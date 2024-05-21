Львівський клуб зацікавлений у послугах відразу трьох гравців СК Дніпро-1, стверджує Український футбол.

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Йдеться про захисників Едуарда Сарапія, Олександра Сватка та хавбека Валентина Рубчинського. Перші двоє регулярно отримують виклики у національну збірну України, а третій у молодіжку. Карпати були зацікавлені і в послугах Олексія Гуцуляка, однак цього збірника майже "завербував" інший клуб УПЛ (ходили чутки про Полісся та Динамо – прим. Футбол 24).

Нагадаємо, СК Дніпро-1 готується до непростого літа і можливого розпродажу зірок. Натомість Карпати вже гарантували собі вихід в еліту та будують амбітні плани на трансферному ринку.

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