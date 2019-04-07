Зозуля з Альбасете здобув чергову перемогу в Сегунді – українець блискуче відреагував на нові лайливі образи

Роман Зозуля вийшов у стартовому складі Албасете проти Алькоркона на матч 33-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Команда українця не відпускає Гранаду в боротьбі за 2-е місце, яке дає право піднятись у Прімеру.

Іспанія. Сегунда 2018/19, 33-й тур

Алькоркон – Альбасете – 0:1

Гол: Фебас, 43

Вилучення: Гарсія, 77 (Альбасете)

У перші 45 хвилин краще виглядав Алькоркон, який створив утричі більше гольових моментів, а свій єдиний шанс реалізував Альбасете. Після розіграшу штрафного Фебас підхопив м'яч і розстріляв воротаря з близької відстані. Середняк Сегунди навіть пару разів потурбував каркас воріт, але йому це не дуже допомогло. Зозуля ж у першому таймі більше працював на оборону. У Романа було багато роботи і руху в центрі поля, він виносив та перехоплював м'ячі, а також на диво точно пасував – усі його передачі знаходили адресатів.

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По перерві українець взяв участь у триходівці, яку завершував дальнім ударом Акунья. Це був лише 2-й влучний постріл Альбасете за годину гри. На 63-й черговий шанс втратив Алькоркон. Надаль потягнув удар впритул. Наставник гостей майже відразу зняв з поля легендарного переможця ЛЧ-2010 Саллі Мунтарі, який віддав гольовий пас, але загалом проводив не дуже виразний матч. Згодом партнер Зозулі по атаці Акунья втік у контратаку, проте з гострого кута поцілив у воротаря.

Роман завершив гру на 73-й хвилині, поступившись місцем на полі опорнику Мальсі під гучний свист і лайливі образи фанатів Алькоркона. У відповідь український форвард просто підняв руки вгору і поаплодував вороже налаштованим трибунам – напрочуд гідна реакція на моральний тиск і свист, що йому доводиться випробовувати на собі майже під час ледь не кожного виїзного матчу.

Відзначимо, що Зозуля не дограв матч уперше за 2 місяці. Серед можливих причин – Роману декілька разів діставалось від суперників, та й тренер прагнув зберегти крихкий результат, наситивши середню лінію.

Навіть суперечливе вилучення за гру рукою лежачи не завадило команді українця перемогти. Альбасете набирає 60 очок, лише на 1 бал відстаючи від Гранади і поступаючись лідеру Осасуні трьома пунктами. Алькорон залишається 11-м (44 очки).

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