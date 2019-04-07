Гравець матчу з "вкрай безглуздим" вчинком. У Бельгії бурхливо обговорюють суддівські скандали за участю Маліновського

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський став центральною фігурою матчу чемпіонату Бельгії – як в позитивному плані, так і в негативному. Місцева преса активно аналізує голи та вилучення українця.

У рамках першої "шістки" Ліги Жупіле вчора відбулося своєрідне українське дербі – Генк Маліновського приймав Гент Яремчука та Безуса. Господарі перемогли з рахунком 2:1, обидва голи в складі переможців забив Руслан. Клуб назвав його найкращим гравцем матчу. Півзахисник допоміг своїй команді закріпитися на вершині турнірної таблиці бельгійської першості – 4 очки гандикапу перед конкурентами.

Маліновський дублем допоміг Генку перемогти Гент – українець ще й отримав червону картку

Маліновський – справжній лідер Генка. Після відходу екс-капітана Посуело півзахисник збірної України перейняв на себе роль диригента атак лімбуржців. До перерви практично всі небезпечні моменти біля воріт Гента виникали внаслідок дій Руслана. Гостро пробив з меж штрафного майданчика повз дальній кут, перевірив голкіпера ударом з флангу, красиво перекинув м'яч через стінку зі штрафного, який сам же й заробив.

Наприкінці першого тайму Маліновський вистрелив дублем. До другого гола питань жодних – дальній удар ідеально підправив рикошет від захисника. А от з першим м'ячем українця в Бельгії розгорілася серйозна дискусія. Руслан відкрив рахунок у зустрічі з пенальті, з призначенням якого погоджуються далеко не всі. Отримав його сам українець.

Маліновський прорвався у чужий штрафний майданчик і завдав удару в сторону воріт. Туніський захисник Бронн намагався заблокували постріл, але м'яч він стегна влучив йому в руку. Головний арбітр проігнорував епізод, але після використання VAR призначив 11-метровий. Коментатор матчу на українському ТБ Віктор Вацко відразу пояснив, що в нашому чемпіонаті за рекомендаціями Лучано Лучі такий пенальті не поставили б навіть після відеоповтору. У Бельгії думки розділилися.

Експерт видання Het Laatste Nieuws пояснює ситуацію: "Рефері в полі вирішив не призначати пенальті, але VAR прийшов йому на допомогу. Явна помилка для відеоарбітра. Рука Бронна була далеко від тіла, тому далі абсолютно не важливо, якої сили був удар, а також чи торкнувся м'яч спершу іншої частини тіла. Справедливий пенальті".

Однак вболівальники Гента дуже обурюються, оперуючи тими ж аргументами про відскок м'яч від стегна в руку Бронну та занадто малу відстані між ударом і футболістом. "Існують нові правила щодо гри руками. Раніше мені все було зрозуміло, але після цих змін я не знаю, що і як. Це дуже погано", – обурюється після матчу хавбек Гента Брехт Деягере.

Традиційно в таких ситуаціях не обходиться без конспірології. У мережі прихильники постраждалих вже активно говорять, що Генк тягнуть до чемпіонства. Популярний ресур Sporza вважає, що голи Маліновського в першому таймі були не зовсім логічними та спотворили картину гри, адже "Гент створив кращі шанси, а пенальті було сумнівним".

Дубль та вилучення Маліновського у відеоогляді матчу Генк – Гент

Втім, ще більше обговорення викликало інше рішення судді щодо Руслана Маліновського. Під завісу зустрічі українець в боротьбі з Біргером Ферстрете завалився на газон і зачепив бутсом його обличчя. З плавного руху ноги Руслана можна зробити висновок, що це було не навмисно, а просто за інерцією. На повторі помітно, що Маліновський навіть не дивився в сторону суперника, коли його шипи знайшли обличчя Ферстрете, а відразу після реакції гравця Гента наш хавбек підняв вверх руки, сигналізуючи про свою непричетність.

Більшість бельгійських медіа визнають, що це було випадково, однак далеко не всі.

"Маліновський добре проявив себе у двох голах. Після відходу Посуело він остаточно став керівником гри команди. Однак у цьому матчі мусив завчасно піти з поля. Суворе покарання для українця, який з першого погляду не мав наміру вдарити Ферстрете. Випадково чи ні, але дотик шипами до обличчя змусив рефері показати червону картку", – пише журналіст Het Laatste Nieuws.

Схожої думки дотримується Сандер Де Греве з Voetbalkrant, який вважає, що "Маліновський був вилучений після ситуації, яка більше скидалася на випадкове зіткнення, ніж на справжній удар по обличчю Ферстрете".

У студії Telenet Play Sports експерти не дійшли до спільної думки. Колишній бельгійський футболіст Ерік ван Мейр виправдовує Маліновського: "Я майже впевнений, що це був не усвідомлений рух". Натомість досвідчений голландець Ян Мюлдер, який зараз працює в медіа, навпаки бачить червону картку справедливою: "На футбольному полі нічого не відбувається неусвідомлено. Він не заперечував, що вдарив Ферстрете".

Марк Дегріз висловив компромісний погляд: "Якщо дивитися на епізод у сповільненому повторі, то виглядає так, що його нога рухається в напрямку обличчя, і червона картка заслужена. Проте в нормальному темпі складається враження, що Маліновський робив це, не усвідомлюючи. Дисциплінарні органи повинні розглядати ситуацію виключно в реальному часі".

Головний тренер Генка Філліп Клеман після матчу взагалі не хотів говорити про важливі 3 очки для своєї команди та повністю зосередився на захисті українця. "Я бачив повтор – Маліновський не робить нічого поганого. М'язи його ноги зовсім не напружені, так неможливо вдарити. Ферстрете боляче, але це точно не червона картка. Кожен, хто грав у футбол, переглянувши ці кадри, не дасть червоної картки".

"Що мене найбільше турбує? Те, що епізод з Маліновським розбирають люди, які ніколи не грали у футбол. Це не тривала дискваліфікація. Для мене це навіть не червона картка", – додав наставник Руслана.

Дискваліфікація Маліновського дійсно може серйозно вдарити по Генку. Наступний матч у лімбуржців – проти найближчого переслідувача Брюгге. Руслан майже на 100% його пропустить, а це означає, що центр поля команди залишиться без креативного лідера. Однак проблеми можуть бути серйознішими.

Якщо дисциплінарні органи вирішать, що українець вдарив суперника навмисно, то можуть відсторонити його на декілька матчів. А це вже удар по чемпіонських амбіціях Генка. Видання Voetbal24 називає вчинок Маліновського "вкрай безглуздим" та наводить слова журналіста Філіпа Йоса, який запевняє, що українця забанять більш ніж на 1 матч. Так Маліновський з героя конкретного матчу може перетворитися в антигероя чемпіонських перегонів для Генка.