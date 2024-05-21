Неймовірний мотиватор та бразильський рятувальник – УПЛ назвала найкращих тренера та гравця 29-го туру
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки туру, що минув.
Найкращим тренером 29-го туру визнано наставника Миная Желько Любеновіча, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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42-річний фахівець набрав 49,5% голосів вболівальників, випередивши Олега Дулуба (ЛНЗ – 18,6%), Віталія Пономарьова (Рух – 17,9%) та Сергія Долганського (Ворскла – 14%).
Нагороду ж найкориснішого гравця отримав півзахисник Металіста 1925 Арі Моура (36,8% голосів). Вінгер харків'ян обійшов Владислава Вакулу (Минай – 33,5%), Хайдіна Саліху (ЛНЗ – 16,5%) та Миколу Михайленка (ЛНЗ – 13,2%).
Нагадаємо, Минай Любеновіча зумів оформити камбек з Колосом (3:2), а Моура завдяки дублю на 90-й і 92-й хвилинах врятував для Металіста 1925 життєвоважливу нічию з Поліссям (3:3).
До слова, Любеновіч визнається найкращим тренером другий тур поспіль.
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