновського та Яремчука, гнів Девіча, дебют Блізніченка, пас Харатіна