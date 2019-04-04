Дякую, Коноплянка, або Чекаю літа: фанати Шальке, Вердера і німецькі ЗМІ оцінили українця за матч 1/4 Кубка Німеччини

Євген Коноплянка знову не виправдав надій. Вінгер збірної України став співучасником поразки свого Шальке у чвертьфіналі Кубка Німеччини проти Вердера, і це може ще гірше вплинути на його і так хиткі позиції під керівництвом нового тренера Хуба Стевенса.

Як і прогнозував "Футбол 24", українець вийшов на заміну, але отримав вдосталь часу себе проявити. Шальке 65-річного Стевенса тепер грає за схемою з трьома захисниками в центрі та по одній людині на флангах. Відтак Євген може розраховувати хіба що на виступи в центрі атаки. Ось українець і замінив Емболо, який вийшов у парі форвардів з Бургшталлером. Утім його поява на 59-ї хвилині лише стала передвісником фіаско команди Стевенса. Коноплянку частково звинувачують у голі, пропущеному через жахливу взаємодію з Очіпкою. Останній, перехопивши м'яч, віддав не дуже сильну передачу.

Євген же якось так незграбно розвертався, очікуючи пас, що суперник з легкістю все прочитав і перехопив. Звісно, потім ще був суперудар Рашіци і не зовсім впевнена гра інших шалькерів, однак екс-дніпрянин міг би і краще зіграти – серйозно, така швидкість дій навіть у чемпіонаті України не завжди проходить. У такий спосіб Вердер забив переможний гол, але ж далі Євген мав шанс врятувати своє і командне становище.

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У німецьких ютуберів його удар викликав тільки іронічний сміх. Коноплянка, якого ніхто не накривав, просто слабенько покотив м'яч в руки воротарю. Разюча різниця з ударом гравця збірної Косово Рашіци, який пробивав не з ближчої позиції. Найгірше, що після втраченого Євгеном шансу господарів (такого рідкісного з моменту його появи) Вердер миттєво покарав Шальке, розігравши вбивчу комбінацію на 2:0.

Оцінки німецької преси дуже і дуже суворі. Der Westen виставив 4 (найкраща у них 1, найгірша 6): "Українець замінив Емболо, але ніяк не підсилив атаку команди. До нього не дійшов занадто легкий пас від Очіпки, після чого Вердер перехопив м'яч і відкрив рахунок". Kicker виписав йому 4 бали: "Хто знає, як пішла б гра, якби Коноплянка краще вдарив з чудової позиції на межі штрафного". Лише Сане, Очіпка та Емболо отримали гірші оцінки. Ruhrnachrichten – 4,5: "Вийшов на поле замість Емболо, однак не вплинув на гру жодним чином". Spox – 4: "Взяв участь в кількох атаках, але приймав переважно погані рішення". WDR відзначає, що Євген, який "частіше виходив при Тедеско, у Стевенса став лише другим номером". І зараз ще й декілька конкурентів оговтаються від травм... Статистичний портал Sofascore оцінив українця у 6,4. Середній бал у Шальке за звітну гру – на рівні 6,6. Навіть двоє інших партнерів, які вийшли на заміну ще пізніше, отримали дещо кращі оцінки. Коноплянка виграв лише одне з 4-х єдиноборств та віддав 8 точних пасів (88% його передач дійшли адресатів). Його 1 раз пройшли на дриблінгу, а ось сам не вдавався до подібного загострення. Здебільшого віддавав перевагу пасам поперек поля і назад. Словом, ненароком взяв участь у пропущеному голі, втратив момент, який сам собі і створив, протягнувши м'яч з центрі поля, і... по суті розчинився. Коли Сане заробив червону для Шахіна і небезпечний штрафний, українцю, який спершу підійшов до м'яча, не дали виконати стандарт – дивились матч нашої збірної у Люксембургу, чи що? Утім навіс Очіпки виявився просто бездарним, тому гірше навряд чи було б. До критики певною мірою долучився і партнер Євгена Гвідо Бургшталлер: "Ми мали одну-дві гарні нагоди на контратаках, які проходили через Коно. Зобов'язані забивати в подібних епізодах, але, на жаль не зробили цього, і тому вилетіли". Хоча заради справедливості скажемо, що культура атакувальної гри Шальке була загалом на дуже низькому рівні. Тому не одному Коно тут можна ставити претензії. Той же Бургшталлер змарнував ще кращий момент. Натомість атмосферу команди яскраво демонструє епізод у компенсований час. Молодий воротар Нюбель не добив до Коноплянки і компанії, а Вердер у меншості ледь не організував розгром. Кіпер виправився, прийнявши на свою голову потужний удар. Замість підтримки отримав претензії від партнера Маскареля, які сам і спровокував. Якийсь повний балаган. Фанати Шальке не шкодували іронії. "Коноплянці 6 балів, будь ласка". Хтось ставить трохи кращий бал 4 з мінусом, але загалом оцінки вболівальників нічим не кращі, ніж преси. Konoplyanka bitte 6. Aus Gründen. — Lukas (@lukasinho01) 4 квітня 2019 р. "Харіт, Менділ, Коноплянка, Емболо, Ут, Руді, Бенталеб і Скжибскі – у моїх очах (частково, на жаль) є тими гравцями, кого я не хочу бачити в Шальке на наступний сезон". Інший фанат підтримує думку, хоча не згоден щодо Емболо і Скжибскі. Bei Skrzybski und Embolo bin ich anderer Meinung. Der Rest stimmt schon. Aber es hängt viel vom Trainer ab. — Marius (@supml) 4 квітня 2019 р. "Що це за удар був". Вболівальники бідкаються і розводять руками водночас: "Коноплянка українською мовою означає "Не знаю, що я роблю тут". Konoplyanka heißt auf ukrainisch "Ich weiß auch nicht was ich hier mache". — Christian (@lelei) 3 квітня 2019 р. "З нетерпінням чекаю літа, коли ми нарешті позбудемося таких млявих і позбавлених таланту гравців, як Коноплянка, Емболо і Ко. Dann freue ich mich doch mal auf den Sommer, in dem wir solche wahlweise lustlosen oder talentfreien Kackstelzen wie Konoplyanka, Embolo und Co. endlich losgeworden geworden sind und wir mit unserem hochemotionalen Superdirektor Schneider von RB endlich Meister werden.



