Маліновський ризикує отримати тривалу дискваліфікацію у чемпіонаті Бельгії

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Бельгії покарає хавбека Генка Руслана Маліновського за червону картку в матчі з Гентом щонайменше на 4 матчі.

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Бельгії відкрив справу щодо червоної картки півзахисника Руслана Маліновського у матчі з Гентом, а це означає, що українець отримає щонайменше 4 матчі дискваліфікації.

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Більше того, тамтешні журналісти, зокрема Het Belang van Limburg, стверджують, що Руслана може чекати дискваліфікація на 7 поєдинків. Розгляд справи заплановано на 12 квітня. Відразу після цього Генк отримає можливість оскаржити рішення Дисциплінарного комітету.

Апеляція може бути розглянути не раніше 16 квітня, що дасть можливість Маліновському зіграти у матчі з Брюгге, який відбудеться 14 квітня. Саме зустріч з "чорно-синіми" може стати останнюю для Руслана в поточному сезоні, якщо він отримає 7-матчеву дискваліфікацію.

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