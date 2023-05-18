Напередодні ЗМІ почали розганяти чутки про можливий відхід українського вінгера Михайла Мудрика з Челсі. Хтось писав про оренду, яка дозволить нашому співвітчизнику отримати більше ігрового часу, інші продавали гравця у топ-клуби, а хтось натякав на персону майбутнього головного тренера – у Маурісіо Почеттіно, який от-от очолить "синіх", є своє бачення складу, куди не дуже вписується українець.

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Тим загадковішою стала зустріч спортивного директора Шахтаря Даріо Срни з Михайлом в Англії. "Ми сумуємо за тобою", – підписав спільне фото Срна на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

До слова, раніше хорват заявляв, що Шахтар після війни може викупити Мудрика.

Нагадаємо, українець перейшов у Челсі в зимове трансферне вікно за 100 млн євро. У поточному сезоні він провів за лондонців 15 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 2 асистами.

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