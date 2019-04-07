toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - ДИНАМО ІНГУЛЕЦЬ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зозуля з Альбасете здобув чергову перемогу в Сегунді – українець блискуче відреагував на нові лайливі образи

14:53 2260 Читать на русском
Зозуля з Альбасете здобув чергову перемогу в Сегунді – українець блискуче відреагував на нові лайливі образи
Алькоркон – Альбасете: Зозуля веде боротьбу проти Боатенга
Тарас Котів Тарас Котів

Роман Зозуля вийшов у стартовому складі Албасете проти Алькоркона на матч 33-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Команда українця не відпускає Гранаду в боротьбі за 2-е місце, яке дає право піднятись у Прімеру.

Іспанія. Сегунда 2018/19, 33-й тур

Алькоркон – Альбасете – 0:1

Гол: Фебас, 43

Вилучення: Гарсія, 77 (Альбасете)

У перші 45 хвилин краще виглядав Алькоркон, який створив утричі більше гольових моментів, а свій єдиний шанс реалізував Альбасете. Після розіграшу штрафного Фебас підхопив м'яч і розстріляв воротаря з близької відстані. Середняк Сегунди навіть пару разів потурбував каркас воріт, але йому це не дуже допомогло. Зозуля ж у першому таймі більше працював на оборону. У Романа було багато роботи і руху в центрі поля, він виносив та перехоплював м'ячі, а також на диво точно пасував – усі його передачі знаходили адресатів.

5 команд Ла Ліги, які могли б запросити Зозулю: від Роналдо до найбільш українського клубу Іспанії

По перерві українець взяв участь у триходівці, яку завершував дальнім ударом Акунья. Це був лише 2-й влучний постріл Альбасете за годину гри. На 63-й черговий шанс втратив Алькоркон. Надаль потягнув удар впритул. Наставник гостей майже відразу зняв з поля легендарного переможця ЛЧ-2010 Саллі Мунтарі, який віддав гольовий пас, але загалом проводив не дуже виразний матч. Згодом партнер Зозулі по атаці Акунья втік у контратаку, проте з гострого кута поцілив у воротаря.

Роман завершив гру на 73-й хвилині, поступившись місцем на полі опорнику Мальсі під гучний свист і лайливі образи фанатів Алькоркона. У відповідь український форвард просто підняв руки вгору і поаплодував вороже налаштованим трибунам – напрочуд гідна реакція на моральний тиск і свист, що йому доводиться випробовувати на собі майже під час ледь не кожного виїзного матчу.

Відзначимо, що Зозуля не дограв матч уперше за 2 місяці. Серед можливих причин – Роману декілька разів діставалось від суперників, та й тренер прагнув зберегти крихкий результат, наситивши середню лінію.

Навіть суперечливе вилучення за гру рукою лежачи не завадило команді українця перемогти. Альбасете набирає 60 очок, лише на 1 бал відстаючи від Гранади і поступаючись лідеру Осасуні трьома пунктами. Алькорон залишається 11-м (44 очки).

"Зозуля зацікавив не лише Хетафе у Прімері": чому Іспанія дивується вибору Шевченка

Теги
Головне Тарас Котів Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Збірна України Алькоркон Алькоркон Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
35
хв
Борусія Менхенгладбах
19:00
Вердер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук