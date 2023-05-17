Через провальний сезон лондонського клубу і, як наслідок, бліду гру Михайла Мудрика, нашого легіонера почали сватати в інші клуби ще задовго до відкриття літнього трансферного вікна.

Український півзахисник Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії, повідомляє El Gol Digital.

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На тлі чуток про бажання Челсі знайти 22-річному вінгеру нову команду, інтерес до нашого співвітчизника проявляє Севілья. Однак, для трансферу нервіонці мусять виконати низку умов.

За інформацією джерела, лондонці готові відпустити Мудрика в Севілью лише на правах оренди і лише у тому випадку, якщо вона наступного сезону гратиме у єврокубках. Пріоритет – Ліга чемпіонів. "Червоно-білі" втратили шанс кваліфікуватися у найпрестижніший євротурнір через Прімеру, однак все ще зберігають шанси здобути путівку в ЛЧ у разі перемоги в Лізі Європи (у першому півфіналі команда розписала нічию з Ювентусом 1:1).

Зазначається, що Челсі відпустить Мудрика у безкоштовну оренду, але вимагатиме, щоб зарплатню футболісту платив клуб-орендар (Михайло заробляє за сезон 5,9 млн євро). До слова, раніше серед головних претендентів на Мудрика називали Ювентус та Арсенал.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 15 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 2 асистами.

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