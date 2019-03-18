Наші за кордоном: гольова феєрія Маліновського та Яремчука, гнів Девіча, дебют Блізніченка, пас Харатіна

Черговий тиждень подарував нам багато хороших новин про наших земляків на полях Європи. Яремчук і Маліновський феєрили у Бельгії, Яковенко та Гринь перебували в центрі уваги у Данії, Блізніченко показував клас у Молдові, Іванісеня видав чудовий матч у Грузії, а Девіч та Сваток запалювали червоне світло в Азербайджані та Хорватії відповідно. Проте це далеко не все, чим запам’ятався уік-енд для наших земляків.

Англія

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті на гру Ліги чемпіонів із Шальке (7:0) і допоміг своїй команді пробитися до чвертьфіналу. В активі українця розкішний гольовий пас на Лероя Сане.

В суботу в Кубку ліги проти Суонсі Зінченко, очевидно, у статусі гравця основи отримав нагоду перепочити – раніше про такий статус можна було тільки мріяти. Олександр вийшов на заміну лише на 57-й хвилині, коли його команда сенсаційно "горіла" 0:2. До завершення зустрічі Манчестер Сіті здійснив класний камбек і переміг 3:2.

Зінченко в Суонсі – Ман Сіті: герой англійських ЗМІ та фанатів, перелякав Гвардіолу через хулігана, відчепив конкурента

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 7 матчів, 594 хвилини

Іспанія

Незважаючи на старання у минулому турі, на матч Леганеса проти Жирони Андрій Лунін знову опинився в запасі. Зате весь поєдинок за "огірків" провів Василь Кравець. Відразу 8 гравців Леганеса отримали попередження – українець також є в цьому переліку. Два провали оборони коштували команді Кравця поразки 0:2. Слід зазначити, що шансів врятувати ворота у Івана Куельяра, конкурента Луніна, не було.

Альбасете, який не знав перемог у чотирьох останніх матчах (стільки ж команда не могла забити), нарешті здобув три пункти. В матчі проти Естремадури, одного з аутсайдерів Сегунди, переможний гол вдалося забити лише на 89-й хвилині. Роман Зозуля провів на полі усі 90 хвилин.

В понеділок Євген Селезньов вийшов на поле на 12 заключних хвилин у грі з Осасуною (1:2). Чергова гра Малаги знову відбудеться у понеділок.

"Він – фіаско": Селезньов і Бланко Лещук стали співучасниками небувалої серії Малаги – вони на устах іспанських ЗМІ

В якості бонусу – Іван Зотько був вилучений в матчі третього дивізіону Еркулес-Льєйда (0:0) на 13-й хвилині. Після поєдинку українцеві довелося вибачатися – спочатку в мікст-зоні, а потім і в соцмережах.

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Андрій Лунін (Леганес) – 3 матчі, 1 пропущений гол, 184 хвилини

Василь Кравець (Леганес) – 4 матчі, 2ж.к., 335 хвилин

Роман Зозуля (Альбасете) – 25 матчів, 7 голів, 7 ж.к., 2 ч.к., 2134 хвилини

Євген Селезньов (Малага) – 8 матчів, 195 хвилин

Орест Лебеденко (Луго)

Німеччина

Євген Коноплянка відіграв весь матч проти Манчестер Сіті (0:7) в Лізі чемпіонів, а на вихідних дивився з лави запасних, як його Шальке програє Лейпцигу (0:1).

В другому дивізіоні радіємо дрібницям – у заявку на матч Гамбург – Дармштадт (2:3) потрапив наш кіпер Ігор Березовський. Українець, який востаннє на поле в офіційному матчі виходив майже 4 роки тому, має хорошу нагоду реанімувати свою кар’єру.

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Євген Коноплянка (Шальке) – 11 матчів, 1 гол, 1 ч.к., 643 хвилини

Борис Тащи (Дуйсбург) – 14 матчів,1 гол, 3 ж.к., 989 хвилин

Ігор Березовський (Дармштадт)

Бельгія

Справжнім героєм тижня можна назвати Романа Яремчука. Перед стартом збірної України у відборі на чемпіонат Європи нападник оформив дубль у матчі Гента з Сент-Трюйденом (2:0).

Яремчук оформив дубль за Гент

На 88-й хвилині Яремчука замінив Роман Безус.

Дуже класний матч напередодні поїздки у табір збірної провів Руслан Маліновський. Українець відіграв 84 хвилини проти Зульте-Варегема (3:3) і за хокейною системою повинен був би отримати 3 очки. Маліновський відзначився забитим голом і віддав дві передачі після яких його партнери розігрували м’яч і забивали. Прикро, але Генк втратив перемогу і пропустив на третій компенсованій хвилині.

Андрій Бацула вступив у гру Кортрейк-Антверпен (2:0) на 83-й хвилині, коли команди голів ще не забивали. Екс-гравець Олександрії безпосередньої участі в гольових атаках не брав, проте можна сміливо констатувати – після виходу українця його команда двічі забила. У запасі гостей матч провів Єгор Назарина.

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Ігор Пластун (Гент) – 16 матчів, 1 ч.к., 1381 хвилина

Роман Безус (Гент) – 22 матчі, 3 голи, 9 ж.к., 1 ч.к., 1510 хвилин

Роман Яремчук (Гент) – 27 матчів, 6 голів, 5 ж.к., 1978 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Руслан Маліновський (Генк) – 28 матчів, 9 голів, 8 ж.к., 1 ч.к., 2239 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 8 матчів, 2ж.к., 547 хвилин

Туреччина

Микола Морозюк повернувся на поле і допоміг Різеспору обіграти Коньяспор (2:0). Екс-капітан Динамо вступив у гру на 61-й хвилині, коли його команда мінімально вела в рахунку. Євген Опанасенко спостерігав за протистоянням з лави запасних.

Сергій Рибалка знову опинився на лаві запасних – його Сівасспор програв Фенербахче (1:2).

В неділю Кайсеріспор видав шалений матч проти лідера чемпіонату Істанбул Башакшехір (1:1). Артем Кравець та Олександр Кучер, провели на полі весь поєдинок, а фавориту вдалося врятуватися на 90+8-й хвилині завдяки пенальті Емануеля Адебайора. І все ж приємно, що до забитого голу господарів доклався Кравець – українець виграв верхову дуель і спрямував м’яч у штангу. Далі було брутальне добивання, суперечки і, нарешті, VAR, який підтвердив те, що м’яч таки закотився за лінію.

Удар Артема на 00:20

Олександр Гладкий відзначився забитим голом з пенальті у матчі проти Елазігспора (2:0). Вже на 8-й хвилині українець відкрив рахунок. Нападника замінили на 76-й хвилині.

Дмитро Коркішко вийшов на заміну на 68-й хвилині у грі проти Османліспора (3:1) і отримав жовту картку.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 22 матчі, 2 голи, 2 ж.к., 1555 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 7 матчів, 448 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 15 матчів, 3 голи, 788 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 14 матчів, 5 ж.к., 762 хвилини

Микола Морозюк (Різеспор) – 7 матчів, 1 ж.к., 1 ч.к., 521 хвилина

Олександр Гладкий (Адана Демірспор) – 5 матчів, 3 голи, 164 хвилини

Дмитро Коркішко (Хатайспор) – 19 матчів, 2 голи, 3 ж.к., 544 хвилини

Греція

ПАОК здобув вольову перемогу в двобої з Панаітолікосом (2:1), а Євген Шахов провів на полі весь матч.

Владислав Наумець знову опинився у запасі ПАС Яніни на гру з Ларісою (0:0).

АЕК без Дмитра Чигринського переміг Атромітос (1:0).

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Євген Хачеріді (ПАОК) – 3 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 16 матчів, 1 гол, 6 ж.к., 1136 хвилин

Дмитро Чигринський (АЕК) – 14 матчів, 1215 хвилин

Владислав Наумець (Яніна) – 3 матчі, 34 хвилини

Данія

В Данії зустрілися дві команди з українцями – Есб’єрг приймав Вайле (2:1). У старті господарів вийшов Юрій Яковенко і був дуже активним. На 54-й хвилині з’явився на полі Сергій Гринь, а вже через кілька хвилин заробив пенальті! Наступний гол знову відбувся за участі нашого земляка. Цього разу прізвище українця з’явилося на табло – Яковенко уникнув офсайду і в акробатичному стрибку переправив м’яч у сітку. Через кілька хвилин Юрій пішов з поля, а вже в компенсований час Есб’єрг вирвав дуже курйозну перемогу (подивіться завершення відео – не пошкодуєте). Владлен Юрченко спостерігав за із запасу за тим, як його Вайле втрачає дуже важливі очки в контексті боротьби за збереження місця в еліті

Падіння Гриня на 01:05, гол Яковенка на 01:30

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 18 матчів, 3 голи, 4 ж.к., 556 хвилин

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 10 матчів, 3 ж.к., 673 хвилини

Владлен Юрченко (Вайле) – 10 матчів, 1 ж.к., 445 хвилин

Сергій Гринь (Вайле) – 1 матч, 36 хвилин

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Швеція

АФК Ескільстуна Івана Бобка пробилася до фіналу Кубка Швеції! Українець у півфінальному виїзному поєдинку з АІК (1:1) провів на полі 75 хвилин. Вже без Івана його партнери перевели гру в екстра тайм, а потім і до серії пенальті, де виявилися сильнішими 6:5. У травні Бобко має нагоду здобути Кубок Швеції в протистоянні з Хеккеном.

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Іван Бобко (АФК Ескільстуна)

Чехія

Едуард Соболь відіграв 90 хвилин у протистоянні Яблонця зі Словацко (0:0).

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Тарас Качараба (Слован) – 21 матч, 1 гол, 2 ж.к., 1796 хвилин

Едуард Соболь (Яблонець) – 11 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 710 хвилин

Сербія

В середу 11-ту поспіль перемогу здобули Раднічки Тараса Бондаренка! Геніальна серія скромної команди дозволяє їй продовжувати погоню за Црвеною Звездою. Цього разу Раднічки здолали Земун (1:0), а українець стабільно відіграв весь матч. Заради справедливості варто сказати, що Земун втратив, як мінімум 5 прекрасних моментів, а пропустив зі стандарту наприкінці зустрічі.

Трохи раніше, в середу команда Тараса Бондаренка в Кубку Сербії перемогла Войводину (2:1), а українець відіграв весь поєдинок.

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Тарас Бондаренко (Раднічки) – 22 матчі, 2 голи, 2 ж.к., 1882 хвилини

Польща

Олексій Дитятьєв зіграв 90 хвилин у краківському дербі. Його Краковія до 86-ї хвилини програвала Віслі 0:3, проте в кінцівці змогла забити лише двічі. Безпосередньої провини українця в пропущених голах немає.

Після місячної паузи у ворота Медзі повернувся Антон Каніболоцький, команда якого програла П’ясту (1:2). Здається, наш кіпер зробив все, що міг – його просто розстрілювали впритул.

Володимир Костевич повернувся у заявку Леха після травми, проте із лави запасних спостерігав за розгромом своєї команди у грі з Гурніком із Забже (0:3).

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 22 матчі, 1 гол, 5 ж.к., 1900 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 16 матчів, 26 пропущених голів, 1440 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 16 матчів, 1 гол, 1375 хвилин

Угорщина

Матч Ференцвароша та Халадаша, першої та останньої команд ліги, видався дуже напруженим. Спочатку команда Сергія Реброва не реалізувала сумнівний пенальті, потім забила розкішний гол з офсайду, а наприкінці матчу таки дотиснула суперника. Варто відзначити вилучення легендарного Габора Кірая через бурхливі апеляції до арбітра після першого голу.

Як у Ференцвароша Реброва вкрали шедевральний гол, а в Харатіна – красивий гольовий пас

У складі господарів весь матч провів Ігор Харатін, а Івана Петряка, Юрія Габовди та Олега Голодюка не було у заявці на поєдинок. Єдиний українець на полі відзначився прекрасною гольовою передачею.

Дебрецен мінімально переміг Дьошдьор (1:0), а Олександр Надь та Сергій Шестаков провели на полі весь матч. У голкіпера було не надто багато роботи, а єдиний гол в матчі прийшов з флангу Шестакова – українцю важко було втримати двох опонентів, які розіграли класну комбінацію.

Антон Кравченко, Павло Лук’янчук та Роман Карасюк не допомогли Кішварді уникнути поразки у грі з Уйпештом (0:1). Більше того, Кравченко порушив правила у штрафному майданчику, що призвело до вирішального пенальті. Разом з тим, Антон традиційно був небезпечним біля протилежних воріт на стандартах.

Мезакьовешд з Михайлом Месхі (відіграв усі 90 хвилин) програв Відеотону (0:1). Шандор Вайда вийшов на заключні сім хвилин.

Артем Кичак та Євген Селін вийшли у старті МТК на матч із Академією Пушкаша (2:3). Все почалося максимально жахливо – на 3-й хвилині Селін не завадив прострілити зі свого флангу, а Кичак не найкращим чином зіграв на виході – 0:1.

Проте вже за 25 хвилин гості зрівняли рахунок зусиллями Євгена Селіна, який відмінно зіграв під час подачі кутового.

Втім цей матч, який сміливо можна називати одним з найгірших в кар’єрі Кичака, завершився на користь суперника. Спочатку наш воротар ледве не припустився фатальної помилки – минулося. Зате згодом Артем двічі зіграв не дуже надійно (хоч один з голів і був забитий з порушенням) і МТК поступився 2:3.

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 20 матчів: 13 перемог, 3 нічиїх, 4 поразки

Олександр Надь (Дебрецен) – 23 матчі, 24 пропущених голи, 4ж.к., 2070 хвилин

Артем Кичак (МТК) – 25 матчів, 40 пропущених голів, 2 ж.к., 2250 хвилин

Євген Селін (МТК) – 21 матч, 1 гол, 3 ж.к., 1685 хвилин

Іван Петряк (Ференцварош) – 23 матчі, 6 голів, 5 ж.к., 1917 хвилин

Ігор Харатін (Ференцварош) – 7 матчів, 1 ж.к., 612 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 23 матчі, 1 ж.к., 1921 хвилина

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 19 матчів, 5 ж.к., 1237 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 22 матчі, 1 гол, 5 ж.к., 1935 хвилин

Олег Голодюк (Халадаш) – 2 матчі, 1 гол, 1 ж.к., 180 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 22 матчі, 2 ж.к., 1382 хвилини

Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 16 матчів, 1183 хвилини

Антон Кравченко (Кішварда) – 6 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 540 хвилин

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 22 матчі, 4 голи, 1 ж.к., 1559 хвилин

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 10 матчів, 1 гол, 3ж.к. 1 ч.к., 766 хвилин

Андрій Черепко (Кішварда)

Македонія

Євген Новак допоміг перемогти Вардару, який здобув три пункти у грі з конкурентом за медалі Шкупі (1:0).

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Євген Новак (Вардар) – 18 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1620 хвилин

Кіпр

Євген Павлов вийшов на заміну на заключні 6 хвилин у переможній грі з Алкі (4:1).

Ерміс в п’ятницю без Ярослава Мартинюка поступився вдома Еносісу (1:2).

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Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 21 матч, 3 голи, 4 ж.к., 863 хвилини

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 23 матчі, 2 голи, 6 ж.к., 2028 хвилин

Хорватія

Олександр Сваток був вилучений у матчі проти Рудеша (3:0). Українець розпочав другу гольову атаку своєї команди, коли виграв позицію під час вкидання ауту суперником і "проткнув" м’яч з-під опонента. Однак на 88-й хвилині Сваток отримав жовту картку, а на 90-й був попереджений вдруге.

Дмитро Льопа вийшов на заміну відразу після перерви, коли його Осієк програвав Рієці 0:2. І треба відзначити, що українець ситуацію покращив – на 82-й хвилині Льопа виконав кутовий, який став гольовим. Проте після цього Рієка забила ще раз і перемогла 3:1.

Пас Дмитра на 00:35

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Дмитро Льопа (Осієк) – 11 матчів, 2 ж.к., 346 хвилин

Олександр Сваток (Хайдук) – 3 матчі, 1 ж.к., 1 ч.к., 265 хвилин

Словаччина

Владислав Хомутов з’явився у старті Злате Моравце на поєдинок із Сеницею (3:2) і був замінений на 35 хвилині. Українець пішов з поля при рахунку 1:1.

Данило Бескоровайний отримав жовту картку за 90 хвилин гри проти Жиліни, а його Земплін був розтрощений 0:4. Юрій Захарків спостерігав за цим із лави запасних.

Артем Сухоцький допоміг Словану розгромити Серед (4:1). За 90 хвилин українець відзначився жовтою карткою і черговим гольовим пасом. В даному випадку його можна назвати певною мірою спонтанним – українець віддавав передачу у штрафний майданчик, проте гравець суперника зрізав м’яч у власні ворота.

Результативний простріл Артема на 01:45

Максим Третьяков відіграв перший тайм у матчі ДАК-Ружомберок (1:1). Українець пішов з поля, коли його команда поступалася.

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Артем Сухоцький (Слован) –18 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1603 хвилини

Данило Бескоровайний (Земплін) – 17 матчів, 4 ж.к., 1461 хвилина

Юрій Захарків (Земплін) – 1 матч, 9 хвилин

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 857 хвилин

Ілля Чередниченко (Нітра) – 10 матчів, 1 ж.к., 384 хвилини

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 5 матчів, 13 хвилин

Владислав Хомутов (Злате Моравце) – 3 матчі, 118 хвилин

Олександр Моргос (Тренчин)

Болгарія

Верея Олександра Севідова, яка не виграє вже більше року, знову поступилася. Проте команда вкотре попсувала нерви фавориту (раніше проблеми виникли у Лудогорця – 0:0). Левскі не без надзусиль переміг суперника з рахунком 4:3.

Геннадій Ганєв, Євген Добровольський та Сергій Рудика провели на полі весь поєдинок. Слід зауважити, що Ганєв, незважаючи на чотири пропущених голи, неодноразово рятував свою команду. Крім того, наш голкіпер двічі пропустив з пенальті.

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Олександр Севідов (Верея) – 6 матчів: 1 нічия, 5 поразок

Денис Васильєв (Верея) – 16 матчів, 1 ж.к.,1331 хвилина

Геннадій Ганєв (Верея) – 6 матчів, 14 пропущених голів, 1 ж.к., 540 хвилин

Сергій Рудика (Верея) – 4 матчі, 1 ж.к., 360 хвилин

Євген Добровольский (Верея) - 6 матчів, 2 ж.к., 540 хвилин

Казахстан

У п’ятницю відбулися усі матчі 2-го туру місцевого чемпіонату.

Кайрат переміг карагандинський Шахтар (2:1). У складі гостей весь матч провели Артем Барановський та Євген Ткачук.

Атирау вдома програв Іртишу (1:3), а у складі господарів зіграли троє наших земляків: Різван Аблітаров провів увесь матч, а Сергія Загинайлова у перерві замінив Андрій Ткачук.

Кайсар вдома програв Жетису (0:1), а у складі тріумфаторів 90 хвилин відіграв Руслан Степанюк.

5 хвилин у переможному матчі Ордабаси-Актобе (1:0) провів Кирило Ковальчук. Весь матч за Ордабаси провів Дмитро Непогодов.

Астана Романа Григорчука перемогла Окжетпес (2:1).

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Роман Григорчук (Астана) – 2 матчі: 2 перемоги

АдерінсолаЕсеола (Кайрат)

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 2 матчі, 7 хвилин

Дмитро Непогодов (Ордабаси) – 2 матчі, 180 хвилин

Руслан Степанюк (Жетису) – 1 матч, 90 хвилин

Різван Аблітаров (Атирау) – 2 матчі, 180 хвилин

Андрій Ткачук (Атирау) – 2 матчі, 1 ж.к., 63 хвилини

Сергій Загинайлов(Атирау) – 2 матчі, 16 хвилин

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 2 матчі, 180 хвилин

Артем Барановський (Шахтар Караганда) – 2 матчі, 180 хвилин

Білорусь

Чемпіонат в сусідній країні розпочнеться лише наприкінці березня, проте минулого тижня в Білорусі відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу Кубка. Вітебськ на виїзді здолав гомельський Локомотив (2:1), а один з голів на рахунку нашого Артема Старгородського, який відзначився з пенальті. Старгородського завалили у штрафному майданчику, проте, епізод можна назвати дуже суперечливим. У складі тріумфаторів 75 хвилин провів Максим Фещук.

Падіння Артема, комічна реакція суперників та пенальті на 02:45

Слуцьк переміг мінське Динамо (1:0), проте поразка у першому матчі 0:2 не дозволила новій команді Артема Дудіка (зіграв другий тайм) пройти далі. На тижні він переїхав з дубля донецького Шахтаря у Слуцьк. Екс-партнер Дудіка по луцькій Волині Юрій Тетеренко відбігав усі 90 хвилин.

Молдова

В суботу стартував новий сезон у Молдові. І варто сказати, що відразу з кількох приємних новин для українців. Ще в жовтні екс-гравець Дніпра Андрій Блізніченко підписав контракт із Шерифом і тільки тепер дебютував за нову команду.

Українець вийшов на заміну в матчі зі Сперанцою на 78-й хвилині, а вже через 4 хвилин відзначився єдиним у матчі голом. Блізніченко обіграв ледве не півкоманди, зіграв у стінку із партнером і пробив – м’яч не без допомоги рикошету залетів під перекладину!

Дебютував за Сфинтул Георге екс-гравець Ворскли Валерій Мазур. Українець вийшов на поле вже в компенсований час матчу проти Мілсамі (3:0).

З таким же рахунком Динамо-Авто розгромило Кодру. Другий гол в зустрічі – на рахунку нашого Владислава Краєва.

Якщо маєте вільну хвилинку – гляньте відео з самого початку. Перший гол господарів можна назвати геніальним. Другий результативний удар (власне, Краєва) також можна назвати маленьким шедевром! Та й третім голом також можна насолоджуватися.

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Андрій Блізніченко (Шериф) – 1 матч, 1 гол, 12 хвилин

Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 1 матч, 1 гол, 78 хвилин

Валерій Мазур (Сфинтул Георге) – 1 матч, 1 хвилина

Португалія

Євген Сердюк поки не отримує довіри від наставника Боавішти Літу Відігала.

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Євген Сердюк (Боавішта)

Ізраїль

Маккабі без допомоги Антона Браткова переміг Іроні (1:0).

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Антон Братков (Маккабі П-Т) – 1 матч, 1 ж.к., 90 хвилин

Азербайджан

Валерій Куценко відіграв весь матч за Кешлю, яка поступилася Зірі (0:2).

Сабаїл вдома програв Карабаху (1:2), а Олександр Рибка двічі пропустив. Попри це вихованець Динамо провів феноменальний матч (так, нехай вас не дивує таке формулювання – український воротар здійснив з десяток сейвів). Рибку важко звинувачувати у пропущених голах. В першому епізоді іспанець Дані Квінтана виконав бездоганний штрафний з 30-ти метрів – м’яч влетів у "дев’ятку" і ледве не розірвав сітку, а наприкінці зустрічі Олександру забили з пенальті.

Нефтчі Кирила Петрова та Габала Дмитра Безотосного розійшлися миром (1:1), а українці провели матч від дзвінка до дзвінка. Наш воротар пропустив абсолютно шалений гол після рикошету від захисника точнісінько під перекладину. Загалом же Безотосний провів хороший матч і запам’ятався надійною грою. В одному з епізодів пробивати земляка міг Петров, проте удар Кирила з лінії воротарського майданчика з розвороту виявився трохи неточним.

Сабах зіграв внічию із Сумгаїтом (1:1), а Марко Девіч вже на 29-й хвилині отримав червону картку. Потенційно класний момент за участю легенди Металіста міг завершитися пенальті, проте суддя вважав інакше і нагородив Марко жовтою карткою.

Епізод з вилученням Марко на 01:20

Це викликало океан негативних емоцій у футболіста і він видав цілий монолог на адресу рефері. У певний момент суддя не витримав і вилучив Девіча. Класно ілюструє даний епізод і передає емоції – ось це фото з прес-служби Сабаха.

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Марко Девіч (Сабах) – 15 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1 ч.к.,1198 хвилин

Дмитро Безотосний (Габала) – 17 матчів, 16 пропущених голів, 1530 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 16 матчів, 5 ж.к., 1415 хвилин

Ігор Коротецький (Сабаїл) – 6 матчів, 2 ж.к., 426хвилин

Олександр Рибка (Сабаїл) – 7 матчів, 7 пропущених голів, 2 ж.к., 630 хвилин

Валерій Куценко (Кешля) – 7 матчів, 380 хвилин

Вірменія

Пюнік переміг Арцах (1:0), а у старті вийшли троє українців: Сергій Шевчук (75 хвилин), Максим Трусевич (90 хвилин) та Дмитро Клімаков (46 хвилин).

Бабанц переміг Арарат (3:1), у складі якого на 82-й хвилині з’явився Андрій Яковлєв.