#S04 — Timmy (@Pilzeintopf) 3 квітня 2019 р. А ось фанати Вердера вдячні Євгену: "О Боже, що за удар! Дякую, Коноплянка". Утім дехто став на захист Євгена: "Граєш цілими днями у ФІФА і не можеш зрозуміти, що в таких випадках винен той, хто віддає пас". Spielt den ganzen Tag fifa und kann nicht erkennen, dass es Fehler von passgeber war — Niklas Schmoldt (@NiklasSchmoldt) 3 квітня 2019 р. Є і така думка, що "Коноплянка втікав від м'яча" у моменті з першим голом Вердера, тому також винен. Konoplyanka läuft vom Ball weg.... Man hätte sehen können/sollen, dass er da drauf muss — Jeremy (@Jeremy14609156) 3 квітня 2019 р. "Коноплянка має радіти відходу. Не пам'ятаю, коли востаннє він добре грав. Або невидимий, або постійно стукає". Konoplyanka darf dann gerne gehen. Kann mich nicht dran erinnern wann der das letzte mal gut gespielt hat.



Entweder ist der unsichtbar oder kloppt die ganze Zeit daneben. — FußballFabse (@FussballFabse) 3 квітня 2019 р. "Чому Коноплянка продовжує бігти, якщо бачить, що пас Очіпки виявився лайном?" – ще один фанат пропонує Євгену розділити відповідальність за вирішальний гол з партнером. Wrm rennt Konoplyanka noch weg, wenn er doch sieht, dass der Pass scheiße war? — ForEverSchalke (@ForeverSchalke_) 3 квітня 2019 р. "Зліва Очіпка та Коноплянка – команда мрії. Двоє непрофесіоналів. Дякую, Гайдель" (колишній спортивний директор Шальке, – прим. "Футбол 24"). Zwei Nichtskönner — Köbes (@koebes04) 3 квітня 2019 р. "Це був яскравий приклад нинішнього Шальке. Коно йде у розріз з м'ячем, а удар не достатньо чіткий. Ці дрібні моменти – занадто великі помилки для рівня Ліги 1". Schalke's style this season #s04 pic.twitter.com/FQS7ETfEFp — Schalke News (@Schalke04FCNews) 3 квітня 2019 р. Якби ж проблема була в одному Коноплянці... Стиль гри команди нагадує фанатам цю комічну гіфку. Every Schalke match pic.twitter.com/292M3gYI5p — Ethan (@TedescoTime) 3 квітня 2019 р. "Кожен матч Шальке можна підсумувати емоційно, як у цьому відео: "Що ми робимо?!"

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