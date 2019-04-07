toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД БАРСЕЛОНА - АТЛЕТІКО

Гравець матчу з "вкрай безглуздим" вчинком. У Бельгії бурхливо обговорюють суддівські скандали за участю Маліновського

13:36 2494 Читать на русском
Гравець матчу з "вкрай безглуздим" вчинком. У Бельгії бурхливо обговорюють суддівські скандали за участю Маліновського
Руслан Маліновський / photonews

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський став центральною фігурою матчу чемпіонату Бельгії – як в позитивному плані, так і в негативному. Місцева преса активно аналізує голи та вилучення українця.

У рамках першої "шістки" Ліги Жупіле вчора відбулося своєрідне українське дербі – Генк Маліновського приймав Гент Яремчука та Безуса. Господарі перемогли з рахунком 2:1, обидва голи в складі переможців забив Руслан. Клуб назвав його найкращим гравцем матчу. Півзахисник допоміг своїй команді закріпитися на вершині турнірної таблиці бельгійської першості – 4 очки гандикапу перед конкурентами.

Маліновський дублем допоміг Генку перемогти Гент – українець ще й отримав червону картку

Маліновський – справжній лідер Генка. Після відходу екс-капітана Посуело півзахисник збірної України перейняв на себе роль диригента атак лімбуржців. До перерви практично всі небезпечні моменти біля воріт Гента виникали внаслідок дій Руслана. Гостро пробив з меж штрафного майданчика повз дальній кут, перевірив голкіпера ударом з флангу, красиво перекинув м'яч через стінку зі штрафного, який сам же й заробив.

Наприкінці першого тайму Маліновський вистрелив дублем. До другого гола питань жодних – дальній удар ідеально підправив рикошет від захисника. А от з першим м'ячем українця в Бельгії розгорілася серйозна дискусія. Руслан відкрив рахунок у зустрічі з пенальті, з призначенням якого погоджуються далеко не всі. Отримав його сам українець.

Маліновський прорвався у чужий штрафний майданчик і завдав удару в сторону воріт. Туніський захисник Бронн намагався заблокували постріл, але м'яч він стегна влучив йому в руку. Головний арбітр проігнорував епізод, але після використання VAR призначив 11-метровий. Коментатор матчу на українському ТБ Віктор Вацко відразу пояснив, що в нашому чемпіонаті за рекомендаціями Лучано Лучі такий пенальті не поставили б навіть після відеоповтору. У Бельгії думки розділилися.

Експерт видання Het Laatste Nieuws пояснює ситуацію: "Рефері в полі вирішив не призначати пенальті, але VAR прийшов йому на допомогу. Явна помилка для відеоарбітра. Рука Бронна була далеко від тіла, тому далі абсолютно не важливо, якої сили був удар, а також чи торкнувся м'яч спершу іншої частини тіла. Справедливий пенальті".

Однак вболівальники Гента дуже обурюються, оперуючи тими ж аргументами про відскок м'яч від стегна в руку Бронну та занадто малу відстані між ударом і футболістом. "Існують нові правила щодо гри руками. Раніше мені все було зрозуміло, але після цих змін я не знаю, що і як. Це дуже погано", – обурюється після матчу хавбек Гента Брехт Деягере.

Традиційно в таких ситуаціях не обходиться без конспірології. У мережі прихильники постраждалих вже активно говорять, що Генк тягнуть до чемпіонства. Популярний ресур Sporza вважає, що голи Маліновського в першому таймі були не зовсім логічними та спотворили картину гри, адже "Гент створив кращі шанси, а пенальті було сумнівним".

Дубль та вилучення Маліновського у відеоогляді матчу Генк – Гент

Втім, ще більше обговорення викликало інше рішення судді щодо Руслана Маліновського. Під завісу зустрічі українець в боротьбі з Біргером Ферстрете завалився на газон і зачепив бутсом його обличчя. З плавного руху ноги Руслана можна зробити висновок, що це було не навмисно, а просто за інерцією. На повторі помітно, що Маліновський навіть не дивився в сторону суперника, коли його шипи знайшли обличчя Ферстрете, а відразу після реакції гравця Гента наш хавбек підняв вверх руки, сигналізуючи про свою непричетність.

Більшість бельгійських медіа визнають, що це було випадково, однак далеко не всі.

"Маліновський добре проявив себе у двох голах. Після відходу Посуело він остаточно став керівником гри команди. Однак у цьому матчі мусив завчасно піти з поля. Суворе покарання для українця, який з першого погляду не мав наміру вдарити Ферстрете. Випадково чи ні, але дотик шипами до обличчя змусив рефері показати червону картку", – пише журналіст Het Laatste Nieuws.

Схожої думки дотримується Сандер Де Греве з Voetbalkrant, який вважає, що "Маліновський був вилучений після ситуації, яка більше скидалася на випадкове зіткнення, ніж на справжній удар по обличчю Ферстрете".

У студії Telenet Play Sports експерти не дійшли до спільної думки. Колишній бельгійський футболіст Ерік ван Мейр виправдовує Маліновського: "Я майже впевнений, що це був не усвідомлений рух". Натомість досвідчений голландець Ян Мюлдер, який зараз працює в медіа, навпаки бачить червону картку справедливою: "На футбольному полі нічого не відбувається неусвідомлено. Він не заперечував, що вдарив Ферстрете".

Марк Дегріз висловив компромісний погляд: "Якщо дивитися на епізод у сповільненому повторі, то виглядає так, що його нога рухається в напрямку обличчя, і червона картка заслужена. Проте в нормальному темпі складається враження, що Маліновський робив це, не усвідомлюючи. Дисциплінарні органи повинні розглядати ситуацію виключно в реальному часі".

Головний тренер Генка Філліп Клеман після матчу взагалі не хотів говорити про важливі 3 очки для своєї команди та повністю зосередився на захисті українця. "Я бачив повтор – Маліновський не робить нічого поганого. М'язи його ноги зовсім не напружені, так неможливо вдарити. Ферстрете боляче, але це точно не червона картка. Кожен, хто грав у футбол, переглянувши ці кадри, не дасть червоної картки".

"Що мене найбільше турбує? Те, що епізод з Маліновським розбирають люди, які ніколи не грали у футбол. Це не тривала дискваліфікація. Для мене це навіть не червона картка", – додав наставник Руслана.

Дискваліфікація Маліновського дійсно може серйозно вдарити по Генку. Наступний матч у лімбуржців – проти найближчого переслідувача Брюгге. Руслан майже на 100% його пропустить, а це означає, що центр поля команди залишиться без креативного лідера. Однак проблеми можуть бути серйознішими.

Якщо дисциплінарні органи вирішать, що українець вдарив суперника навмисно, то можуть відсторонити його на декілька матчів. А це вже удар по чемпіонських амбіціях Генка. Видання Voetbal24 називає вчинок Маліновського "вкрай безглуздим" та наводить слова журналіста Філіпа Йоса, який запевняє, що українця забанять більш ніж на 1 матч. Так Маліновський з героя конкретного матчу може перетворитися в антигероя чемпіонських перегонів для Генка.

Теги
Українці за кордоном Головне Статті Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Гент Гент Бельгія Філліп Клеман Філліп Клеман
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
9
хв
Інтер
16:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук