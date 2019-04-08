toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Маліновський ризикує отримати тривалу дискваліфікацію у чемпіонаті Бельгії

15:51 2205 Читать на русском
Маліновський ризикує отримати тривалу дискваліфікацію у чемпіонаті Бельгії
Руслан Маліновський / Belga

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Бельгії покарає хавбека Генка Руслана Маліновського за червону картку в матчі з Гентом щонайменше на 4 матчі.

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Бельгії відкрив справу щодо червоної картки півзахисника Руслана Маліновського у матчі з Гентом, а це означає, що українець отримає щонайменше 4 матчі дискваліфікації.

Дубль та вилучення Маліновського у відеоогляді матчу Генк – Гент

Більше того, тамтешні журналісти, зокрема Het Belang van Limburg, стверджують, що Руслана може чекати дискваліфікація на 7 поєдинків. Розгляд справи заплановано на 12 квітня. Відразу після цього Генк отримає можливість оскаржити рішення Дисциплінарного комітету.

Апеляція може бути розглянути не раніше 16 квітня, що дасть можливість Маліновському зіграти у матчі з Брюгге, який відбудеться 14 квітня. Саме зустріч з "чорно-синіми" може стати останнюю для Руслана в поточному сезоні, якщо він отримає 7-матчеву дискваліфікацію.

Гравець матчу з "вкрай безглуздим" вчинком. У Бельгії бурхливо обговорюють суддівські скандали за участю Маліновського

Теги
Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Гент Гент Бельгія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
9
хв
Болонья
21:30
К'єво
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук