"Травма Зінченка – серйозна проблема". Чому в Англії вважають, що Гвардіола втратив зірку команди в особі українця

Олександр Зінченко отримав прикру травму в матчі з Кардіффом, через яку, скоріш за все, не зіграє в найближчих поєдинках. Англійські ЗМІ та вболівальники Манчестер Сіті бурхливо відреагували на проблему українця та його тренера.

Зінченко став основним лівим захисником Манчестер Сіті та грав у кожному матчі команди з середини лютого. У поєдинку з Кардіффом Олександр зазнав пошкодження та достроково покинув поле. За повідомленнями британських журналістів, українець потягнув підколінне сухожилля. Терміни відновлення поки що невідомі.

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Це створює неприємну ситуацію для Пепа Гвардіоли з двох причин. Перша – Зінченко справді мав дуже позитивний вплив на гру команди. Манчестер Сіті виключно перемагає з ним в АПЛ – виграно всі 17 перших матчів Олександра в чемпіонаті. Це не випадковість. Зінченко проти різних суперників виконує різні ролі – відмінно перемикається не лише між матчами, а й під час гри. Таким чином створює команді варіативність.

Гвардіола в особі Зінченка протягом матчу отримує двох-трьох різних футболістів, ніби робить заміни у баскетболі. До того ж українець сам розкішно відчуває, коли і як потрібно перемикати ролі, створюючи ширину на фланзі чи допомагаючи в центрі поля, забезпечуючи побудову атаки дрібним пасом чи підриваючи наступ вивіреним лонгболом.

Тому зовсім не потрібно дивуватися, коли популярне місцеве видання Manchester Evening News пише про Зінченка словами "зірка Манчестер Сіті". Зараз це насправді так, якби би кумедно та незвично все не звучало. Зірка, можливо, не за розміром фан-бази, але точно за впливом на гру "містян" в останні місяці.

Guardiola didn't sound confident about Zinchenko's injury last night #mcfc https://t.co/Bc1VhrIOTq — Manchester City News (@ManCityMEN) 4. April 2019

Мерсисайдське видання Liverpool Echo навпаки з надією дивиться на чемпіонські перегони після травми Зінченка, навіть попри впевнену перемогу конкурента. "Ліверпуль втратив лідерство, але Манчестер Сіті зазнав серйозної невдачі в переможному матчі з Кардіффом".

Man City suffer injury blowhttps://t.co/xDkeRu1FqU — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) 3. April 2019

Гвардіола вкрай розчарований травмою: "Зінченко дуже важливий для нас. Він знає концепцію нашої гри, знає, як ми діємо. Але що маємо, те маємо. Протягом сезону таке трапляється. Він отримував багато ігрового часу, однак тепер ми повинні прийняти таку ситуацію та знайти вихід. Поки що я не знаю, який саме. Делф не готовий, Даніло чимало грав на цій позиції, але вона не рідна для нього. Менді? Подивимося, як він тренуватиметься в наступні дні".

Тут підходимо до другої причини, чому це велика невдача для Пепа. У тренера немає альтернативи українцю. Фабіан Делф ніяк не набере оптимальні кондиції, Даніло не дає команді зліва необхідного темпу, Бенжамен Менді розчаровує тренера поведінкою за межами поля та довго відновлюється після пошкодження. Найімовірніший варіант, що в наступних важливих іграх на фланг оборони перейде Емерік Ляпорт.

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Видання ESPN виділяє травму Зінченка головним негативом матчу Манчестер Сіті проти Кардіффа. "Прокляття лівих захисників знову дало про себе знати. Олександр Зінченко був замінений через травму на 19-й хвилині. Українець показав відмінний прогрес за останні місяці.

Зараз важко уявити, що він вийде в півфінальній зустрічі Кубка Англії з Брайтоном, чи першому поєдинку двоматчевого протистояння в Лізі чемпіонів з Тоттенхемом. Пеп Гвардіола має варіанти, але Зінченко в попередні тижні закріпив за собою цю позицію", – пише кореспондент по Сіті Джонатан Сміт.

Mirror інформує, що Манчестер Сіті потрапив у захисну кризу перед півфіналом Кубка Англії.

"Після заміни Зінченка, яку спричинила, схоже, травма підколінного сухожилля, Пеп Гвардіола ризикує залишитися без жодного зі своїх лівих захисників для поїздки на Уемблі в суботу. У 2019-му Зінченко забронював за собою лівий фланг оборони, розпочавши в старті останні 6 матчів", – додає видання.

Вболівальники Манчестер Сіті розчаровані травмою Зінченка.

Gutted about Zinchenko ️ — Olivia (@livv_mcfc) 3. April 2019

Візначають, що команда втратила баланс після його заміни. "Зінченко може мати слабкі сторони в обороні, але робить нашу атаку настільки плавною та різноманітною".

We lost the balance ever since that injury to Zinchenko. He may have his defensive liabilities but makes our attack so fluid. — . (@Theegm3) 3. April 2019

Сподіваються, що доктор Кугат, який дуже давно лікує підопічних Гвардіоли новітніми методами, дасть українцю "якусь сперму єдинорога", щоб він повернувся на поле якнайшвидше.

Gutted for Zinchenko, hopefully Dr Cugat can inject him with some unicorn sperm and he comes back as quickly as possible. — Fraudy ️ (@AgentFraudy) 3. April 2019

"Ми сьогодні забили на 3 голи менше, ніж могли, але набрали необхідні очки. Травма Зінченка – серйозна проблема, враховуючи стан справ у Менді".

We left 3 goals in the field tonight but got the points we needed. Zinchenko’s injury a real problem given Mendy’s position in the doghouse. KDB looking sharper & am hoping Leroy gets a start on Saturday. On to the next one #mcfc — Lee Bromfield (@LeeBrom) 3. April 2019

Загалом прихильники Манчестер Сіті у Twitter та на Reddit дуже засмучені через Зінченка, але не б'ють на сполох, а сподіваються, що Бенжамен Менді візьме себе в руки та закриє позицію. Також вимагають у Пепа довіряти французу, адже іншого виходу за відсутності Олександра немає. Журналісти дивуються, що Гвардіола не гарантує Менді місця в старті на наступний матч.

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