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Максим Трусевич (Пюнік) –17матчів, 1 гол, 4 ж.к.,1484 хвилини

Сергій Шевчук (Пюнік) – 4 матчі, 1 гол, 1 ж.к., 283 хвилини

Дмитро Клімаков(Арцах) – 4 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 276 хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 1 матч, 2 пропущених голи, 90 хвилин

Андрій Яковлєв (Арарат) – 3 матчі, 133 хвилини

Михайло Калугін (Арарат) – 1 матч, 1 ж.к., 18 хвилин

Грузія

Сабуртало з Денисом Шеліховим у заміні розгромив кутаїське Торпедо (3:0). У складі гостей Олександр Азацький відіграв весь матч, а Амбросій Чачуа був замінений у перерві. Варто зауважити, що команда з Кутаїсі усі голи пропустила у перших півгодини гри.

Гіулі Манджгаладзе відіграв весь матч за батумське Динамо у двобої з Ділою (1:0).

Дмитро Іванісеня видав феєричний матч у тбіліському дербі, в якому Динамо розтрощило Локомотив (4:0). Спочатку уродженець Кривого Рогу виконав навіс у штрафний майданчик, який було зупинено рукою – пенальті і червона картка за "волейбол". Другий гол динамівці забили після того, як Іванісеня постелився у підкаті в центрі поля – так розпочалася гольова атака. Нарешті четвертий гол знову створив українець. Дмитро навісив у штрафний майданчик, після чого захисник Локомотива зрізав м’яч у власні ворота. Відмінна гра Іванісені!

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 4 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 260 хвилин

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 4 матчі, 1 гол, 360 хвилин

Амбросій Чачуа (Торпедо Кт) – 2 матчі, 59 хвилин

Гіулі Манджгаладзе (Динамо Батумі) – 4 матчі, 1 ж.к., 360 хвилин

Денис Шеліхов (Сабуртало)

Латвія

Валмієра перемогла Даугавпілс (2:0), а Олексій Геловані, Данило Кучер та Богдан Коваленко провели на полі весь матч. Наш воротар здійснив кілька хороших сейвів, проте трохи задалеко вийшов під час подачі від кутового прапорця, що призвело до другого пропущеного голу. Екс-лідер дубля Олімпіка Олексій Геловані взяв участь у першій гольовій атаці Валмієри.

Максим Марусич знову розпочав матч з лави запасних і вийшов на поле, коли його РФШ перемагала Спартак з Юрмали 2:1. Після виходу на поле українця команди обмінялися забитими голами.

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Максим Марусич (РФШ) – 2 матчі, 1 гол, 73 хвилини

Богдан Коваленко (Даугавпілс) – 2 матчі, 120 хвилин

Данило Кучер (Даугавпілс) – 2 матчі, 2 пропущених голи, 180 хвилин

Олексій Геловані (Валмієра) – 1 матч, 1 ж.к., 90 хвилин

Литва

Кауно Жальгіріс програв Судуві (0:1), а Юрій Бушман провів на полі весь матч. В епізоді з голом українець не зумів заблокувати простріл з флангу, хоча загалом провів якісний матч. Традиційно, якщо "зелені" атакували, то робили це через лівий фланг Бушмана. Наприкінці зустрічі Юрій взявся виконувати штрафний і класно приклався з лівої – на жаль, лише перекладина.

Андрій Карвацький відіграв усі 90 хвилин у двобої Паланга-Паневежис (1:1).

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Денис Підручний (Стумбрас) – 1 матч, 1 хвилина

Юрій Бушман (Кауно Жальгіріс) – 3 матчі, 1 ж.к., 270 хвилин

Андрій Карвацький (Паневежис) – 2 матчі, 163 хвилини

Естонія

Сповна реабілітувався за невдачу в першому турі чемпіон Нимме Калью. Команда Андрія Марковича на виїзді розтрощила Маарду (5:0). Українець відіграв весь матч.

Левадія завдяки пенальті Євгена Будніка перемогла Курессааре (1:0). Автор вирішального удару та два його земляки Ігор Жураховський і Юрій Ткачук провели на полі весь поєдинок.

Гол Євгена на 01:35

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Андрій Маркович (НиммеКалью) – 2 матчі, 180 хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 1 матч, 90 хвилин

Ігор Жураховський (Левадія) – 2 матчі, 1 гол, 180 хвилин

Євген Буднік (Левадія) – 2 матчі, 2 голи, 180 хвилин.

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